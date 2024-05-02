За 2 дня - главные места Дагестана
Авторский тур в Махачкале

Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана

Гадаете, как провести пару дней отпуска? Мы подскажем: отправиться в тур в Дагестан на 2 дня и произвести полную перезагрузку, слушая шум водопадов, любуясь обрывистыми скалами и величественными вершинами, наслаждаясь кавказской кухней и гуляя по каменным залам теснины.

Познакомимся с культурой древнего народа и узнаем, как жил и творил поэт Гамзат Цадасы, побываем на Царской поляне, которую посещал Александр 2, и заедем в покинутый жителями аул Гамсутль.
За 2 дня - главные места Дагестана
За 2 дня - главные места Дагестана
За 2 дня - главные места Дагестана
Ближайшие даты:
2
мая
4
мая
7
мая
9
мая
11
мая
14
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа может меняться из-за погодных условий.

Проживание. Будем жить в отеле «Орлиное гнездо» на территории природного парка «Верхний Гуниб» или в гостевом доме «Берёзка» с удобствами: WiFi, балкон, камин, кухня, парковка, стиралка, телевизор, терраса, утюг, фен, электрочайник. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. Возможны другие отели и гостевые дома, номера с удобствами.

Питание. В программу включены 1 завтрак и 2 обеда.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата Цадасы

Встречаемся в Махачкале, у места вашего жительства. Если вы остановились в другом месте, мы можем в индивидуальном порядке организовать ваш трансфер.

Отправляемся в Хунзахский район, чтобы увидеть завораживающее зрелище — водопад Тобот, с шумом обрушивающийся с обрывистой скалы плато. Его высота — 70 метров!

После обеда поедем на плато Матлас, расположенное на высоте 1800 метров. Со смотровой площадки вам откроется вид на затерянные в горах селения, величественные каньоны, мощные водопады и извилистые серпантины дорог.

Прогуляемся по теснине Каменная чаша. Покажется, будто мы оказались в настоящем замке: будем проходить из одного скалистого зала в другой по узким проходам, любуясь заросшими мхом стенами.

Следующая точка маршрута — литературно мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы, поэта, основоположника аварской литература и отца Расула Гамзатова. Рассмотрим старинные рукописные издания и уникальные книги на арабском языке.

При желании можно посетить другой музей — историко-краеведческий в Хунзахе.

Вечером заселимся в отель в Хунзахе или Гунибе или в гостевые дома.

Водопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата ЦадасыВодопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата Цадасы
2 день

Достопримечательности Гуниба и аул-призрак Гамсутль

После завтрака выселимся с вещами и отправимся в горы. Побываем в Гунибе — высокогорном посёлке, где солнце светит 300 дней в году!

Насладимся захватывающими видами на Гунибское плато, изрезанное обрывистыми скалами, и прикоснёмся к руинам крепостей, помнящих бои Кавказской войны. Посетим краеведческий музей, где познакомимся с бытом дагенстанцев, народным творчеством и архитектурой. Вы увидите памятник «Белым журавлям», который открыли поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель — авторы песни «Журавли».

Затем пройдём через ворота Гунибской крепости — последнего оплота имама Шамиля, который захватили русские войска, и побываем у беседки Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама.

Завершим экскурсию визитом на Царскую поляну. В 1871 здесь был дан завтрак для офицеров в честь приезда императора Александра 2. Столов и стульев на всех не хватило, поэтому на лугу вырыли траншеи и установили в них скамьи, а борта траншей послужили столами. Вы увидите сохранившейся рельеф и углубления, где трапезничали офицеры.

Пообедаем в местном ресторане и заглянем в аул-призрак Гамсутль. До 2015 года жизнь в городе поддерживал всего один человек. После его ухода время в ауле прекратило свой бег. Прогуляемся по пустым улицам, заглянем в брошенные дома и рассмотрим древние двери, на которых сохранились таблички на арабском языке.

Если погода не позволит попасть в Гамсутль, мы посетим высокогорное село Чох.

Проедем вдоль Ирганайского водохранилища, остановимся у Гунибской ГЭС в узком каньоне реки Каракойсу, где организовано форелевое хозяйство, и увидим башню Андалал, посвящённую победе всех народов Дагестана над иранским завоевателем Надир-Шахом.

Следующая точка маршрута — Гимринская башня 19 века. На экскурсии вы узнаете, для чего они строились и какое значение имели для местных жителей.

Очерёдность экскурсий может меняться в зависимости от того, где мы будем ночевать.

Вечером вернёмся в город и завершим тур.

Достопримечательности Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Гуниба и аул-призрак ГамсутльДостопримечательности Гуниба и аул-призрак Гамсутль

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту в течение 2 дней
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
  • Проживание (1 ночь в горах)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Входные билеты на объекты экскурсий в рамках двухдневного тура
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остановились в другом городе, можем организовать трансфер в индивидуальном порядке
Завершение: Махачкала, место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГамсутльПопулярные местаПрирода и пейзажиГорыВодопады

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