Промчаться по Сулакскому каньону на катере и пообедать в персиковом саду
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 500 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. Начнём знакомство с Дагестаном с посещения древней крепости Нарын-Кала 6 века — настоящего города внутри города, обнесённого мощными стенами.
Прогуляемся по улочкам Дербента. Слушая удивительные истории о старейшем в России городе, мы будто перенесёмся в прошлое!
Посетим Джума-мечеть — самую большую в Европе. Рассмотрим причудливые узоры, расписные колонны и своды святыни и пойдём дальше. Заглянем в Девичьи бани. Сейчас здесь располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Действующей осталась лишь одна мужская баня.
На живописной набережной насладимся местной кухней и пройдёмся вдоль вод Каспия. Следующая локация — экраноплан «Лунь» или, как его назвали местные, «Каписйский монстр». Рассмотрим настоящее инженерное чудо — корабль с крыльями.
Затем заселимся в отель и отдохнём.
«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах
Едем в село Гоор! Побываем на знаменитом «языке тролля» — скальном выступе над пропастью, где получаются эффектные фотографии. Дальше отправимся в Карадахскую теснину: ширина между высокими скалами здесь не больше 4 метров. Пройдёмся по узкому каньону, в народе получившему романтичное название «Ворота чудес».
Закат проводим на смотровой площадке Гуниба, удобно разместившись на лавочке. Отсюда открывается вид, который запечатлел на своём полотне И. К. Айвазовский.
Ночевать будем в отеле в горах.
Крепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилище
Сегодня посетим крепость Гуниб, стены которой помнят сражения Кавказской войны. Ей суждено было стать последним оплотом имама Шамиля, когда русские войска сумели захватить цитадель в 1859 году.
Дальше вас ждёт трекинг в аул-призрак Гамсутль («Мачу-Пикчу Дагестана»). Последний житель покинул селение в 2015 году, с тех пор старинные дома на фоне вершин стоят опустевшие. Сделаем атмосферные снимки, прогуляемся по тихим улочкам и поедем к Ирганайскому водохранилищу.
Вечером вернёмся в отель.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и отъезд
После завтрака отправимся на Сулакский каньон. Пересядем на катер и с ветерком прокатимся по бирюзовой воде, любуясь обрывистыми скалами.
На смотровых площадках возле села Дубки полюбуемся захватывающими дух видами гор. На обед заглянем в персиковый сад и отведаем местную кухню.
Дальше поедем в необычное место — бархан Сарыкум. Вы окажетесь посреди настоящей пустыни с песчаными дюнами. Поднимемся на смотровую площадку, пройдёмся по гребням из золотого песка и вдоволь нафотографируемся.
Отправимся в аэропорт Махачкалы.
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Что включено
- Проживание
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по программе на внедорожниках
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- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины