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Республика Дагестан. Махачкала

В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу.

Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.

Лучшие архитектурные изыски сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!