Экскурсионный тур «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней
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Описание
Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для вас в самом главном из Первоклассных Путешествий! Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа: легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры, горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.
Преимущества этого путешествия:
- полное погружение в Кавказ – за 12 дней мы увидим самые интересные места республик Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии;
- не побоимся «объять необъятное» в одном туре – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям;
- увидим и восхитимся достижениям самых разных цивилизаций;
- гастрономические изыски – отведаем блюда щедрой разнообразной кавказкой кухни.
Программа тура по дням
Республика Дагестан. Махачкала
В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу.
Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.
Лучшие архитектурные изыски сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!
Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!
Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!
Дагестан. Дербент, крепость Нарын-Кала
Дербент недаром означает «Связанные врата».
Этот город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!
Вечером возвращение в Махачкалу.
Ужинаем.
Отдыхаем.
Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость
Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.
Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль.
Как же это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории, и вдруг оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
На плато находятся множество памятников истории: Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
Здесь жил когда-то герой Л. Н. Толстого – Хаджи-Мурат.
Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.
Возвращение в Махачкалу.
Ужин.
Отдых.
Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум
Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!
На его обрывах «ах, как кружится голова»! Еще бы, ведь под ногами разверзается бездна!
Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.
Путешествие на Кавказе в рамках экскурсионного тура ведет к Чиркейской ГЭС — мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м!
ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.
По лазурно-голубой воде плавают катера, летом купаются, отдыхают на пляже.
Далее в путешествии на Кавказе нас зовет мир бархана Желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».
Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!
Вечером возвращаемся в Махачкалу.
Ужинаем.
Отдыхаем.
Махачкала - Владикавказ
Завтрак, сборы и выезжаем далее по маршруту.
Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье.
Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.
Благодаря своему удачному месторасположению, крепость быстро росла и развивалась.
Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.
Современный Владикавказ сохранил очарование купеческого города в историческом центре.
Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры.
Размещение в гостинице Владикавказа.
Ужин.
Отдых
Республика Ингушетия. Башенные комплексы. Башни «Вовнушки». Храм Тхаба-Ерды
Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса.
Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.
Обожествление камня – суть башенных великанов: их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост!
Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!
Возвращаемся в гостиницу во Владикавказе.
Ужинаем.
Отдыхаем.
Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс. Крепость Дзивгис. Аланский монастырь
Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры, — «города мертвых».
Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков.
Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.
В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей.
Поистине Северная Осетия — кладезь чудес!
Возвращаемся во Владикавказ.
Ужин.
Отдых
Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Пятигорск
Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.
Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи, капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!
Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод.
Вечером можно прогуляться по его освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты Михайловского отрога или горы Горячей.
Размещение в гостинице в Пятигорске.
Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Станция «Мир»
Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир».
Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!
Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!
К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.
Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!
Возвращение в Пятигорск.
Карачаево-Черкесия. Домбай. Гора Мусса-Ачитара
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-ти километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.
Уникальная красота Домбая – как на ладони!
Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна коробушка»!
Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «водопады» впечатлений!
Далее в экскурсионном туре на Северном Кавказе – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.
Возвращение в Пятигорск.
КВМ: Кольцо-гора. Медовые водопады
Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов.
Это жемчужины, находящиеся в окрестностях Кисловодска, и вы сегодня сможете с ними познакомиться.
Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков.
Нарзанная галерея – шедевр, созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.
Вечером возвращение в Пятигорск.
КВМ: Пятигорск. Парк «Цветник». Озеро Провал
Пора домой!
Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк «Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!
Дойдем до озера «Провал».
Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа останется с вами надолго!
Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство — приезжайте вновь!
Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Метрополь
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
ИНТУРИСТ
Возвышаясь над городом, Конгресс-отель «ИНТУРИСТ» является одним из самых высоких отелей Пятигорска.
153 просторных номера, гармонично сочетают современный дизайн, панорамные виды и теплоту домашнего уюта, дополненного отличным сервисом. Благодаря своему расположению «ИНТУРИСТ» является отличной отправной точкой для путешествий по городу и знакомства с достопримечательностями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в Махачкале, Домбай - Минеральные Воды
- Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Ужин-знакомство в первый день
- Питание - завтраки
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Минеральные Воды
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в комплекс термальных источников
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Питание: обеды и ужины
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение: 13 800 р. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы
г. Махачкала, любой рейс до 15:00, групповой трансфер с 14:00 до 15:00.
Место и время завершения тура
г. Минеральные Воды, 16:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
… Устремленные в небо вершины тонут в густых облаках. Внизу, далекая долина обещает тепло и уют. Где-то там, вдали небо касается земли. В краю вершин открывается могущество гор, таинственный дух высоты. Воздух пропитан запахами горных трав. Осень. Буйство красок…
Но не только восхищает красота гор, каньонов, ущелий, водопадов, озер и рек, но и рукотворная красота крепостей, монастырей, родовых башен, водохранилищ…
За 12 дней посетить так много удивительных мест - неоспоримая заслуга организаторов тура и менеджера Мадины. Все четко. Размещение отличное.
Так получилось, что наш тур превратился из группового в индивидуальный (принимающая сторона не отменяет путешествия из-за малого количества туристов). Нам повезло! А так же нам ОЧЕНЬ повезло с водителями-гидами Абдулой и Рамазаном. Знающие свое дело, внимательные и очень душевные. Вы ЛУЧШИЕ!
СПАСИБО за НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕВСТВИЕ!
P.S. Было бы неплохо добавить по одному свободному дню во Владикавказе и Пятигорске для самостоятельного осмотра. Побродить по улицам и почувствовать неповторимый дух этих самобытных городов.