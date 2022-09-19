Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа

Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных

5
3 отзыва
Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае. Вас ожидают трекинги с панорамными видами, пещеры, термальные источники и древние дольмены. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
Активный отдых в Адыгее. Осенний. Сокращенная программа
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Что вас ожидает 🤩

Сырная дегустация
Сырная дегустация
Узнаем об истории создания адыгейских сыров и попробуем лучшие образцы
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов, по желанию посетим интерактивный музей заповедника
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода сделает Вашу кожу нежной как у младенца
Горное плато Лаго-Наки
Горное плато Лаго-Наки
Насладимся чистейшим горным воздухом и потрясающими панорамами
Большая Азишская пещера
Большая Азишская пещера
Посетим уникальный памятник природы, который входит в пятерку красивейших пещер

Программа тура по дням

1 день

Заезд

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

ЗаездЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно, по желанию возможно подняться в пешем порядке.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Скала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палец
3 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
4 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.

19:00 Праздничный ужин.

Вручение подарка каждому гостю.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха “Активация”/ БО «Горная Слобода»/ТБ “Горная”ТК “Белая река Даховская”
2-х, 3-хместное размещение24 40030 000
доплата за одноместное размещение12 000-

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

4 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»

Турбаза «Горная»

4 ночи

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

Туркомплекс «Белая река Даховская»

4 ночи

Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".

  • 2 односпальные кровати или 1 большая;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.
Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»

БО «Горная Слобода»

4 ночи

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день выезда в Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, походы по горной Адыгее
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)билет на канатную дорогу – 600 руб. Гузерипль (вход в заповедник) - 300 рублей взрослый, 150 рублей детский.
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)
  • Билет на канатную дорогу – 600 руб.
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 рублей взрослый, 150 рублей детский.
  • Посещение термальных источников (предоставляется бесплатный трансфер, вход оплачивается самостоятельно) – 400 рублей /взрослый, 200 рублей / дети (от 6 до 13 лет) и пенсионеры
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь по погоде (не на каблуке);
  • спортивная одежда для холодной погоды:
    • куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • теплая шапка;
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Каковы особенности программы тура?

Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.

Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.

Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.

В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.

Вечером мы также не оставим вас без внимания. Посиделки у костра с гитарой, тематические вечера, бесплатный трансфер для поездок в вечернее время на геотермальные источники сверх программы, банька (на дровах) – все это уже включено в стоимость.

Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.

Плато Лаго-Наки

Лаго-Наки – это визитная карточка нашей Республики. Максимальная высота, на которую мы поднимемся в этот день – 1850 метров над уровнем моря.

Перевал Азишский, скала Утюг – оттуда открывается вид на все Лагонакское нагорье, истоки реки Курджипс, г. Уриэль, перевал Абадзешский с одноименной горой, г. Мурзикал.

Также посетим кордон Кавказского природного заповедника, где инструктор расскажет об истории его образования. По числу карстовых объектов Кавказский заповедник – самый богатый в России. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.

Одна из самых красивых и давно известных – пещера Большая Азишская. В подземном мире не бывает полной тишины. На дне пещер протекают реки, таятся озера, шумят водопады. Многочисленные песчаные, глинистые отложения и натёки в форме сталактитов растут навстречу сталагмитам и образуют колонны высотой до нескольких метров.

В этот день нам понадобится сменная одежда (брюки, куртка), фонарик, перчатки.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Заезд каждый вторник по индивидуальному, оплачиваемому трансферу.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел в одну сторону:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара;

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь;

— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды.

Отъезд каждую субботу на общем трансфере.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар.

Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.

Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Ставрополь. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Каждую субботу выезд в 10:00 в г. Минеральные воды.

Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха “Активация”

Скидка предоставляется при предоставлении подтверждающих документов.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 сен 2022
Всё соотвествует заявленному.
Д
11 сен 2022
К организации тура вопросов нет, все было четко и по делу
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
10 сен 2022
Огромная благодарность организаторам тура за их отличную работу. Все очень четко и слаженно. Трансфер из мест прибытия, на экскурсии организован на достойном уровне. Водители общительные, доброжелательные. Отдельное спасибо нашему инструктору Александру за интересные экскурсии и активности. Благодаря насыщенной программе тура день по впечатлениям разделяется на два. Обязательно приедем на Активацию снова!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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