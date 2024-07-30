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не разочаровались. Маршрут был продуман замечательно: каждый день нас ждали новые места, и переезды между ними занимали минимум времени. Гостевые дома, в которых мы останавливались, были комфортными и чистыми, с кондиционерами — настоящим спасением в летнюю жару. Там же мы и ужинали: нас кормили вкусно, много и сытно, позволив познакомиться с местной кухней и остаться полностью довольными. Программа тура и виды, которые показывали нам гиды, оставили яркое впечатление. На некоторых остановках мы были единственными туристами, и виды, открывавшиеся оттуда, надолго запечатлелись в памяти. Можно было сделать множество фото и видео без лишних людей в кадре. Особенно запомнились гиды: веселые и отзывчивые, они щедро делились знаниями о местной истории и культуре. Группа оказалась очень общительной и дружелюбной, а вечерние посиделки после экскурсий стали настоящим украшением поездки. Расставаться со всеми было по-настоящему грустно. Хотя я и не мастер писать красиво и структурировано, скажу коротко — стоит отправиться в этот тур. Он превзошел все мои ожидания, и я уже подумываю о повторном визите. Если собираетесь взять данный тур, то рекомендую брать на больший срок, чтобы сполна насладиться путешествием. P.S Если ты парень, страдающий одиночеством и скукой, велик шанс (при желании) обзавестись женой после данного тура, ибо Ахмед дает действенные методы общения с противоположным полом. А далее дело уже за вами. (К it-шникам особое внимание, так что и вероятность растет плоть до 90%)