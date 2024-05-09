Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
Авторский тур в Махачкале

Промчаться по Сулакскому каньону на катере и пообедать в персиковом саду

За 4 успеем максимум: познакомимся с историей Дагестана и побываем в старинным крепостях, помнящих Кавказскую войну, поплутаем по улочкам Дербента, побродим по заброшенному аулу-призраку и заглянем в пустующие дома, влюбимся в неприступные вершины и высокие скалы, отражающиеся в бирюзе вод. Из поездки вы привезёте не только сувениры и впечатления, но и кадры из самых необычных локаций. Фотографироваться будем на «языке тролля», на песчаных дюнах и многочисленных смотровых площадках.
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. Начнём знакомство с Дагестаном с посещения древней крепости Нарын-Кала 6 века — настоящего города внутри города, обнесённого мощными стенами.

Прогуляемся по улочкам Дербента. Слушая удивительные истории о старейшем в России городе, мы будто перенесёмся в прошлое!

Посетим Джума-мечеть — самую большую в Европе. Рассмотрим причудливые узоры, расписные колонны и своды святыни и пойдём дальше. Заглянем в Девичьи бани. Сейчас здесь располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Действующей осталась лишь одна мужская баня.

На живописной набережной насладимся местной кухней и пройдёмся вдоль вод Каспия. Следующая локация — экраноплан «Лунь» или, как его назвали местные, «Каписйский монстр». Рассмотрим настоящее инженерное чудо — корабль с крыльями.

Затем заселимся в отель и отдохнём.

Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь»
2 день

«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах

Едем в село Гоор! Побываем на знаменитом «языке тролля» — скальном выступе над пропастью, где получаются эффектные фотографии. Дальше отправимся в Карадахскую теснину: ширина между высокими скалами здесь не больше 4 метров. Пройдёмся по узкому каньону, в народе получившему романтичное название «Ворота чудес».

Закат проводим на смотровой площадке Гуниба, удобно разместившись на лавочке. Отсюда открывается вид, который запечатлел на своём полотне И. К. Айвазовский.

Ночевать будем в отеле в горах.

«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах«Язык тролля», Карадахская теснина и закат в горах
3 день

Крепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилище

Сегодня посетим крепость Гуниб, стены которой помнят сражения Кавказской войны. Ей суждено было стать последним оплотом имама Шамиля, когда русские войска сумели захватить цитадель в 1859 году.

Дальше вас ждёт трекинг в аул-призрак Гамсутль («Мачу-Пикчу Дагестана»). Последний житель покинул селение в 2015 году, с тех пор старинные дома на фоне вершин стоят опустевшие. Сделаем атмосферные снимки, прогуляемся по тихим улочкам и поедем к Ирганайскому водохранилищу.

Вечером вернёмся в отель.

Крепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилищеКрепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилищеКрепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилищеКрепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилищеКрепость Гуниб, трекинг к Гамсутлю и Ирганайское водохранилище
4 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и отъезд

После завтрака отправимся на Сулакский каньон. Пересядем на катер и с ветерком прокатимся по бирюзовой воде, любуясь обрывистыми скалами.

На смотровых площадках возле села Дубки полюбуемся захватывающими дух видами гор. На обед заглянем в персиковый сад и отведаем местную кухню.

Дальше поедем в необычное место — бархан Сарыкум. Вы окажетесь посреди настоящей пустыни с песчаными дюнами. Поднимемся на смотровую площадку, пройдёмся по гребням из золотого песка и вдоволь нафотографируемся.

Отправимся в аэропорт Махачкалы.

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъездСулакский каньон, бархан Сарыкум и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по программе на внедорожниках
  • Все завтраки и обеды
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Можем встретить вас в городах КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск) в 01:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:00. Города КМВ (Кисловодск, Ессенутки, Пятигорск), 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»ГамсутльДербентИрганайское водохранилище4-дневные турыВодные развлеченияВечерниеГорыКаньоныТреккинг и походыНа катереЦветы и садыС обедом

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