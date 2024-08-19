После завтрака отправимся в горы. По пути будем останавливаться на лучших смотровых площадках, любоваться пейзажами и фотографироваться. Доберёмся до Чиркейской ГЭС, а затем на внедорожникам поедем к Сулакскому каньону. Понаблюдаем, как меж зелёных гор тонкой бирюзовой лентой извивается река. По ней мы и прокатимся на скоростном катере. На смотровых площадках будем снимать лайфстайл фото.

После обеда в живописном месте продолжим наше путешествие вдоль берега водохранилища. Вечером заселимся в отель, прогуляемся и вместе поужинаем.