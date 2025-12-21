читать дальше

благодаря ему поездка получилась настолько насыщенной, душевной и комфортной.



Хасан — человек, который искренне любит свой край. Он не просто показывает достопримечательности, а рассказывает о них с такой теплотой и деталями, что начинаешь совсем иначе видеть историю и быт местных народов. За эти пять дней мы успели побывать в Сулакском каньоне, на бархане Сары-Кум, в ауле Чох, Гунибе, Дербенте и у крепости Нарын-Кала. Хасан везде знал удобные маршруты, лучшие локации для фото и вкусные места для остановок.



Понравилось, что он всегда учитывал пожелания группы: где-то дать больше времени, где-то сделать спокойную паузу, а где-то наоборот — поймать лучший свет. Организация была на высшем уровне: трансфер, питание, время — всё чётко и без суеты.



Отдельно хочется отметить атмосферу. Хасан умеет создать ощущение, будто едешь в путешествие с давним другом. Было много шуток, историй, разговоров о жизни, и всё это сделало тур по-настоящему тёплым и домашним.



Если планируете поездку в Дагестан — однозначно рекомендую тура с Хасаном. Это тот случай, когда гид делает путешествие незабываемым.



Брат, я еще вернусь к тебе, тебе огромный респект 🫱🏻‍🫲🏼