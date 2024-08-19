Локации подобрали самые эффектные: бирюзовый Сулакский каньон, подземный Салтинский водопад, золотые дюны бархана Сарыкум и Чохские террасы на закате.
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле 3-4*, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Дагестан
Встретимся в аэропорту Махачкалы и отвезём вас в отель. Познакомимся и прогуляемся по городу, а вечером устроим для вас приветственный ужин в ресторане. Будем обсуждать планы и наслаждаться традиционной кухней.
Сулакский каньон и прогулка на катере
После завтрака отправимся в горы. По пути будем останавливаться на лучших смотровых площадках, любоваться пейзажами и фотографироваться. Доберёмся до Чиркейской ГЭС, а затем на внедорожникам поедем к Сулакскому каньону. Понаблюдаем, как меж зелёных гор тонкой бирюзовой лентой извивается река. По ней мы и прокатимся на скоростном катере. На смотровых площадках будем снимать лайфстайл фото.
После обеда в живописном месте продолжим наше путешествие вдоль берега водохранилища. Вечером заселимся в отель, прогуляемся и вместе поужинаем.
Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы
Утром поможем вам собраться на съёмку, сделаем макияж и причёску. Позавтракаем и поедем в горы. Первая локация — Салтинский подземный водопад. Пообедаем в ресторане Гуниба, удивительного селения на склоне холма. Солнце здесь светит почти 300 дней в году!
Переедем в город-призрак Гамсутль. До покинутого жителями аула прогуляемся пешком. Сделаем невероятные кадры и проведём лайфстайл съёмку на фоне старинных домов и башен, где уже давно никто не живёт.
На закате прибудем в ещё одно удивительное место — на Чохские террасы, напоминающие рисовые поля в Китае. В свете золотых лучей сделаем красивые фотографии и вернёмся в отель. Поужинаем и разойдёмся по номерам.
Бархан Сарыкум
День снова начнём со сборов на фотосессию. После завтрака продолжим путешествие по самым живописным локациям. Пообедаем, прокатимся мимо цветущих зелёных холмов и прибудем на бархан Сарыкум, напоминающий бескрайнюю пустыню. Проведём съёмку в песчаных дюнах и вернёмся в Махачкалу. Заселимся в отель и поужинаем.
Отъезд
Позавтракаем и отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|98 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Комфортабельный трансфер с профессиональным водителем в горах
- Прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
- Трансферы по маршруту
- Профессиональные съёмки: Чохские террасы, бархан Сарыкум
- Лайфстайл съёмка в Сулакском каньоне
- Макияж и причёска в дни съёмок, подбор образов под локации и ваш тип внешности, стилизованные образы и одежда для фотосессии
- Сопровождение куратора во время съёмок и запланированных прогулок
- Видеоролик с одной из съёмок
- Уроки по позингу на протяжении всего фототура
Что не входит в цену
- Питание (обеды и ужины)
- Перелёт из вашего города в Махачкалу и обратно
- Входные билеты на бархан Сарыкум (200 рублей)