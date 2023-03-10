Это не просто путешествие! Это путешествие, в котором Ваша семья попробует на вкус все виды активного отдыха. Вас ждут экскурсии, треккинг к водопадам, сплав на рафте, посещение пещеры и геотермальные источники. Яркие эмоции гарантированы!

Основные достопримечательности на маршруте: Большая Азишская пещера, ущелье Руфабго и 7 водопадов реки Руфабго, Хаджохская теснина, пляж Черный шум, Гуамское ущелье, плато Лаго-Наки, Гранитный каньон на реке Белая, термальные источники.