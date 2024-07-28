5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, 08:30. Рекомендуем прилететь в Махачкал...
19 авг в 08:30
26 авг в 08:00
29 990₽ за человека
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
8 авг в 08:00
12 авг в 08:00
39 000₽ за человека
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
28 авг в 08:00
20 сен в 08:00
26 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай28 июля 2024Это была незабываемая поездка в Дагестан! За пять дней успели увидеть все популярные локации. От красоты захватывало дух😍 Гостиница находится
- ООльга26 июля 2024Арсен и его команда обеспечили максимально комфортное пребывание в Дагестане. Перемещение между локациями на удобном транспорте. Были показаны самые топовые места. Комфортное размещение в гостевом доме. Очень приятные гиды. Максимально насыщенная экскурсионная программа. Огромная благодарность за организацию прекрасного путешествия.
- ЕЕлена25 июля 2024Огромное спасибо Арсену, Шамилю и Али!! Просто невероятные эмоции, Дагестан теперь навек в моем сердце! Обязательно приеду еще, и всем рекомендую! Фото не передает всего великолепия!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «За городом и природа»
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