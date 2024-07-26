2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 15:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван26 июля 2024Спокойная, непринужденная прогулка по городу, интересная и доступная подача материала. Очень подходит для тех, кто впервые в городе, для общего знакомства с ним. Были с двумя детьми, понравилось всем. Спасибо Дмитрию за знакомство с Майкопом.
- ССергей21 июля 2024Познавательно
- ММаргарита13 июля 2024Экскурсию провела нам Ольга (не Дмитрий). Это шикарная женщина, которая с любовью рассказывает о своем городе, начитанная, интеллегентная. Осветила все
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Все»
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