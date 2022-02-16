Активная зима в Адыгее

Если вы решили провести выходные в горах, и вам хотелось бы отдохнуть активно - приезжайте к нам

5
3 отзыва
Если вы решили провести выходные в горах, и вам хотелось бы отдохнуть активно – приезжайте к нам в субботу, и целых три дня вас ждут увлекательные события: проход по горному ущелью к водопадам, прогулка по урочищу Курджипс, катание на санных и лыжных спусках, экскурсионная программа к Гранитному каньону и дольменам и многое другое!
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Активная зима в Адыгее
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

Музыкальный эксперимент в диких пещерах
Музыкальный эксперимент в диких пещерах
Отправимся в путешествие по лабиринтам подземного мира и послушаем «волшебные звуки музыки» в полной темноте
Зимние покатушки на плато Лаго-Наки
Зимние покатушки на плато Лаго-Наки
Поднимемся к лыжным трассам и санным спускам на плато Лаго-Наки
Незабываемая прогулка по ущелью р. Руфабго
Незабываемая прогулка по ущелью р. Руфабго
Пройдем каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, спустимся дюльфером в сквозной грот

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, заселение

За дополнительную плату воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).

Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.

Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.

Прибытие.

Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.

В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).

Прибытие, заселениеПрибытие, заселениеПрибытие, заселение
2 день
Ущелье р. Руфабго, дюльфер в грот

После завтрака вас ждет прогулка по ущелью р. Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, спускаемся дюльфером в сквозной грот и посещаем исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

По необходимости применяем спец. снаряжение.

Ущелье р. Руфабго, дюльфер в гротУщелье р. Руфабго, дюльфер в гротУщелье р. Руфабго, дюльфер в грот
3 день
Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Итак, дикие пещеры!

О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.

Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

СпелеомаршрутСпелеомаршрутСпелеомаршрут
4 день
Плато Лаго-Наки, катание на лыжах и санках, Большая Азишская пещера

В этот день начинаем наши активные приключения с выезда на плато Лаго-Наки.

Поднимаемся к смотровым площадкам, лыжным трассам, санным спускам, на кордон Кавказского биосферного заповедника и к Большой Азишской пещере.

Для начинающих лыжников эти спуски, то, что нужно.

Вечером ужин – натуральная домашняя кухня.

Плато Лаго-Наки, катание на лыжах и санках, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, катание на лыжах и санках, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, катание на лыжах и санках, Большая Азишская пещера
5 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в Краснодар (доп.плата).

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!

!Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Формула активного отдыха"

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 35 000 руб.;
  • одноместное размещение – 42 000 руб.

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.

При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й – 4-й дни – трехразовое комплексное питание, 5-й день – завтрак)
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (объединенный – 3 000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Баня
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобную спортивную обувь:
    • трекинговые ботинки;
    • сменную обувь;
  • спортивную одежду для холодной погоды:
    • куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • теплая шапка;
    • перчатки;
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30л.);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные;
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно:

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько человек в группе?

Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 фев 2022
Тур во всех отношениях понравился! Три дня насыщенного отдыха в горах Адыгеи. Прекрасная снежная погода, глубокие сугробы, комфортная для января температура. Виды огонь! Впечатления самые хорошие! Не знал, чего ожидать от поездки, но в итоге остался очень доволен.
Организация у ребят на высоте! С момента приезда на базу и до отправления в аэропорт мы все время были чем-то заняты. Досуг на все три дня (четвёртый и пятый дни, заложенные на поздний приезд и ранний отъезд, можно не считать) очень хорошо продуман. Прогулка по живописному лесу на снегоступах с костерком и вкусным перекусом, катание на ватрушках вечером в горах, запоминающийся маршрут по рекам с замерзшими водопадами, спелеоспуск в дикую пещеру (за это удовольствие отдельное спасибо!), посещение экскурсионной пещеры, купание на крещение в горячих источниках под открытым небом с падающим на тебя снегом и нырянием в сугробы - удовольствия на любой вкус.
Добавить ко всему вкусное трехразовое домашнее питание в уютной атмосфере и проживание в неплохих домиках - получится идеальный отдых.
Загорелся желанием побывать в этих местах в летний сезон.
И
16 янв 2021
Очень рада, что выбрала именно этот тур. Понравилось все! Очень красивые места, захватывающие маршруты, уютная комфортная база со всеми удобствами. Отдых удался! Обязательно поеду ещё раз!
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем

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