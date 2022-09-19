2 день

Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно, по желанию возможно подняться в пешем порядке.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.