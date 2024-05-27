На 4 дня – туры в Махачкале

Найдено 12 туров в категории «На 4 дня» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
19 499 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
20 июня в 22:00
4 июля в 22:00
15 000 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
Погулять по высокогорным сёлам, постоять на Языке тролля и прокатиться на катере по реке Сулак
Начало: Махачкала, аэропорт
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
37 900 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000 за человека
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Начало: Аэропорт Махачкалы
8 сен в 08:00
18 сен в 08:00
38 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
    читать дальше

    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

    Спасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в Дагестане
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2024
    Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
    Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
  • Л
    Леонид
    5 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
    В целом все понравилось.
  • С
    Светлана
    6 октября 2023
    Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
    Спасибо за чудесный тур в горный край Дагестан Расскажу о том, что больше всего запомнилось и понравилось + Удивительно красивые
    читать дальше

    локации, которые подобраны очень удачно и разнообразно, так что в один день рассматриваешь древнюю крепость и Каспийское море, в другой любуешься на горный аул и высоко парящих орлов, в третий - гуляешь по песчаным барханам) + Вкусная еда: все места, где мы останавливались поесть (кроме, пожалуй, нескольких случайных столовых), радовали своим гостеприимством и обилием вкусной национальной еды, продаваемой по отличному соотношению цены и качества с количеством + Отличные места ночлега: не было никаких ночёвок в палатках или вонючих клоповниках, все три места проживания оказались очень комфортными, оснащёнными всеми удобствами и к тому же расположенными в очень живописных, хоть и немного труднодоступных местах + Прекрасная компания: пожалуй, этот пункт надо было упомянуть в первую очередь) в поездке собрались ребята из разных областей, но все примерно одного возраста (25-30 лет), очень дружелюбные, весёлые и общительные, организатору тура даже не потребовалось усилий для сплочения коллектива, в первый же вечер было ощущение, что все уже давным-давно друг друга знают и дружат + Удобные даты поездки и сама организация времени: все четыре дня были очень насыщенными и плотно расписанными, каждый день нас ждали приключения в новых местах, при этом четыре дня тура захватывали два выходных, в результате чего на работе достаточно было взять всего два дня отпуска + Комфортное передвижение и хороший гид Магомед, который сопровождал нас в течение всего путешествия и рассказывал много интересных фактов об истории и культуре народов Дагестана. Ездили мы при этом на комфортабельном и просторном минивэне, в котором не страшно было ездить даже по горным серпантинам.

  • В
    Всеволод
    5 октября 2023
    Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
    Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в
    читать дальше

    горных навыках. Однозначно рекомендую обращаться, если хотите действительно хорошего гида и проводника. Ещё раз спасибо! Надеюсь, ещё не раз совместно совершить восхождение.

  • А
    Алина
    13 июля 2023
    4 дня в Дагестане: аулы-призраки, водопады и секретные места
    Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья - самые добрые люди,
    читать дальше

    встретили душевно, на протяжении всего времени были рядом и всегда рассказывали интересные истории! Скучать не было времени вообще! Тур очень активный, рассчитан на 4 дня! Каждый день нас ждало удивительное путешествие по достопримечательностям Дагестана. Побывали в тех уголках, которые не доступны для тех туристов, которые прибыли в республику без машины. Находили огромное количество километров - глаза были в восторге от пейзажей, ноги до сих пор в восторге от нагрузки! Как я уже говорила, нам очень повезло с гидом. Так, мы добавили еще несколько активностей в наше свободное время и, например, одним вечером отправились сплавляться на лодке всей командой - столько эмоций еще никогда не было! Плюс ко всему - все было настолько сбалансировано, здорово и весело, что в последний день было очень грустно расставаться со всеми! Благодарю от всей души Анистат (с этой прекрасной девушки и началось наше путешествие в Дагестан - если бы не она, мы бы никуда не поехали и никогда бы не испытали всего, что с нами произошло). Благодарю 100000000 раз нашего гида д. Мурада и его семью за радушие, интересные беседы, вкусные блюда (они всю душу вложили в эту поездку и всегда делали так, чтобы всем туристам в группе было комфортно!) и отдельная благодарность Федору (человек, который буквально за час нашел этот замечательный тур и разрешил все вопросы касаемо нашего прибывания в Дагестане) П. с. С этой платформой никогда раньше не работала, не слышала и не видела. Пришла к выводу, что и дальше буду брать туры именно здесь!!

    Это самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семьяЭто самое лучшее, что произошло со мной этим летом! Невероятный гид дядя Мурад и его семья
  • Н
    Нина
    6 июля 2023
    Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
    На этом маршруте основной изюминкой является то, что сочетаются экскурсии, а порой и достаточно длительные, с отдыхом на море. Для
    читать дальше

    нас, жителей больших городов важно и то, и другое. Так что хватило и впечатлений от нереально красивых видов, от старинных крепостей, и от купания в теплом море. Небольшим недостатком было то, что не все туристы были предупреждены как о своеобразии мусульманского менталитета (одежда, поведение), так о форме одежды для различных видов экскурсий, и погоды. Нам не очень подошла экскурсия к подземному водопаду, тк там требовались специальные высокие болотные сапоги или комбинезон (можно там же взять напрокат). Если бы знали, мб как то скорректировали этот день, тк практически мы были не в большой группе, а почти индивидуально. Кое что о традициях узнали по приезде из ролика, предоставленного гидом. Питание на обедах понравилось. Мы увезли очень много впечатлений, отличные фото на маршруте, и приятные воспоминания о комфортном отдыхе в отеле. Рекомендуем присоединить 1-3 дня к 4 дням экскурсий, чтобы отдых был полным. Спасибо организаторам экскурсий. Трансфер и транспорт на трассе был удобен, и приходил вовремя. Спасибо гиду Камилю за терпение, и внимание к нам. За гибкую программу экскурсий, и учета наших интересов. Советуем всем! Эта поездка запомнится надолго!

  • О
    Оксана
    27 июня 2023
    Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
    Добрый вечер! Заселись,только в себя пришли)) Все просто супер👌огромное спасибо! Организация просто на высшем уровне. 😃

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
  3. Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
  4. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  5. Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 4 дня" можно забронировать 12 авторских туров от 15 000 до 65 900. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Махачкале на 2024 год на 4 дня, 19 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам