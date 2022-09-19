17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно, по желанию возможно подняться в пешем порядке.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19:00 Праздничный ужин.
Вручение подарка каждому гостю.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение в гостинице или на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/ БО «Горная Слобода»/ТБ “Горная”
|ТК “Белая река Даховская”
|2-х, 3-хместное размещение
|24 400
|30 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|-
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.
Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.
Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.
В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.
Вечером мы также не оставим вас без внимания. Посиделки у костра с гитарой, тематические вечера, бесплатный трансфер для поездок в вечернее время на геотермальные источники сверх программы, банька (на дровах) – все это уже включено в стоимость.
Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.
Лаго-Наки – это визитная карточка нашей Республики. Максимальная высота, на которую мы поднимемся в этот день – 1850 метров над уровнем моря.
Перевал Азишский, скала Утюг – оттуда открывается вид на все Лагонакское нагорье, истоки реки Курджипс, г. Уриэль, перевал Абадзешский с одноименной горой, г. Мурзикал.
Также посетим кордон Кавказского природного заповедника, где инструктор расскажет об истории его образования. По числу карстовых объектов Кавказский заповедник – самый богатый в России. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.
Одна из самых красивых и давно известных – пещера Большая Азишская. В подземном мире не бывает полной тишины. На дне пещер протекают реки, таятся озера, шумят водопады. Многочисленные песчаные, глинистые отложения и натёки в форме сталактитов растут навстречу сталагмитам и образуют колонны высотой до нескольких метров.
В этот день нам понадобится сменная одежда (брюки, куртка), фонарик, перчатки.
Заезд каждый вторник по индивидуальному, оплачиваемому трансферу.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел в одну сторону:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара;
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь;
— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды.
Отъезд каждую субботу на общем трансфере.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар.
Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.
Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Ставрополь. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Минеральные воды.
Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Скидка предоставляется при предоставлении подтверждающих документов.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».