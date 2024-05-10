Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
В этом туре мы собрали топовые локации и составили маршрут так, чтобы обеспечить максимально комфортный и при этом яркий отдых.
Вы научитесь готовить чуду и хинкал, познакомитесь с древним унцукульским ремеслом (насечка серебра по дереву), а также посетите мельницу по приготовлению урбеча. А для фотосессии у нас подготовлены национальные наряды и самый аутентичный ковёр.
С первого дня вы узнаете, что такое настоящая лезгинка — на ужине-знакомстве для вас будут зажигать лучшие танцоры Дагестана!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой лучше взять наличные деньги — на сувениры (в горах нет банкоматов).
Возьмите с собой удобную одежду и обувь
Проживание. Отель в Дербенте и гостевой дом в горах. Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу включено трехразовое питание. Будем пробовать национальные дагестанские блюда, учиться готовить чуду и хинкал, есть вкуснейшую свежую рыбу на форелевом хозяйстве и пробовать урбеч.
Дети. Можно участвовать с детьми. Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.
Программа тура по дням
Дербент и легендарный экраноплан
Выезжаем из Махачкалы в Дербент. Там, на побережье Каспийского моря, вы увидите легендарный экраноплан «Лунь». Затем посетим крепость, полюбуемся Джума-мечетью и прогуляемся по улочкам старого города.
После экскурсии по Дербенту заселимся в отель, немного отдохнём и пойдем на ужин. Ужин будет необычный — вас ждут зажигательные дагестанские танцы, национальные блюда и живая музыка в ресторане «Хаял». Завершим вечер прогулкой по набережной и отправимся отдыхать в отель.
Унцукуль и национальные блюда
Завтракаем в отеле и выезжаем в Унцукульский район. Промчимся через самый длинный тоннель в России — Гимринский — и окажемся возле Гимринской оборонительной башни. Дальше будет остановка у слияния двух рек — Аварского и Андийского койсу.
Зайдём в мемориально-исторический комплекс «Ахульго», потом прогуляемся возле Ирганайского водохранилища и пообедаем неподалёку. Подкрепившись, отправимся на мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий. Полученные сувениры вы сможете увезти с собой.
Заселимся в гостевой дом, а после вас ждёт мастер-класс по приготовлению национального блюда. Получившиеся угощения съедим и добавим к ним другие дагестанские блюда — голодным никто не останется! Вечер проведем в тёплом дружеском кругу, будем общаться, играть и разговаривать о традициях и обычаях Дагестана.
Хунзах и урбеч на мельнице
После сытного завтрака в гостевом доме поедем к водопаду Тобот. Затем посетим крепость Арани, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон, а перед обедом заглянем на водопад Итляртляр.
На обед зайдём в гости к местным жителям, а потом пойдём на мельницу. Вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта — урбеча — по технологии, сохранившейся с древних времен, начиная с обжарки семян и орехов, до полной готовности продукта.
Ещё сегодня у нас в программе Каменная чаша, Матласский каньон, Матласская теснина и Матласские водопады. После этого вернемся в гостевой дом, поужинаем и отдохнём.
Гамсутль и Салтинский водопад
Завтракаем в гостевом доме и идём к аулу-призраку Гамсутль. После прогулки по заброшенному селению отправимся к Салтинскому водопаду. Нагулявшись, пообедаем национальными блюдами и поедем в Махачкалу. Там заселимся в отель и отдохнём. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Завтракаем в отеле и выезжаем на Сулакский каньон. По дороге заедем к бархану Сарыкуму, а ещё проездом увидим Миатлинскую ГЭС и Миатлинский тоннель. Остановимся в ауле Зубутли и отправимся на катере по Сулакскому каньону.
После водной прогулки вас будет ждать вкуснейший обед: свежая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи. Затем погуляем по форелевому хозяйству «Главрыба» и поднимемся на смотровую площадку Сулакского каньона.
На обратном пути заедем на Чиркейское водохранилище, а затем вернёмся в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение экскурсовода на протяжении всей программы
- Транспорт
- Проживание (4 ночи)
- Джипинг
- Прогулка на катере
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
- Входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы
- Обед в первый день и ужин в последний день