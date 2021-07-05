Это путешествие – знакомство с горными красотами юга России: живописные горы и плато, богатые пещеры и водопады, роскошные каньон и альпийские луга – и все это за одну неделю. Маршрут проходит по Кавказскому биосферному заповеднику и по территории, являющейся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы будем гулять и наслаждаться водопадами

Мы проедем по узкоколейной дороге на туристском паровозике до середины ущелья, а после прогуляемся вдоль путей и сделаем много интересных фото

Поездка в открытых вагончиках по Гуамскому ущелью

С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты зрелище

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Адыгеей. Прогулка в Хаджохскую теснину

09:00-10:00 Встреча группы на ж/д вокзале города Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1). 10:00-11:00 Встреча группы в аэропорту Краснодара. Переезд в отель (150-180 км), расположенный в горной Адыгее. Переезд сопровождается рассказом экскурсовода о природе, культуре, истории и сегодняшнем дне Адыгеи. Размещение в отеле, обед. Прогулка в Хаджохскую теснину – участок каньона реки Белой, в котором оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 800 м. С огромной силой вода горной реки врывается в тесное ущелье, создавая необыкновенной красоты зрелище. В темное время суток организовано эффектное освещение. Хаджохская теснина является безопасным экскурсионным объектом, с дорожками, лестницами, перилами и смотровыми площадками. Ужин.

2 день Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Завтрак. Автобусная экскурсия на плато Лаго-Наки, Кавказский биосферный заповедник. Посещение Большой Азишской пещеры, богатой каменными столбами, сталактитами и сталагмитами. Это одна из самых красивых и необычных пещер Западного Кавказа. Пещера находится на высоте 1600 м над уровнем моря и включает в себя несколько внушительных галерей, одна из которых с поземной рекой. Пещера полностью оборудована для посещения туристами. Обед. Свободное время. Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату): рафтинг;

конная прогулка;

джипинг;

квадроциклы;

экскурсия в Свято-Михайловский монастырь;

дегустация адыгейского сыра, горного меда или травяных чаев;

прогулка по канатно-кресельной дороге на хребет Уна-Коз. Ужин.

3 день Ущелье Мишоко

Завтрак. Прогулка в ущелье Мишоко, прорезающее хребет Уна-Коз. Здесь соединены все возможные ландшафтные достопримечательности: небольшие пещеры, живописные скалы, видовые панорамные точки, водопады. Воздух в ущелье сказочной чистоты и свежести, а вода родников необыкновенно вкусна и прозрачна. Здесь обнаруживают следы жизни человека с древнейших времен, и недаром прогулка называется – «К истокам жизни». Обед и горный травяной чай мы берем с собой (ланч-бокс). По желанию (за доп. плату) возможно посещение экстрим-парка развлечений, конные прогулки. Ужин.

4 день Гуамское ущелье

Завтрак. Автобусная экскурсия в уникальное Гуамское ущелье, склоны которого покрыты реликтовым лесом. До его середины мы проедем по узкоколейной дороге на туристском паровозике с открытыми вагончиками. Далее у нас будет возможность пройтись вдоль путей и сделать много интересных фото. Обед за дополнительную плату. Ужин.

5 день Свободный день

Завтрак. Свободный день. Есть возможность выбрать себе занятие по душе (за доп. плату): рафтинг,

конная прогулка,

джипинг,

квадроциклы,

экскурсии по выбору. Ужин.

6 день Водопады Руфабго, чайная плантация и термальные источники

Завтрак. Автобусная экскурсия «Красота и сила воды». Вначале нас ждет прогулка к водопадам Руфабго, месту, где вода падает пятнадцатью разными способами: бурным потоком, тоненькой ниткой, широкой лентой, в две струи, в три, на камни, в купальню, с небольшой высоты, с большой и очень большой. Разнообразие красоты поражает! Это место больше похоже на древние джунгли, чем на лес. Мы будем гулять и наслаждаться водопадами до обеда. Обед. Затем мы посетим «горные пляжи» Адыгеи. Адыгея славится минеральными водами. Оборудованные открытые бассейны с водой гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием кремниевой кислоты подходят для купания круглый год. Воду можно пить. Вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды соединяет в себе вода наших термальных источников. Купание в термальных источниках. Ужин.

7 день Город Майкоп. Отъезд домой