За дополнительную плату воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).
Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара.
Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.
Прибытие.
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).
После завтрака вас ждет прогулка по ущелью р. Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, спускаемся дюльфером в сквозной грот и посещаем исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
По необходимости применяем спец. снаряжение.
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
В этот день начинаем наши активные приключения с выезда на плато Лаго-Наки.
Поднимаемся к смотровым площадкам, лыжным трассам, санным спускам, на кордон Кавказского биосферного заповедника и к Большой Азишской пещере.
Для начинающих лыжников эти спуски, то, что нужно.
Вечером ужин – натуральная домашняя кухня.
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар (доп.плата).
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!
!Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий
Тур предусматривает проживание на базе отдыха "Формула активного отдыха"Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно:
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).