7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 июля 2024Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
- ММаргарита5 июля 2024Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2024
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