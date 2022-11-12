Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Групповой тур в Махачкале

Экскурсионный тур «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней

5
3 отзыва
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Ближайшие даты:
6
ноя
20
ноя
4
дек

Описание

Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для вас в самом главном из Первоклассных Путешествий! Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа: легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры, горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.

Преимущества этого путешествия:

  • полное погружение в Кавказ – за 12 дней мы увидим самые интересные места республик Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии;
  • не побоимся «объять необъятное» в одном туре – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям;
  • увидим и восхитимся достижениям самых разных цивилизаций;
  • гастрономические изыски – отведаем блюда щедрой разнообразной кавказкой кухни.

Программа тура по дням

1 день

Республика Дагестан. Махачкала

В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу.

Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.

Лучшие архитектурные изыски сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

2 день

Дагестан. Дербент, крепость Нарын-Кала

Дербент недаром означает «Связанные врата».

Этот город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.

Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

Вечером возвращение в Махачкалу.

Ужинаем.

Отдыхаем.

3 день

Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.

Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль.

Как же это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории, и вдруг оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.

На плато находятся множество памятников истории: Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.

Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».

Здесь жил когда-то герой Л. Н. Толстого – Хаджи-Мурат.

Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

Возвращение в Махачкалу.

Ужин.

Отдых.

4 день

Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум

Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!

На его обрывах «ах, как кружится голова»! Еще бы, ведь под ногами разверзается бездна!

Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.

Путешествие на Кавказе в рамках экскурсионного тура ведет к Чиркейской ГЭС — мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.

По лазурно-голубой воде плавают катера, летом купаются, отдыхают на пляже.

Далее в путешествии на Кавказе нас зовет мир бархана Желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».

Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Вечером возвращаемся в Махачкалу.

Ужинаем.

Отдыхаем.

5 день

Махачкала - Владикавказ

Завтрак, сборы и выезжаем далее по маршруту.

Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье.

Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.

Благодаря своему удачному месторасположению, крепость быстро росла и развивалась.

Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.

Современный Владикавказ сохранил очарование купеческого города в историческом центре.

Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры.

Размещение в гостинице Владикавказа.

Ужин.

Отдых

6 день

Республика Ингушетия. Башенные комплексы. Башни «Вовнушки». Храм Тхаба-Ерды

Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса.

Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.

Обожествление камня – суть башенных великанов: их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост!

Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!

Возвращаемся в гостиницу во Владикавказе.

Ужинаем.

Отдыхаем.

7 день

Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс. Крепость Дзивгис. Аланский монастырь

Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры, — «города мертвых».

Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков.

Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.

В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей.

Поистине Северная Осетия — кладезь чудес!

Возвращаемся во Владикавказ.

Ужин.

Отдых

8 день

Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Пятигорск

Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.

Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи, капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!

Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод.

Вечером можно прогуляться по его освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты Михайловского отрога или горы Горячей.

Размещение в гостинице в Пятигорске.

9 день

Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Станция «Мир»

Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир».

Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!

Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!

К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.

Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!

Возвращение в Пятигорск.

10 день

Карачаево-Черкесия. Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-ти километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.

Уникальная красота Домбая – как на ладони!

Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна коробушка»!

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «водопады» впечатлений!

Далее в экскурсионном туре на Северном Кавказе – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.

Возвращение в Пятигорск.

11 день

КВМ: Кольцо-гора. Медовые водопады

Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов.

Это жемчужины, находящиеся в окрестностях Кисловодска, и вы сегодня сможете с ними познакомиться.

Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков.

Нарзанная галерея – шедевр, созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.

Вечером возвращение в Пятигорск.

12 день

КВМ: Пятигорск. Парк «Цветник». Озеро Провал

Пора домой!

Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.

Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк «Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!

Дойдем до озера «Провал».

Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа останется с вами надолго!

Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство — приезжайте вновь!

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, 16:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Метрополь

4 ночи

Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

МетропольМетропольМетропольМетропольМетропольМетрополь

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

ИНТУРИСТ

4 ночи

Возвышаясь над городом, Конгресс-отель «ИНТУРИСТ» является одним из самых высоких отелей Пятигорска.

153 просторных номера, гармонично сочетают современный дизайн, панорамные виды и теплоту домашнего уюта, дополненного отличным сервисом. Благодаря своему расположению «ИНТУРИСТ» является отличной отправной точкой для путешествий по городу и знакомства с достопримечательностями.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в Махачкале, Домбай - Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Ужин-знакомство в первый день
  • Питание - завтраки
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Минеральные Воды
  • Индивидуальный трансфер
  • Входные билеты в комплекс термальных источников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание (кроме включенного в основную стоимость)
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Питание: обеды и ужины
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 13 800 р. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?

Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.

Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.

Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы

г. Махачкала, любой рейс до 15:00, групповой трансфер с 14:00 до 15:00.

Место и время завершения тура

г. Минеральные Воды, 16:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
М
12 ноя 2022
Вот нам и довелось побывать в самых привлекательных и удивительных местах Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (12-дневный насыщенный экскурсиями тур "Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур").

… Устремленные в небо вершины тонут в густых облаках. Внизу, далекая долина обещает тепло и уют. Где-то там, вдали небо касается земли. В краю вершин открывается могущество гор, таинственный дух высоты. Воздух пропитан запахами горных трав. Осень. Буйство красок…

Но не только восхищает красота гор, каньонов, ущелий, водопадов, озер и рек, но и рукотворная красота крепостей, монастырей, родовых башен, водохранилищ…

За 12 дней посетить так много удивительных мест - неоспоримая заслуга организаторов тура и менеджера Мадины. Все четко. Размещение отличное.

Так получилось, что наш тур превратился из группового в индивидуальный (принимающая сторона не отменяет путешествия из-за малого количества туристов). Нам повезло! А так же нам ОЧЕНЬ повезло с водителями-гидами Абдулой и Рамазаном. Знающие свое дело, внимательные и очень душевные. Вы ЛУЧШИЕ!

СПАСИБО за НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕВСТВИЕ!

P.S. Было бы неплохо добавить по одному свободному дню во Владикавказе и Пятигорске для самостоятельного осмотра. Побродить по улицам и почувствовать неповторимый дух этих самобытных городов.
А
27 мар 2024
Организация прекрасная
Д
6 мар 2024
Отличный организатор, поедем еще!
Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!

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