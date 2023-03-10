Адыгея. Семейный мультитур

Экскурсионный тур «Адыгея. Семейный мультитур» на 6 дней

5
3 отзыва
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Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Адыгея. Семейный мультитур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Старинная пещера
Старинная пещера
Посетим Большую Азишскую пещеру, возраст которой более двух миллионов лет!
Первозданная мощь водопадов
Первозданная мощь водопадов
Мы увидим 5 водопадов реки Руфабго и вдоволь полюбуемся водной стихией
Невероятные пейзажи
Невероятные пейзажи
Нас ждут панорамы альпийских лугов в обрамлении заснеженных вершин
Пополним запасы энергии
Пополним запасы энергии
Геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения
Сплав на рафте
Сплав на рафте
Нас ждет сплав на рафте по горной реке Белая, а еще Вы сможете заказать видеосъемку и запечатлеть все эмоции

Описание

Это не просто путешествие! Это путешествие, в котором Ваша семья попробует на вкус все виды активного отдыха. Вас ждут экскурсии, треккинг к водопадам, сплав на рафте, посещение пещеры и геотермальные источники. Яркие эмоции гарантированы!

Основные достопримечательности на маршруте: Большая Азишская пещера, ущелье Руфабго и 7 водопадов реки Руфабго, Хаджохская теснина, пляж Черный шум, Гуамское ущелье, плато Лаго-Наки, Гранитный каньон на реке Белая, термальные источники.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснина

Сбор группы в Краснодаре на ж/д в 10:00.

Трансфер Краснодар – Каменномостский (170 км, 3 часа), размещение в гостинице.

Начнем знакомство с Адыгеей с экскурсии в Хаджохскую Теснину.

Глубина каньона достигает 20 м при длине 450-500 м.

Ширина – 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

В этой теснине река Белая несется со страшной силой.

После посещения Хаджохской теснины пройдем через живописный пляж под названием Черный шум.

Вечером устроим знакомство для детей и взрослых и посиделки с настольными играми.

Проживание: гостевой дом. Автобус: 170 км. Пешком: до 5 км. Питание: ужин.

Сбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснинаСбор группы, знакомство. Хаджохская теснина
2 день

Гуамское ущелье

В этот день нас ждёт захватывающее приключение в одном из самых интересных мест Краснодарского края – Гуамском ущелье.

Отправляемся в Гуамское ущелье.

Путь проходит по дну живописного ущелья вдоль реки Курджипс.

При наличии переправы можно будет посетить Монахову пещеру и водопад.

Вернувшись в Гуамку, пообедаем и проедем до начала тропы на Орлиную полку.

Оттуда с высоты мы увидим почти все Гуамское ущелье.

Проживание: гостевой дом. Автобус: 272 км. Пешком: около 10 км. Питание: завтрак, ужин.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
3 день

Гранитный каньон реки Белой. Термальные источники

В этот день мы испытаем свои силы в водном туризме – нас ждет сплав на рафте по горной реке Белая.

Сплав начинается в районе поселка Хамышки.

Под руководством опытных инструкторов мы отправимся в захватывающее плавание по бурной воде, чтобы испытать ни с чем несравнимые ощущения адреналинового взрыва!

На сплаве возможно заказать видеосъемку и запечатлеть все ваши эмоции.

После сплава можно остановиться на смотровых площадках над Гранитным каньоном, проникнуться красотой голубого потока, зажатого в каменные тиски.

Казалось, эмоциональный резерв исчерпан.

Пополним запасы энергии – геотермальные источники расслабят усталые тела и подарят чувство покоя и умиротворения.

Это лучшее завершение насыщенного событиями дня!

Проживание: гостевой дом. Автобус: 60 км. Рафтинг. Питание: завтрак, ужин.

Гранитный каньон реки Белой. Термальные источникиГранитный каньон реки Белой. Термальные источникиГранитный каньон реки Белой. Термальные источникиГранитный каньон реки Белой. Термальные источники
4 день

Ущелье Руфабго

В этот нас ждет треккинг по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми стенами, скалистыми террасами, гротами и узкими скальными коридорами среди буковых лесов и колхидского плюща.

Название “Руфабго” означает – «бешеный», и это не случайно!

Мы увидим водопады реки Руфабго: Девичьи косы, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум.

Здесь мы проведем фотосессию и вдоволь полюбуемся водной стихией, чтобы ощутить первозданную мощь Руфабго.

По желанию группы возможно посещение Сквозного грота.

В этот день также возможны посещение экстрим-парка в ущелье Мишоко и конная прогулка на скалу Чертов палец.

Проживание: гостевой дом. Пешком: 9-10 км. Питание: завтрак, перекус, ужин.

Ущелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье РуфабгоУщелье Руфабго
5 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

Нас ждет пешее путешествие по плато Лаго-Наки.

После завтрака отправимся на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.

Мы совершим продолжительную прогулку по территории заповедника, сделаем яркие фото в зоне альпийских лугов.

Мы доберемся до «каменного моря» и увидим бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников.

Нам откроется захватывающая панорама – седой Оштен, гора Фишт и другие пики.

После треккинга успеем посетить Большую Азишскую пещеру.

Она расположена на высоте 1520 м над уровнем моря, среди буковых и пихтовых лесов.

Пещера поистине уникальна – здесь мы увидим всевозможные натечные наросты (сталактиты и сталагмиты), огромные гроты и даже подземную речку.

Возраст Большой Азишской пещеры более двух миллионов лет.

На протяжении веков пещера хранила свои тайны, чтобы сегодня открыть их нам!

Естественная красота пещеры подсвечена с помощью рук человека – мягкое сияние светильников делает подземные галереи действительно незабываемыми.

Проживание: гостевой дом. Автобус: 80 км. Пешком: 12 км. Питание: завтрак, перекус, ужин.

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
6 день

Отъезд

Прощание с Адыгеей, отъезд участников домой.

Каменномостский – Краснодар.

Автобус: 170 км. Питание: завтрак.

Проживание

Тур предполагает ночевки в гостевом доме, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение. Питание: горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы / обеды в кафе на активной части маршрута.

Стоимость зависит от возраста туриста:

  • для взрослого – 49 000 руб.;
  • для детей до 12 лет включительно – 41 500 руб.;
  • для детей до 7 лет включительно – 35 000 руб.;
  • для детей до 4 лет включительно – 30 000 руб.;
  • для детей до 2 лет включительно – бесплатно.

Варианты проживания

Гостевой дом

5 ночей

Ночевки в гостевом доме, 2-х, 3-х, 4-х местное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар
  • Все переезды по территории Адыгеи
  • Проживание в гостевом доме
  • Завтраки и ужины
  • Питание (перекусы) на активной части маршрута
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Сплав на рафте
  • Каньонинг
  • Снаряжение для рафтинга и каньонинга (предоставляется организатором услуги)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обеды в кафе во время экскурсий
  • Экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник);
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • Сандалии или сланцы;
  • Ветровка, штаны;
  • Дождевик;
  • Панама / бейсболка / бандана / баф;
  • Кофта флисовая;
  • Комплект термобелья;
  • 1 – 2 футболки;
  • Шорты;
  • Носки 2–3 пары синтетические;
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
  • Яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек);

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Термос или бутылка для воды (0,5 –1 литр) - по желанию;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем солнцезащитный;

Документы:

  • Медицинский полис;
  • Паспорт;
  • Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры;

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера);
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
10 мар 2023
Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
К
17 фев 2023
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия
Б
10 мар 2023
Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.

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