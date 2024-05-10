Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Авторский тур в Махачкале

Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки

Дагестан — это невероятные горные пейзажи, многовековые традиции, море и теплый климат.

В этом туре мы собрали топовые локации и составили маршрут так, чтобы обеспечить максимально комфортный и при этом яркий отдых.

Вы научитесь готовить чуду и хинкал, познакомитесь с древним унцукульским ремеслом (насечка серебра по дереву), а также посетите мельницу по приготовлению урбеча. А для фотосессии у нас подготовлены национальные наряды и самый аутентичный ковёр.

С первого дня вы узнаете, что такое настоящая лезгинка — на ужине-знакомстве для вас будут зажигать лучшие танцоры Дагестана!
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Ближайшие даты:
10
мая
5
июн
26
июн
10
июл
24
июл
7
авг
21
авг
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой лучше взять наличные деньги — на сувениры (в горах нет банкоматов).
Возьмите с собой удобную одежду и обувь

Проживание. Отель в Дербенте и гостевой дом в горах. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу включено трехразовое питание. Будем пробовать национальные дагестанские блюда, учиться готовить чуду и хинкал, есть вкуснейшую свежую рыбу на форелевом хозяйстве и пробовать урбеч.

Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Дербент и легендарный экраноплан

Выезжаем из Махачкалы в Дербент. Там, на побережье Каспийского моря, вы увидите легендарный экраноплан «Лунь». Затем посетим крепость, полюбуемся Джума-мечетью и прогуляемся по улочкам старого города.

После экскурсии по Дербенту заселимся в отель, немного отдохнём и пойдем на ужин. Ужин будет необычный — вас ждут зажигательные дагестанские танцы, национальные блюда и живая музыка в ресторане «Хаял». Завершим вечер прогулкой по набережной и отправимся отдыхать в отель.

Дербент и легендарный экранопланДербент и легендарный экранопланДербент и легендарный экраноплан
2 день

Унцукуль и национальные блюда

Завтракаем в отеле и выезжаем в Унцукульский район. Промчимся через самый длинный тоннель в России — Гимринский — и окажемся возле Гимринской оборонительной башни. Дальше будет остановка у слияния двух рек — Аварского и Андийского койсу.

Зайдём в мемориально-исторический комплекс «Ахульго», потом прогуляемся возле Ирганайского водохранилища и пообедаем неподалёку. Подкрепившись, отправимся на мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий. Полученные сувениры вы сможете увезти с собой.

Заселимся в гостевой дом, а после вас ждёт мастер-класс по приготовлению национального блюда. Получившиеся угощения съедим и добавим к ним другие дагестанские блюда — голодным никто не останется! Вечер проведем в тёплом дружеском кругу, будем общаться, играть и разговаривать о традициях и обычаях Дагестана.

3 день

Хунзах и урбеч на мельнице

После сытного завтрака в гостевом доме поедем к водопаду Тобот. Затем посетим крепость Арани, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон, а перед обедом заглянем на водопад Итляртляр.

На обед зайдём в гости к местным жителям, а потом пойдём на мельницу. Вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта — урбеча — по технологии, сохранившейся с древних времен, начиная с обжарки семян и орехов, до полной готовности продукта.

Ещё сегодня у нас в программе Каменная чаша, Матласский каньон, Матласская теснина и Матласские водопады. После этого вернемся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.

Хунзах и урбеч на мельницеХунзах и урбеч на мельницеХунзах и урбеч на мельнице
4 день

Гамсутль и Салтинский водопад

Завтракаем в гостевом доме и идём к аулу-призраку Гамсутль. После прогулки по заброшенному селению отправимся к Салтинскому водопаду. Нагулявшись, пообедаем национальными блюдами и поедем в Махачкалу. Там заселимся в отель и отдохнём. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.

Гамсутль и Салтинский водопадГамсутль и Салтинский водопадГамсутль и Салтинский водопад
5 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтракаем в отеле и выезжаем на Сулакский каньон. По дороге заедем к бархану Сарыкуму, а ещё проездом увидим Миатлинскую ГЭС и Миатлинский тоннель. Остановимся в ауле Зубутли и отправимся на катере по Сулакскому каньону.

После водной прогулки вас будет ждать вкуснейший обед: свежая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи. Затем погуляем по форелевому хозяйству «Главрыба» и поднимемся на смотровую площадку Сулакского каньона.

На обратном пути заедем на Чиркейское водохранилище, а затем вернёмся в Махачкалу.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение экскурсовода на протяжении всей программы
  • Транспорт
  • Проживание (4 ночи)
  • Джипинг
  • Прогулка на катере
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы
  • Обед в первый день и ужин в последний день
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеВсе туры5-дневные турыГамсутльПопулярные местаСалтинский водопадПрирода и пейзажиДербент

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