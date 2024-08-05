Природные – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Природные» в Махачкале, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Начало: Аэропорт Махачкала
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
27 500 за человека
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Джиппинг
На катере
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
39 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Природные»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
  2. Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
  3. 4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Природные" можно забронировать 3 тура от 24 000 до 39 000.
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