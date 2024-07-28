Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» в Махачкале, цены от 27 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горный Дагестан вместе с местным жителем
На машине
55 отзывов
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, 08:30. Рекомендуем прилететь в Махачкал...
19 авг в 08:30
26 авг в 08:00
29 990 за человека
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
27 500 за человека
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Джиппинг
На катере
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Николай
    28 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты захватывало дух😍 Гостиница находится
    читать дальше

    в горах, очень комфортное проживание. Еда в Дагестане вкусная и разнообразная. Отдельная благодарность нашим гидам: Арсену, Али и Шамилю. Они и экскурсоводы, и водители, и фотографы… 😂 список можно продолжать долго. Дагестан, спасибо за доброжелательность и гостеприимство🙌 Будем всем советовать данный тур👍

    Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Арсен и его команда обеспечили максимально комфортное пребывание в Дагестане. Перемещение между локациями на удобном транспорте. Были показаны самые топовые места. Комфортное размещение в гостевом доме. Очень приятные гиды. Максимально насыщенная экскурсионная программа. Огромная благодарность за организацию прекрасного путешествия.
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно приеду еще, и всем рекомендую! Фото не передает всего великолепия!
    Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! ОбязательноОгромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! ОбязательноОгромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
  3. 4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 27 500 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Туры и походы в горы», 55 ⭐ отзывов, цены от 27500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам