Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Познакомимся с культурой древнего народа и узнаем, как жил и творил поэт Гамзат Цадасы, побываем на Царской поляне, которую посещал Александр 2, и заедем в покинутый жителями аул Гамсутль.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 900 ₽
Описание
Организационные детали
Программа может меняться из-за погодных условий.
Проживание. Будем жить в отеле «Орлиное гнездо» на территории природного парка «Верхний Гуниб» или в гостевом доме «Берёзка» с удобствами: WiFi, балкон, камин, кухня, парковка, стиралка, телевизор, терраса, утюг, фен, электрочайник. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. Возможны другие отели и гостевые дома, номера с удобствами.
Питание. В программу включены 1 завтрак и 2 обеда.
Программа тура по дням
Водопад Тобот, плато Матлас и музей Гамзата Цадасы
Встречаемся в Махачкале, у места вашего жительства. Если вы остановились в другом месте, мы можем в индивидуальном порядке организовать ваш трансфер.
Отправляемся в Хунзахский район, чтобы увидеть завораживающее зрелище — водопад Тобот, с шумом обрушивающийся с обрывистой скалы плато. Его высота — 70 метров!
После обеда поедем на плато Матлас, расположенное на высоте 1800 метров. Со смотровой площадки вам откроется вид на затерянные в горах селения, величественные каньоны, мощные водопады и извилистые серпантины дорог.
Прогуляемся по теснине Каменная чаша. Покажется, будто мы оказались в настоящем замке: будем проходить из одного скалистого зала в другой по узким проходам, любуясь заросшими мхом стенами.
Следующая точка маршрута — литературно мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы, поэта, основоположника аварской литература и отца Расула Гамзатова. Рассмотрим старинные рукописные издания и уникальные книги на арабском языке.
При желании можно посетить другой музей — историко-краеведческий в Хунзахе.
Вечером заселимся в отель в Хунзахе или Гунибе или в гостевые дома.
Достопримечательности Гуниба и аул-призрак Гамсутль
После завтрака выселимся с вещами и отправимся в горы. Побываем в Гунибе — высокогорном посёлке, где солнце светит 300 дней в году!
Насладимся захватывающими видами на Гунибское плато, изрезанное обрывистыми скалами, и прикоснёмся к руинам крепостей, помнящих бои Кавказской войны. Посетим краеведческий музей, где познакомимся с бытом дагенстанцев, народным творчеством и архитектурой. Вы увидите памятник «Белым журавлям», который открыли поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель — авторы песни «Журавли».
Затем пройдём через ворота Гунибской крепости — последнего оплота имама Шамиля, который захватили русские войска, и побываем у беседки Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен побеждённого имама.
Завершим экскурсию визитом на Царскую поляну. В 1871 здесь был дан завтрак для офицеров в честь приезда императора Александра 2. Столов и стульев на всех не хватило, поэтому на лугу вырыли траншеи и установили в них скамьи, а борта траншей послужили столами. Вы увидите сохранившейся рельеф и углубления, где трапезничали офицеры.
Пообедаем в местном ресторане и заглянем в аул-призрак Гамсутль. До 2015 года жизнь в городе поддерживал всего один человек. После его ухода время в ауле прекратило свой бег. Прогуляемся по пустым улицам, заглянем в брошенные дома и рассмотрим древние двери, на которых сохранились таблички на арабском языке.
Если погода не позволит попасть в Гамсутль, мы посетим высокогорное село Чох.
Проедем вдоль Ирганайского водохранилища, остановимся у Гунибской ГЭС в узком каньоне реки Каракойсу, где организовано форелевое хозяйство, и увидим башню Андалал, посвящённую победе всех народов Дагестана над иранским завоевателем Надир-Шахом.
Следующая точка маршрута — Гимринская башня 19 века. На экскурсии вы узнаете, для чего они строились и какое значение имели для местных жителей.
Очерёдность экскурсий может меняться в зависимости от того, где мы будем ночевать.
Вечером вернёмся в город и завершим тур.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту в течение 2 дней
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
- Проживание (1 ночь в горах)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Входные билеты на объекты экскурсий в рамках двухдневного тура
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение - стоимость по запросу