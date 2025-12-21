Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»
Побывать в топовых и отдалённых местах с комфортом, насладиться кухней с видами и перезагрузиться
Начало: Махачкала, аэропорт или ваша гостиница, 10:00 (при...
3 мар в 09:00
10 мар в 09:00
49 900 ₽ за человека
25%
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 8:00-10:00, время может корректироватьс...
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
27 000 ₽
36 000 ₽ за человека
10%
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Послушать истории от уроженца села-призрака и добраться до мест, где вдохновлялся Айвазовский
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
2 янв в 08:00
8 янв в 08:00
29 961 ₽
33 290 ₽ за человека
10%
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
5 янв в 08:00
7 янв в 08:00
23 310 ₽
25 900 ₽ за человека
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
5 янв в 08:00
12 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
24 990 ₽ за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
1 фев в 08:00
4 фев в 08:00
21 900 ₽ за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
5 янв в 08:00
43 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
8 мар в 08:00
9 мар в 08:00
22 000 ₽ за человека
25%
Автотур по топовым местам Дагестана
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала, 9:00-11:00, время старта обговаривается...
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
18 750 ₽
25 000 ₽ за человека
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
2 янв в 08:00
6 янв в 08:00
22 000 ₽ за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
23 фев в 09:15
9 мар в 09:00
41 900 ₽ за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
40 500 ₽ за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
40 000 ₽ за человека
10%
Все главные места Дагестана: тур на внедорожнике только для вашей компании
Увидеть подземный водопад, аул-призрак, песчаные дюны и Сулак и насладиться панорамами с высоты
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 8:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
26 100 ₽
29 000 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
6 янв в 08:00
32 900 ₽ за человека
15%
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
44 200 ₽
52 000 ₽ за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завтра в 16:00
8 янв в 08:00
27 999 ₽ за человека
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
40 000 ₽ за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
69 238 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
16 мар в 09:00
23 мар в 09:00
39 000 ₽ за человека
Собирай чемодан, ты едешь в Дагестан! Групповой тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, с ...
8 мар в 08:00
14 мар в 08:00
35 900 ₽ за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж/д вокзал и аэропорт Махачкалы, 10:50-11:20 или ж...
7 июн в 10:50
14 июн в 10:50
67 400 ₽ за человека
10%
От Сулакского каньона до Дербента
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
35 991 ₽
39 990 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки (всё включено)
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
5 мая в 08:00
15 мая в 08:00
38 000 ₽ за человека
Неделя в стране гор в формате «всё включено»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и прогуляться по сказочному лесу
Начало: Аэропорт Махачкалы в 9:00, Избербаша в 10:00 или Д...
9 мая в 08:00
19 мая в 08:00
54 000 ₽ за человека
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
24 мая в 09:00
21 июн в 09:00
149 000 ₽ за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, место по договорённости, до 8:00
6 янв в 08:00
11 янв в 08:00
28 000 ₽ за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, место по договорённости, 8:00
3 янв в 08:00
44 900 ₽ за человека
Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы
Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений21 декабря 2025Прекрасный тур, отличные гиды, хорошая организация
Все вовремя, доходчиво, все возникающие вопросы решены.
Спасибо вашей команде за отличный отдых
- ООльга13 декабря 2025Были в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовые локации, я очень хотела
- ММихаил7 декабря 2025Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!
- ННиколай4 декабря 2025Я могу смело рекомендовать Хасана, как лучшего гида по Дагестану. Весь тур прошел просто великолепно. На протяжении трех дней царила
- ССветлана25 ноября 2025Отличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже места, которые не были заявлены
- ААнна24 ноября 2025Все шикарно!!! эмоции от Дагестана зашкаливают… гид ТОП… всем советуем…
- ММарина22 ноября 2025Тур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокие горы, ловя лучи солнца,
- ДДарья21 ноября 2025Это были действительно три дня вдохновения в Дагестане 😁
Когда мои друзья посоветовали поехать в тур именно с Хасаном, я даже
- ААлексей20 ноября 2025Мы были в туре с гидом Хасбулатом. Отличный, веселый гид. Ездили 3 дня на комфортном минивэне. Сама программа тура -
- ППаша17 ноября 2025Недавно вернулся из 5-дневного тура по Дагестану, и до сих пор под впечатлением. Отдельно хочу отметить нашего гида Хасана —
