7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
16 окт в 08:00
20 окт в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
8 000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На вершину Оштена и обратно - за один день
Восхождение на Оштен - уникальная возможность за один день насладиться красотами Адыгеи. Лёгкий маршрут, фантастические виды и увлекательные истории от гида
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККозлов29 сентября 2024Хорошая ознакомительная экскурсия. Взяли её в первый день отдыха и получили много информации и где погулять и как это сделать
- ИИрина20 сентября 2024Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть - лучший выбор, какой я могла сделать! Однозначно надо ехать и смотреть,
- ВВиктория25 августа 2024Гид - прекрасная девушка 🤍 Я никогда не пишу отзывы, но здесь хочется это отметить. Можно и поболтать и послушать, еще и поможет все страхи свои перебороть 💪🏼 Крутая! Маршрут довольно сложный, но стоит того однозначно
- ИИрина13 августа 2024Дмитрий, спасибо Вам огромное за прекрасно проведенный день в Адыгее! Было интересно, красиво! Есть маршруты по которым с гидом надежнее, и этот однозначно из этих! Дмитрий спасибо Вам за любовь к природе и своему краю, для туристов это важно!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в октябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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