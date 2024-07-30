3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
22 000₽ за человека
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
25 500₽ за человека
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, 08:30. Рекомендуем прилететь в Махачкал...
19 авг в 08:30
26 авг в 08:00
29 990₽ за человека
3 дня
Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
Увидеть самую большую мечеть в Европе, "плачущие" скалы и древние аулы и постоять на "Языке Тролля"
Начало: Махачкала, 8:00
9 авг в 10:00
12 авг в 10:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин30 июля 2024Мы искали тур по Дагестану, чтобы посетить ключевые достопримечательности, и остановили свой выбор на джип-туре по этому прекрасному краю. И
- ННиколай28 июля 2024Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты захватывало дух😍 Гостиница находится
- ООльга26 июля 2024Арсен и его команда обеспечили максимально комфортное пребывание в Дагестане. Перемещение между локациями на удобном транспорте. Были показаны самые топовые места. Комфортное размещение в гостевом доме. Очень приятные гиды. Максимально насыщенная экскурсионная программа. Огромная благодарность за организацию прекрасного путешествия.
- ААлександр26 июля 2024Незабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видами. Наш гид Адиль сам из этих мест, много и интересно рассказывал. Спасибо организаторам тура и гиду за это путешествие!
- ААлексей25 июля 2024Очень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самый изысканный и дорогой, решил
- ЕЕлена25 июля 2024Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно приеду еще, и всем рекомендую! Фото не передает всего великолепия!
- ВВладислав28 июня 2024Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
- ЕЕвгения28 июня 2024В самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичные гиды, бонусом оригинальные фотографии
- ААлина7 июня 2024Всем доброго дня! Отзывы не пишу обычно. Но не могу молчать. Поездка с Эльдаром прошла прекрасно! Были три дня в
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