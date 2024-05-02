Встречаемся в Махачкале, у места вашего жительства. Если вы остановились в другом месте, мы можем в индивидуальном порядке организовать ваш трансфер.

Отправляемся в Хунзахский район, чтобы увидеть завораживающее зрелище — водопад Тобот, с шумом обрушивающийся с обрывистой скалы плато. Его высота — 70 метров!

После обеда поедем на плато Матлас, расположенное на высоте 1800 метров. Со смотровой площадки вам откроется вид на затерянные в горах селения, величественные каньоны, мощные водопады и извилистые серпантины дорог.

Прогуляемся по теснине Каменная чаша. Покажется, будто мы оказались в настоящем замке: будем проходить из одного скалистого зала в другой по узким проходам, любуясь заросшими мхом стенами.

Следующая точка маршрута — литературно мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы, поэта, основоположника аварской литература и отца Расула Гамзатова. Рассмотрим старинные рукописные издания и уникальные книги на арабском языке.

При желании можно посетить другой музей — историко-краеведческий в Хунзахе.

Вечером заселимся в отель в Хунзахе или Гунибе или в гостевые дома.