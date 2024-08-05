2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
27 500₽ за человека
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
39 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Природные»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Природные" можно забронировать 3 тура от 24 000 до 39 000.
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Природные», цены от 24000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь