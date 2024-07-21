За городом и природа – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Майкопе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
8 500 за всё до 2 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопадам Адыгеи
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по дубово-буковому лесу и черкесскому саду
Прогулка по дубово-буковому лесу, посещение водопадов Руфабго и пикник с чаем из трав и адыгейским сыром. Идеально для активных путешественников
Начало: В посёлке Каменномостский
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
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    прекрасным видом за окном. Все места по дороге были интересными, гид не торопил уехать, гуляла и рассматривала все столько, сколько было нужно. Были учтены все пожелания, поездка прошла легко и непринужденно. Большое спасибо!

    Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много
  • М
    Маргарита
    5 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
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    Уже многое знали, это улеглось в сознании и новый материал как благодатная почва. Виды, пещеры, локации- боже как красиво, а когда рядом еще красивый, умный, кстати всегда не просто спокойный, а как мудрый КА, сам не спешит и других притормаживает, чтоб человек мог насладиться красотами Адыгеи. Александр с вами было легко. День принес моральное удовлетворение. После рабочего тяжелого года, я реально выдохнула. Спасибо огоромное и удачи в делах!!!!

  • М
    Мария
    3 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
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    и позитивный гид. С ним было очень комфортно и интересно! Рассказал много интересного и о городе, и о природных достопримечательностях. Плато Лаго-наки впечатляет, Азишская пещера восхищает, дольмен завораживает) Были в Волшебной комнате, всем поклонникам Гарри Поттера и тем кто верит в чудеса, очень рекомендую, возраст не имеет значения. А еще Александр знает где купить самый вкусный сыр и вино;)

    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
  3. Треккинг к водопадам Адыгеи
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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