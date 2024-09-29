Хорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулять и как это сделать

удобно и дешевле/бесплатно. Погода случилась пасмурная, был туман, но Дмитрий не растерялся,"прогулял" нас подольше, дождались когда туман чуть рассеялся. Экскурсией довольны.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! Однозначно надо ехать и смотреть,

впитывать, вбирать в себя все, чем щедро с нами делятся эти прекрасные горы! При возможности, обязательно приеду снова) Отдельное спасибо Дмитрию за экскурсию, проведённую профессионально и с душой!!!

Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно

И Ирина

Дмитрий, спасибо Вам огромное за прекрасно проведенный день в Адыгее! Было интересно, красиво! Есть маршруты по которым с гидом надежнее, и этот однозначно из этих! Дмитрий спасибо Вам за любовь к природе и своему краю, для туристов это важно!