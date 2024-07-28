5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, 08:30. Рекомендуем прилететь в Махачкал...
19 авг в 08:30
26 авг в 08:00
29 990₽ за человека
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай28 июля 2024Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты захватывало дух😍 Гостиница находится
- ООльга26 июля 2024Арсен и его команда обеспечили максимально комфортное пребывание в Дагестане. Перемещение между локациями на удобном транспорте. Были показаны самые топовые места. Комфортное размещение в гостевом доме. Очень приятные гиды. Максимально насыщенная экскурсионная программа. Огромная благодарность за организацию прекрасного путешествия.
- ЕЕлена25 июля 2024Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно приеду еще, и всем рекомендую! Фото не передает всего великолепия!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экскурсии и походы в горы»
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