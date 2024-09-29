На Рождество – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Майкопе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Лаго-Наки: к вершине - на машине
На машине
13 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
16 окт в 08:00
20 окт в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопадам Адыгеи
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
8 000 за человека
На вершину Оштена и обратно - за один день
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На вершину Оштена и обратно - за один день
Восхождение на Оштен - уникальная возможность за один день насладиться красотами Адыгеи. Лёгкий маршрут, фантастические виды и увлекательные истории от гида
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Козлов
    29 сентября 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Хорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулять и как это сделать
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    удобно и дешевле/бесплатно. Погода случилась пасмурная, был туман, но Дмитрий не растерялся,"прогулял" нас подольше, дождались когда туман чуть рассеялся. Экскурсией довольны.

    Хорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулятьХорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулятьХорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулять
  • И
    Ирина
    20 сентября 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! Однозначно надо ехать и смотреть,
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    впитывать, вбирать в себя все, чем щедро с нами делятся эти прекрасные горы! При возможности, обязательно приеду снова) Отдельное спасибо Дмитрию за экскурсию, проведённую профессионально и с душой!!!

    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! ОднозначноЛучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! ОднозначноЛучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! Однозначно
  • В
    Виктория
    25 августа 2024
    Треккинг к водопадам Адыгеи
    Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно
    Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. МожноГид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. МожноГид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно
  • И
    Ирина
    13 августа 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Дмитрий, спасибо Вам огромное за прекрасно проведенный день в Адыгее! Было интересно, красиво! Есть маршруты по которым с гидом надежнее, и этот однозначно из этих! Дмитрий спасибо Вам за любовь к природе и своему краю, для туристов это важно!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На Рождество»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лаго-Наки: к вершине - на машине
  2. Треккинг к водопадам Адыгеи
  3. На вершину Оштена и обратно - за один день
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в октябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Майкопе на 2024 год на рождество, 14 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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