Все – туры в Махачкале

Найдено 4 тура в категории «Все» в Махачкале, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
На машине
На катере
32 отзыва
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
22 000 за человека
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
36 отзывов
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
25 500 за человека
Горный Дагестан вместе с местным жителем
На машине
55 отзывов
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, 08:30. Рекомендуем прилететь в Махачкал...
19 авг в 08:30
26 авг в 08:00
29 990 за человека
Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
На машине
3 дня
Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
Увидеть самую большую мечеть в Европе, "плачущие" скалы и древние аулы и постоять на "Языке Тролля"
Начало: Махачкала, 8:00
9 авг в 10:00
12 авг в 10:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    30 июля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Мы искали тур по Дагестану, чтобы посетить ключевые достопримечательности, и остановили свой выбор на джип-туре по этому прекрасному краю. И
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    не разочаровались. Маршрут был продуман замечательно: каждый день нас ждали новые места, и переезды между ними занимали минимум времени. Гостевые дома, в которых мы останавливались, были комфортными и чистыми, с кондиционерами — настоящим спасением в летнюю жару. Там же мы и ужинали: нас кормили вкусно, много и сытно, позволив познакомиться с местной кухней и остаться полностью довольными. Программа тура и виды, которые показывали нам гиды, оставили яркое впечатление. На некоторых остановках мы были единственными туристами, и виды, открывавшиеся оттуда, надолго запечатлелись в памяти. Можно было сделать множество фото и видео без лишних людей в кадре. Особенно запомнились гиды: веселые и отзывчивые, они щедро делились знаниями о местной истории и культуре. Группа оказалась очень общительной и дружелюбной, а вечерние посиделки после экскурсий стали настоящим украшением поездки. Расставаться со всеми было по-настоящему грустно. Хотя я и не мастер писать красиво и структурировано, скажу коротко — стоит отправиться в этот тур. Он превзошел все мои ожидания, и я уже подумываю о повторном визите. Если собираетесь взять данный тур, то рекомендую брать на больший срок, чтобы сполна насладиться путешествием. P.S Если ты парень, страдающий одиночеством и скукой, велик шанс (при желании) обзавестись женой после данного тура, ибо Ахмед дает действенные методы общения с противоположным полом. А далее дело уже за вами. (К it-шникам особое внимание, так что и вероятность растет плоть до 90%)

  • Н
    Николай
    28 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты захватывало дух😍 Гостиница находится
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    в горах, очень комфортное проживание. Еда в Дагестане вкусная и разнообразная. Отдельная благодарность нашим гидам: Арсену, Али и Шамилю. Они и экскурсоводы, и водители, и фотографы… 😂 список можно продолжать долго. Дагестан, спасибо за доброжелательность и гостеприимство🙌 Будем всем советовать данный тур👍

    Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красотыЭто была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Арсен и его команда обеспечили максимально комфортное пребывание в Дагестане. Перемещение между локациями на удобном транспорте. Были показаны самые топовые места. Комфортное размещение в гостевом доме. Очень приятные гиды. Максимально насыщенная экскурсионная программа. Огромная благодарность за организацию прекрасного путешествия.
  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Незабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видами. Наш гид Адиль сам из этих мест, много и интересно рассказывал. Спасибо организаторам тура и гиду за это путешествие!
    Незабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видамиНезабываемые впечатления от поездки. Очень понравилось. Горы, водопады, ущелья, исторические места, смотровые площадки с отличными видами
  • А
    Алексей
    25 июля 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Очень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самый изысканный и дорогой, решил
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    поехать в это путешествие! Вдвойне рад, что выбрал гидом именно Эльдара)) Очень насыщенная и в тоже время обдуманная программа тура, удобный автомобиль, грамотная подача информации, радушие принимающей стороны, даже просто отличная погода, которая сопровождала нас практически все время поездки - все было супер! Думаю сами еще приедем и будем рекомендовать своим друзьям/товарищам!

    Очень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самыйОчень раз, что на свой д. р. (юбилей) вместо обычных походов в ресторан, пусть даже самый
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно приеду еще, и всем рекомендую! Фото не передает всего великолепия!
    Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! ОбязательноОгромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! ОбязательноОгромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно
  • В
    Владислав
    28 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест. Особенную благодарность хочется объявить Эльдару сразу же
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    нашли общий язык и быстро подружились. Во время тура обеспечил все удобства и комфорт. Обязательно порекомендую вас своим друзьям, но и сам буду как можно чаще посещать

    Это был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых местЭто был мой незабываемый отпуск столько впечатлений, отличный гид, замечательные люди, много красивых мест
  • Е
    Евгения
    28 июня 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    В самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичные гиды, бонусом оригинальные фотографии
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    и видео) ребята, вы лучшие!!! Я влюбилась в Дагестан! Красота во всем! Местные жители, еда, горы, пейзажи, душевность и искренность- покорили мою душу!

    В самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичныеВ самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичныеВ самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичныеВ самое сердце! Лучший тур! Маленькой группой по самым шикарным локациям, максимально комфортное перемещение, проживание, харизматичные
  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Всем доброго дня! Отзывы не пишу обычно. Но не могу молчать. Поездка с Эльдаром прошла прекрасно! Были три дня в
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    туре, а ощущение, что уже неделю. Все, что заявлено в описании - напоминает краткий и скромный план по сравнению с тем, что мы увидели и почувствовали на самом деле. Никогда бы мы не ощутили всю полноту ощущений, если бы "диким" образом пытались заглянуть в душу этой прекрасной республики. Я никогда не видела более красивых горных пейзажей, чем те, которые буквально обрушились на нас в этом туре. Историческая часть маршрута тоже прекрасно составлена и очень познавательна. Хочу ещё сказать, что в этом туре мы не только увидели, но и услышали от Эльдара много незаезженной информации, о которой навскидку не нагуглить в интернете. Я не буду рассказывать подробно о нашей поездке. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать в отзывах. Прекрасная республика, очень доброжелательный народ, непередаваемая природа, весьма удобный сервис для заказа экскурсий. Такой тур (или подобные) прекрасно подойдёт людям, которые не которые не рассматривают Дагестан как преимущественно пляжный отдых. СПАСИБО СЕРВИСУ И ЭЛЬДАРУ! БРАВО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  2. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  3. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  4. Сердца двух республик: главное в Чечне и Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 22 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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