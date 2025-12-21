Мои заказы

Авторские туры в Махачкале

Найдено 147 туров в Махачкале, цены от 12 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»
На машине
4 дня
11 отзывов
Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»
Побывать в топовых и отдалённых местах с комфортом, насладиться кухней с видами и перезагрузиться
Начало: Махачкала, аэропорт или ваша гостиница, 10:00 (при...
3 мар в 09:00
10 мар в 09:00
49 900 ₽ за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
3 дня
-
25%
49 отзывов
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 8:00-10:00, время может корректироватьс...
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
27 000 ₽36 000 ₽ за человека
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Джиппинг
На машине
5 дней
-
10%
160 отзывов
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Послушать истории от уроженца села-призрака и добраться до мест, где вдохновлялся Айвазовский
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
2 янв в 08:00
8 янв в 08:00
29 961 ₽33 290 ₽ за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
-
10%
53 отзыва
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
5 янв в 08:00
7 янв в 08:00
23 310 ₽25 900 ₽ за человека
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
43 отзыва
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
5 дней
4 отзыва
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
5 янв в 08:00
12 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
8 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
24 990 ₽ за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
На машине
На катере
3 дня
68 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
1 фев в 08:00
4 фев в 08:00
21 900 ₽ за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
88 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
5 янв в 08:00
43 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы, горы и национальная кухня
На машине
На катере
2 дня
5 отзывов
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы, горы и национальная кухня
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
8 мар в 08:00
9 мар в 08:00
22 000 ₽ за человека
Автотур по топовым местам Дагестана
На машине
На катере
3 дня
-
25%
43 отзыва
Автотур по топовым местам Дагестана
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала, 9:00-11:00, время старта обговаривается...
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
18 750 ₽25 000 ₽ за человека
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
На машине
3 дня
12 отзывов
Выходные в окружении гор, тишины и покоя: Сулак, Хунзах и Гуниб в мини-группе
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
2 янв в 08:00
6 янв в 08:00
22 000 ₽ за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
5 дней
4 отзыва
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
23 фев в 09:15
9 мар в 09:00
41 900 ₽ за человека
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
На машине
На катере
6 дней
5 отзывов
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
40 500 ₽ за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
На машине
На квадроциклах
SUP-прогулки
5 дней
25 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
40 000 ₽ за человека
Все главные места Дагестана: тур на внедорожнике только для вашей компании
Джиппинг
На машине
3 дня
-
10%
10 отзывов
Все главные места Дагестана: тур на внедорожнике только для вашей компании
Увидеть подземный водопад, аул-призрак, песчаные дюны и Сулак и насладиться панорамами с высоты
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 8:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
26 100 ₽29 000 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
На лодке
4 дня
9 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
6 янв в 08:00
32 900 ₽ за человека
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
40 отзывов
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
5 янв в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Пешая
4 дня
6 отзывов
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завтра в 16:00
8 янв в 08:00
27 999 ₽ за человека
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
На машине
5 дней
5 отзывов
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
40 000 ₽ за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
На машине
На катере
10 дней
16 отзывов
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
69 238 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
На машине
5 дней
8 отзывов
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
16 мар в 09:00
23 мар в 09:00
39 000 ₽ за человека
Собирай чемодан, ты едешь в Дагестан! Групповой тур в край гор и древностей
На машине
На катере
5 дней
2 отзыва
Собирай чемодан, ты едешь в Дагестан! Групповой тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, с ...
8 мар в 08:00
14 мар в 08:00
35 900 ₽ за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Пешая
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж/д вокзал и аэропорт Махачкалы, 10:50-11:20 или ж...
7 июн в 10:50
14 июн в 10:50
67 400 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
5 дней
-
10%
92 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
35 991 ₽39 990 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки (всё включено)
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
5 мая в 08:00
15 мая в 08:00
38 000 ₽ за человека
Неделя в стране гор в формате «всё включено»: необычные места Дагестана
На машине
7 дней
3 отзыва
Неделя в стране гор в формате «всё включено»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и прогуляться по сказочному лесу
Начало: Аэропорт Махачкалы в 9:00, Избербаша в 10:00 или Д...
9 мая в 08:00
19 мая в 08:00
54 000 ₽ за человека
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
На машине
12 дней
1 отзыв
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
24 мая в 09:00
21 июн в 09:00
149 000 ₽ за человека
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
На машине
На катере
3 дня
3 отзыва
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, место по договорённости, до 8:00
6 янв в 08:00
11 янв в 08:00
28 000 ₽ за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
На машине
4 дня
2 отзыва
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, место по договорённости, 8:00
3 янв в 08:00
44 900 ₽ за человека

Что посмотреть в Махачкале на экскурсиях?

Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы

Местные экскурсоводы

Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    21 декабря 2025
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Прекрасный тур, отличные гиды, хорошая организация
    Все вовремя, доходчиво, все возникающие вопросы решены.
    Спасибо вашей команде за отличный отдых
    Прекрасный тур, отличные гиды, хорошая организацияПрекрасный тур, отличные гиды, хорошая организацияПрекрасный тур, отличные гиды, хорошая организацияПрекрасный тур, отличные гиды, хорошая организацияПрекрасный тур, отличные гиды, хорошая организация
  • О
    Ольга
    13 декабря 2025
    В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
    Были в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовые локации, я очень хотела
    читать дальше

    побывать в ауле Гамсутль. Сделали миллион фото))) Всё понравилось, еда очень вкусная и местами необычная)
    Гид, Амин, рассказывал какие то исторические события из жизни Дагестана и аулов в частности. Вобщем всё супер, приедем в Дагестан ещё не раз)

    Были в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовыеБыли в Дагестане в середине ноября, погода была супер, не холодно и не жарко. Посесили топовые
  • М
    Михаил
    7 декабря 2025
    Дагестан стал ближе. Осенний тур
    Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!
    Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!Прекрасный тур, интересные экскурсии и впечатляющие локации! Впечатлений вагон и полный восторг!
  • Н
    Николай
    4 декабря 2025
    ДЖИП ТУР - твои 3 дня вдохновения в Дагестане
    Я могу смело рекомендовать Хасана, как лучшего гида по Дагестану. Весь тур прошел просто великолепно. На протяжении трех дней царила
    читать дальше

    атмосфера легкости, теплоты, доброжелательности, юмора и гостеприимства. С Хасаном так легко общаться, что у меня были ощущения, будто я встретился со старым другом. И обязательно хочу отметить, как ответственно Хасан относится к своим гостям, начиная от проживания и еды, безопасным и аккуратным вождением. Отдельное спасибо хочу сказать и Саиду, который подменял Хасана в один из дней. Ребята - вы с лучшие! Еще раз огромное спасибо!
    Отдельные слова восхищения хочу сказать прекрасной природе Дагестана. Она поистине уникальна, здесь есть абсолютно все: море, дюны, каньоны, реки и озера и, конечно же, главная гордость - горы!
    Обязательно приедем еще!

  • С
    Светлана
    25 ноября 2025
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
    Отличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже места, которые не были заявлены
    читать дальше

    в программе! Отдельно хочу отметить дагестанскую кухню - очень вкусно! Кормили хорошо и много и очень вкусно! Водитель и гид хорошо отработали всю программу, было очень весело и интересно слушать их рассказы!

    Отличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже местаОтличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже местаОтличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже местаОтличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже местаОтличная экскурсия! Красивая природа Дагестана не может оставить равнодушным! Посетили самые топовые локации и даже места
  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Все шикарно!!! эмоции от Дагестана зашкаливают… гид ТОП… всем советуем…
  • М
    Марина
    22 ноября 2025
    В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
    Тур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокие горы, ловя лучи солнца,
    читать дальше

    а также спускались в низовья, где любовались водопадами и скалами простирающимися вверх, катались на катере, много фотографировались и поняли, что главные на дороге не машины и не люди, а коровы. Жили в месте окруженным горами, еда была национальная и на каждый прием пищи было ооочень много еды, с удовольствием пробовали новые блюда и узнавали у местных жителей особенности проживания в горах. Пейзажи завораживают и остаются надолго в памяти, максимально доброжелательные продавцы, без меркантильного интереса, с открытой душой рассказывали каждый про свои традиционные ремесла и семейное дело, угощали вкусностями.
    Наш гид Амин отвечал на любой интересующий вопрос, все его рассказы сопровождались юмором, и в тоже время серьёзностью про традиции и особенности Дагестана. Спасибо ему за такой чудесный тур, заботу и за веселый настрой, который он дарил нам каждый день.
    Рекомендую этот тур для всех, кто хочет оторваться от городской суеты, душевно отдохнуть, посмотреть на необыкновенный мир вокруг и познакомиться с этим замечательным местом

    Тур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокиеТур замечательный, разнообразие цвета природы и колорита жителей впечатляет. Места были разнообразные, мы поднимались на высокие
  • Д
    Дарья
    21 ноября 2025
    ДЖИП ТУР - твои 3 дня вдохновения в Дагестане
    Это были действительно три дня вдохновения в Дагестане 😁
    Когда мои друзья посоветовали поехать в тур именно с Хасаном, я даже
    читать дальше

    и не предполагала, что все будет настолько замечательно, один восторг! Душой я все еще в Дагестане 🥲

    Этот тур оставил после себя светлое чувство и массу эмоций. Хасан — тот гид, с которым хочется путешествовать снова. От души рекомендую всем, кто мечтает увидеть настоящий, живой Дагестан.

  • А
    Алексей
    20 ноября 2025
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Мы были в туре с гидом Хасбулатом. Отличный, веселый гид. Ездили 3 дня на комфортном минивэне. Сама программа тура -
    читать дальше

    гипер-насыщенная. За три дня путешествия - ощущение, что 2 недели прошло)). И мы проехали все достопримечательности, которые нужно посетить, приезжая в Дагестан. Второй день, с походом в горы в заброшенный аул Гамсутль - это вау вау!!! Полный восторг. Проживание в горах в хорошем домике с замечательной хозяйкой, которая обалденно вкусно готовит. Рестораны и рядом не стояли. Так что, гастрономическая часть тура была на очень высокой планке. Всячески рекомендую брать этот трёхневный тур в этой компании: я очень доволен выбором и всячески рекомендую. Мне было очень комфортно все три дня и все полностью понравилось.

  • П
    Паша
    17 ноября 2025
    ДЖИП-ТУР Новогодние каникулы среди гор Дагестана
    Недавно вернулся из 5-дневного тура по Дагестану, и до сих пор под впечатлением. Отдельно хочу отметить нашего гида Хасана —
    читать дальше

    благодаря ему поездка получилась настолько насыщенной, душевной и комфортной.

    Хасан — человек, который искренне любит свой край. Он не просто показывает достопримечательности, а рассказывает о них с такой теплотой и деталями, что начинаешь совсем иначе видеть историю и быт местных народов. За эти пять дней мы успели побывать в Сулакском каньоне, на бархане Сары-Кум, в ауле Чох, Гунибе, Дербенте и у крепости Нарын-Кала. Хасан везде знал удобные маршруты, лучшие локации для фото и вкусные места для остановок.

    Понравилось, что он всегда учитывал пожелания группы: где-то дать больше времени, где-то сделать спокойную паузу, а где-то наоборот — поймать лучший свет. Организация была на высшем уровне: трансфер, питание, время — всё чётко и без суеты.

    Отдельно хочется отметить атмосферу. Хасан умеет создать ощущение, будто едешь в путешествие с давним другом. Было много шуток, историй, разговоров о жизни, и всё это сделало тур по-настоящему тёплым и домашним.

    Если планируете поездку в Дагестан — однозначно рекомендую тура с Хасаном. Это тот случай, когда гид делает путешествие незабываемым.

    Брат, я еще вернусь к тебе, тебе огромный респект 🫱🏻‍🫲🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале

Самые популярные туры в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30:
  1. Более 20 локаций и 20 блюд в Дагестане: молодёжный тур «всё включено»;
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами;
  3. Горный Дагестан вместе с местным жителем;
  4. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации;
  5. В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы.
Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон;
  2. Гамсутль;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Салтинский водопад;
  5. Водопад Тобот;
  6. Хунзах;
  7. Карадахская теснина;
  8. Крепость Нарын-Кала;
  9. Язык Тролля;
  10. Село Гоор.
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале можно забронировать 147 авторских туров от 12 000 до 149 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Вашему вниманию предлагается широкий выбор туров в Махачкале. Зима или лето – мы готовы предложить вам захватывающие приключения в любое время года. Просмотрите отзывы, сравните стоимость и выберите те туры, которые сделают ваш отдых незабываемым!