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исторические и культурные стороны данного города, культуры, народа, языка, традиций. Многое показала. Провела интересными дорогами и тропами. С ней было легко и интересно. Ольга спокойна, не суетлива и людям уже в возрасте, или если есть проблемы с опорным аппаратом, или просто кто не любит суеты, тогда вам к ней.