7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
30 авг в 09:00
31 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны
Путешествие из Майкопа в Гуамское ущелье: природа, история, термальные ванны и водопад Желаний. Увидите белоголовых сипов, енотов и лис
Начало: В вашем отеле
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 июля 2024Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
- ММаргарита5 июля 2024Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Однодневные»
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