Встречаемся в аэропорту Махачкалы и отправимся в Дербент. Начнём знакомство с Дагестаном с посещения древней крепости Нарын-Кала 6 века — настоящего города внутри города, обнесённого мощными стенами.

Прогуляемся по улочкам Дербента. Слушая удивительные истории о старейшем в России городе, мы будто перенесёмся в прошлое!

Посетим Джума-мечеть — самую большую в Европе. Рассмотрим причудливые узоры, расписные колонны и своды святыни и пойдём дальше. Заглянем в Девичьи бани. Сейчас здесь располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Действующей осталась лишь одна мужская баня.

На живописной набережной насладимся местной кухней и пройдёмся вдоль вод Каспия. Следующая локация — экраноплан «Лунь» или, как его назвали местные, «Каписйский монстр». Рассмотрим настоящее инженерное чудо — корабль с крыльями.

Затем заселимся в отель и отдохнём.