Знакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснину

2 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Завтрак.

Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник.

Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами.

Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа. Пещера находится на высоте 1600 м над уровнем моря и включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой. Пещера полностью оборудована для посещения туристами.

Обед. Свободное время.

Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату):

рафтинг;

конная прогулка;

джипинг;

квадроциклы;

экскурсия в Свято-Михайловский монастырь;

дегустация адыгейского сыра, горного меда или травяных чаев;

прогулка по канатно-кресельной дороге на хребет Уна-Коз.

Ужин.