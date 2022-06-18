Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт

Это путешествие - знакомство с горными красотами юга России

5
3 отзыва
Это путешествие – знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга – и все это за одну неделю.

Маршрут проходит по Кавказскому биосферному заповеднику и по территории, являющейся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Адыгея: горы удовольствий. Осенний тур-комфорт
Ближайшие даты:
27
сен
11
окт
25
окт
8
ноя
22
ноя
13
дек

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснину

09:00-10:00 Встреча группы на ж/д вокзале города Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1).

10:00-11:00 Встреча группы в аэропорту Краснодара.

Переезд в отель (150-180 км), расположенный в горной Адыгее. Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи.

Размещение в отеле, обед.

Прогулка в Хаджохскую теснину – участок каньона реки Белой, в котором оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 800 м.

С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты зрелище. В темное время суток организовано эффектное освещение.

Хаджохская теснина является безопасным экскурсионным объектом, с дорожками, лестницами, перилами и смотровыми площадками.

Ужин.

Знакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснинуЗнакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснинуЗнакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснинуЗнакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснину
2 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Завтрак.

Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник.

Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами.

Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа. Пещера находится на высоте 1600 м над уровнем моря и включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой. Пещера полностью оборудована для посещения туристами.

Обед. Свободное время.

Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату):

  • рафтинг;
  • конная прогулка;
  • джипинг;
  • квадроциклы;
  • экскурсия в Свято-Михайловский монастырь;
  • дегустация адыгейского сыра, горного меда или травяных чаев;
  • прогулка по канатно-кресельной дороге на хребет Уна-Коз.

Ужин.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
3 день

Ущелье Мишоко

Завтрак.

Прогулка в ущелье Мишоко, прорезающее хребет Уна-Коз.

Здесь соединены все возможные ландшафтные достопримечательности: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады. Воздух в ущелье сказочной чистоты и свежести, а вода родников необыкновенно вкусна и прозрачна.

Здесь обнаруживают следы жизни человека с древнейших времен, и недаром прогулка называется – «К истокам жизни».

Обед и горный травяной чай мы берем с собой (ланч-бокс).

По желанию (за доп. плату) возможно посещение экстрим-парка развлечений, конные прогулки.

Ужин.

Ущелье МишокоУщелье МишокоУщелье Мишоко
4 день

Гуамское ущелье

Завтрак.

Автобусная экскурсия в уникальное Гуамское ущелье, склоны которого покрыты реликтовым лесом.

До его середины мы проедем по узкоколейной дороге на туристском паровозике с открытыми вагончиками.

Далее у нас будет возможность пройтись вдоль путей и сделать много интересных фото.

Обед за дополнительную плату.

Ужин.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
5 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату):

  • рафтинг,
  • конная прогулка,
  • джипинг,
  • квадроциклы,
  • экскурсии по выбору.

Ужин.

6 день

Водопады Руфабго, чайная плантация и термальные источники

Завтрак.

Автобусная экскурсия «Красота и сила воды».

Вначале нас ждет прогулка к водопадам Руфабго, месту, где вода падает пятнадцатью разными способами: бурным потоком, тоненькой ниткой, широкой лентой, в две струи, в три, на камни, в купальню, с небольшой высоты, с большой и очень большой.

Разнообразие красоты поражает! Это место больше похоже на древние джунгли, чем на лес. Мы будем гулять и наслаждаться водопадами до обеда.

Обед.

Затем мы посетим «горные пляжи» Адыгеи.

Адыгея славится минеральными водами. Оборудованные открытые бассейны с водой гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием кремниевой кислоты подходят для купания круглый год.

Воду можно пить. Вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды соединяет в себе вода наших термальных источников.

Купание в термальных источниках.

Ужин.

Водопады Руфабго, чайная плантация и термальные источникиВодопады Руфабго, чайная плантация и термальные источникиВодопады Руфабго, чайная плантация и термальные источникиВодопады Руфабго, чайная плантация и термальные источники
7 день

Город Майкоп. Отъезд домой

Завтрак.

Выезд из отеля с вещами.

Мы едем в город Майкоп – столицу Адыгеи.

Нас ждет небольшой, но насыщенный сити-тур. В экскурсию включено посещение городского рынка с возможностью купить экологически чистые, вкусные южные гостинцы для друзей и коллег.

Обед в кафе (оплачивается отдельно).

Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта города Краснодар.

Время прибытия: 18:00 – в аэропорт, 19:00 – на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в двухместных номерах (dbl, twin) «Стандарт» в гостинице «Терем у реки».

Доплата за одноместное размещение – 15 100 руб.

Доплата за ребенка (0-16 лет, дополнительное место в номере dbl) – 31 600 руб.

Варианты проживания

Отель «Терем у реки»

6 ночей

К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.

В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.

В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.

Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»Отель «Терем у реки»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер Краснодар – отель – Краснодар (аэропорт и ж/д вокзал)
  • Проживание – 1/2 dbl категории «стандарт», для детей (2-12 лет) дополнительное место в номере dbl
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии, указанные в программе тура
  • Входные билеты в Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, Азишскую пещеру, Гуамское ущелье, термальные бассейны
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входной билет в Кавказский биосферный заповедник – 300 руб.
  • Услуги не указанные в программе тура или указанные за доп. плату: конные прогулки рафтинг джиппинг прогулки на квадроциклах билеты в экстрим-парки прогулка по канатно-кресельной дороге дегустации и другие развлечения.
  • Конные прогулки
  • Рафтинг
  • Джиппинг
  • Прогулки на квадроциклах
  • Билеты в экстрим-парки
  • Прогулка по канатно-кресельной дороге
  • Дегустации и другие развлечения
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур для активных любителей путешествовать, при этом не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.

Во сколько и откуда начинается тур?

Места сбора группы:

Краснодар

В 9:00 и в 10:00 Железнодорожный вокзал города Краснодар. Табличка "Адыгея: горы удовольствий".

В 10:00 и в 11:00 встреча группы в аэропорту города Краснодар. Табличка "Адыгея: горы удовольствий"

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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18 июня 2022
Огромное спасибо менеджеру. Это Инна Тужикова. Всегда на связи, на все вопросы отвечала оперативно и обстоятельно
В
17 июня 2022
Спасибо! Оперативно, четко, грамотно.
Э
15 июня 2022
Выше всех похвал. Организация Большой Страны, принимающей стороны, гиды - супер. Всем рекомендую!!!

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