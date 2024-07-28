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в горах, очень комфортное проживание. Еда в Дагестане вкусная и разнообразная. Отдельная благодарность нашим гидам: Арсену, Али и Шамилю. Они и экскурсоводы, и водители, и фотографы… 😂 список можно продолжать долго. Дагестан, спасибо за доброжелательность и гостеприимство🙌 Будем всем советовать данный тур👍