Знакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснину

09:00-10:00 Встреча группы на ж/д вокзале города Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1).
10:00-11:00 Встреча группы в аэропорту Краснодара.
Переезд в отель (150-180 км), расположенный в горной Адыгее. Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи.
Размещение в отеле, обед.
Прогулка в Хаджохскую теснину – участок каньона реки Белой, в котором оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 800 м.
С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты зрелище. В темное время суток организовано эффектное освещение.
Хаджохская теснина является безопасным экскурсионным объектом, с дорожками, лестницами, перилами и смотровыми площадками.
Ужин.
Завтрак.
Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник.
Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами.
Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа. Пещера находится на высоте 1600 м над уровнем моря и включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой. Пещера полностью оборудована для посещения туристами.
Обед. Свободное время.
Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату):
Ужин.
Завтрак.
Прогулка в ущелье Мишоко, прорезающее хребет Уна-Коз.
Здесь соединены все возможные ландшафтные достопримечательности: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады. Воздух в ущелье сказочной чистоты и свежести, а вода родников необыкновенно вкусна и прозрачна.
Здесь обнаруживают следы жизни человека с древнейших времен, и недаром прогулка называется – «К истокам жизни».
Обед и горный травяной чай мы берем с собой (ланч-бокс).
По желанию (за доп. плату) возможно посещение экстрим-парка развлечений, конные прогулки.
Ужин.
Завтрак.
Автобусная экскурсия в уникальное Гуамское ущелье, склоны которого покрыты реликтовым лесом.
До его середины мы проедем по узкоколейной дороге на туристском паровозике с открытыми вагончиками.
Далее у нас будет возможность пройтись вдоль путей и сделать много интересных фото.
Обед за дополнительную плату.
Ужин.
Завтрак.
Свободный день.
Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату):
Ужин.
Завтрак.
Автобусная экскурсия «Красота и сила воды».
Вначале нас ждет прогулка к водопадам Руфабго, месту, где вода падает пятнадцатью разными способами: бурным потоком, тоненькой ниткой, широкой лентой, в две струи, в три, на камни, в купальню, с небольшой высоты, с большой и очень большой.
Разнообразие красоты поражает! Это место больше похоже на древние джунгли, чем на лес. Мы будем гулять и наслаждаться водопадами до обеда.
Обед.
Затем мы посетим «горные пляжи» Адыгеи.
Адыгея славится минеральными водами. Оборудованные открытые бассейны с водой гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием кремниевой кислоты подходят для купания круглый год.
Воду можно пить. Вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды соединяет в себе вода наших термальных источников.
Купание в термальных источниках.
Ужин.
Завтрак.
Выезд из отеля с вещами.
Мы едем в город Майкоп – столицу Адыгеи.
Нас ждет небольшой, но насыщенный сити-тур. В экскурсию включено посещение городского рынка с возможностью купить экологически чистые, вкусные южные гостинцы для друзей и коллег.
Обед в кафе (оплачивается отдельно).
Трансфер до ж/д вокзала и аэропорта города Краснодар.
Время прибытия: 18:00 – в аэропорт, 19:00 – на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в отеле в двухместных номерах (dbl, twin) «Стандарт» в гостинице «Терем у реки».
Доплата за одноместное размещение – 15 100 руб.
Доплата за ребенка (0-16 лет, дополнительное место в номере dbl) – 31 600 руб.
К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.
В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.
В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур для активных любителей путешествовать, при этом не требует специальной физической подготовки, подходит для детей и взрослых любого возраста.
Места сбора группы:
Краснодар
В 9:00 и в 10:00 Железнодорожный вокзал города Краснодар. Табличка "Адыгея: горы удовольствий".
В 10:00 и в 11:00 встреча группы в аэропорту города Краснодар. Табличка "Адыгея: горы удовольствий"