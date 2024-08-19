В Дагестан с фотографом и стилистом: в горы за лучшими снимками

Провести фотосессию в песках, подняться в заброшенный аул и получить качественные кадры
В путешествие отправляемся, чтобы насладиться невероятными видами, кавказским гостеприимством и впечатлениями и получить крутые кадры. За фото- и видеоконтент отвечают топовый фотограф и организатор фотосюжетов. А за образы — опытный стилист-визажист, который сделает вам причёску и макияж.

Локации подобрали самые эффектные: бирюзовый Сулакский каньон, подземный Салтинский водопад, золотые дюны бархана Сарыкум и Чохские террасы на закате.
В Дагестан с фотографом и стилистом: в горы за лучшими снимками
В Дагестан с фотографом и стилистом: в горы за лучшими снимками
В Дагестан с фотографом и стилистом: в горы за лучшими снимками
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле 3-4*, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дагестан

Встретимся в аэропорту Махачкалы и отвезём вас в отель. Познакомимся и прогуляемся по городу, а вечером устроим для вас приветственный ужин в ресторане. Будем обсуждать планы и наслаждаться традиционной кухней.

Добро пожаловать в ДагестанДобро пожаловать в Дагестан
2 день

Сулакский каньон и прогулка на катере

После завтрака отправимся в горы. По пути будем останавливаться на лучших смотровых площадках, любоваться пейзажами и фотографироваться. Доберёмся до Чиркейской ГЭС, а затем на внедорожникам поедем к Сулакскому каньону. Понаблюдаем, как меж зелёных гор тонкой бирюзовой лентой извивается река. По ней мы и прокатимся на скоростном катере. На смотровых площадках будем снимать лайфстайл фото.

После обеда в живописном месте продолжим наше путешествие вдоль берега водохранилища. Вечером заселимся в отель, прогуляемся и вместе поужинаем.

Сулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катереСулакский каньон и прогулка на катере
3 день

Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы

Утром поможем вам собраться на съёмку, сделаем макияж и причёску. Позавтракаем и поедем в горы. Первая локация — Салтинский подземный водопад. Пообедаем в ресторане Гуниба, удивительного селения на склоне холма. Солнце здесь светит почти 300 дней в году!

Переедем в город-призрак Гамсутль. До покинутого жителями аула прогуляемся пешком. Сделаем невероятные кадры и проведём лайфстайл съёмку на фоне старинных домов и башен, где уже давно никто не живёт.

На закате прибудем в ещё одно удивительное место — на Чохские террасы, напоминающие рисовые поля в Китае. В свете золотых лучей сделаем красивые фотографии и вернёмся в отель. Поужинаем и разойдёмся по номерам.

Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы
4 день

Бархан Сарыкум

День снова начнём со сборов на фотосессию. После завтрака продолжим путешествие по самым живописным локациям. Пообедаем, прокатимся мимо цветущих зелёных холмов и прибудем на бархан Сарыкум, напоминающий бескрайнюю пустыню. Проведём съёмку в песчаных дюнах и вернёмся в Махачкалу. Заселимся в отель и поужинаем.

Бархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан Сарыкум
5 день

Отъезд

Позавтракаем и отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет98 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Комфортабельный трансфер с профессиональным водителем в горах
  • Прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
  • Трансферы по маршруту
  • Профессиональные съёмки: Чохские террасы, бархан Сарыкум
  • Лайфстайл съёмка в Сулакском каньоне
  • Макияж и причёска в дни съёмок, подбор образов под локации и ваш тип внешности, стилизованные образы и одежда для фотосессии
  • Сопровождение куратора во время съёмок и запланированных прогулок
  • Видеоролик с одной из съёмок
  • Уроки по позингу на протяжении всего фототура
Что не входит в цену
  • Питание (обеды и ужины)
  • Перелёт из вашего города в Махачкалу и обратно
  • Входные билеты на бархан Сарыкум (200 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Махачкалы, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумГамсутльСело ГунибГорыФотопрогулкиЗаброшенные местаИз аэропорта

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