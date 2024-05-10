С собой лучше взять наличные деньги — на сувениры (в горах нет банкоматов).

Возьмите с собой удобную одежду и обувь

Проживание. Отель в Дербенте и гостевой дом в горах. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу включено трехразовое питание. Будем пробовать национальные дагестанские блюда, учиться готовить чуду и хинкал, есть вкуснейшую свежую рыбу на форелевом хозяйстве и пробовать урбеч.

Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.