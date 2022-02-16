Если вы решили провести выходные в горах, и вам хотелось бы отдохнуть активно – приезжайте к нам в субботу, и целых три дня вас ждут увлекательные события: проход по горному ущелью к водопадам, прогулка по урочищу Курджипс, катание на санных и лыжных спусках, экскурсионная программа к Гранитному каньону и дольменам и многое другое!

Поднимемся к лыжным трассам и санным спускам на плато Лаго-Наки

Отправимся в путешествие по лабиринтам подземного мира и послушаем «волшебные звуки музыки» в полной темноте

Программа тура по дням

1 день Прибытие, заселение

За дополнительную плату воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус). Сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара. Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как. Прибытие. Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. В этот вечер вы можете сходить в баньку, пожарить шашлыки (доп. плата).

2 день Ущелье р. Руфабго, дюльфер в грот

После завтрака вас ждет прогулка по ущелью р. Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, спускаемся дюльфером в сквозной грот и посещаем исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. По необходимости применяем спец. снаряжение.

3 день Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

4 день Плато Лаго-Наки, катание на лыжах и санках, Большая Азишская пещера

В этот день начинаем наши активные приключения с выезда на плато Лаго-Наки. Поднимаемся к смотровым площадкам, лыжным трассам, санным спускам, на кордон Кавказского биосферного заповедника и к Большой Азишской пещере. Для начинающих лыжников эти спуски, то, что нужно. Вечером ужин – натуральная домашняя кухня.

5 день Отъезд