Активные новогодние каникулы в Гуамке

Этот тур для тех, кто хочет посмотреть горы Кавказа налегке. Радиальные пешие выходы

5
3 отзыва
Этот тур для тех, кто хочет посмотреть горы Кавказа налегке. Радиальные пешие выходы и автоэкскурсии к водопадам, пещерам, смотровым площадкам и вершинам.

Проведите новогодние каникулы в удивительной Гуамке – живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной.
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Активные новогодние каникулы в Гуамке
Ближайшие даты:
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся сбалансированной программой, сочетающей яркие впечатления от активного отдыха и расслабляющее купание в геотермальных источниках;
  • посетим этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»;
  • восхитимся удивительным видом с обзорных площадок на пос. Мезмай, часть Лагонакского хребта с его вершинами и на Верхне-Курджипское ущелье р. Курджипс;
  • прокатимся на паровозике по Гуамскому ущелью.

Программа тура по дням

1 день
Заселение в гостиницу. Поездка на геотермальный источник

Встреча гостей до 11:00 утра в аэропорту г. Краснодар.

13:30 Заезд, размещение, ознакомления с условиями проживания.

14:00 Обед.

15:00 Поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа).

В вашем распоряжении будет 2-а бассейна с водой из геотермального источника (вода горячая), один с мелководьем для детей в начале и поглубже для взрослых в конце бассейна, также есть ещё бассейн с прохладной родниковой водой.

Рядом с бассейнами раздевалка – отдельно стоящее закрытое помещение зимнего варианта.

18:00 Ужин.

Заселение в гостиницу. Поездка на геотермальный источникЗаселение в гостиницу. Поездка на геотермальный источникЗаселение в гостиницу. Поездка на геотермальный источник
2 день
Прогулка на паровозике по Гуамскому ущелью. Геотермальный источник на р. Кубе

11:00 Завтрак.

13:00 Экскурсия в Гуамское ущелье на паровозике.

Хорошо выспавшись среди чистого горного воздуха и вкусно позавтракав, отправляемся на экскурсию.

Сегодня мы посетим Гуамское ущелье.

Ландшафтный памятник природы находится в северной части Лагонакского нагорья, на участке долины р. Курджипс, врезанной между хребтами Лагонакским и Гуамским.

Ущелье выработано в мощной толще известняков и доломитов верхней юры и нижнего мела.

Неповторимость Гуамского ущелья заключается в разнообразии окраски горных пластов, это, в основном, доломитизированные известняки разных оттенков, образующих живописные скалы на склонах теснины возраста 130 миллионов лет.

18:00 Ужин.

Прогулка на паровозике по Гуамскому ущелью. Геотермальный источник на р. КубеПрогулка на паровозике по Гуамскому ущелью. Геотермальный источник на р. КубеПрогулка на паровозике по Гуамскому ущелью. Геотермальный источник на р. Кубе
3 день
Скальные полки. Смотровые площадки Мезмая

10:00 Завтрак.

11:00 Сегодня мы поедем в пос. Мезмай (с адыгского "Лес Яблок").

Посёлок уютно расположен в арене цирка, образованного тремя горными хребтами в долине разрезанной рекой Курджипс.

По пути к скальным «полкам» мы заедем на смотровые площадки, где открывается великолепный вид на Лаго-Накский хребет.

Пешая экскурсия займёт 2-3 часа.

Скальные "полки" являются обзорными точками высотой около 1000 м над уровнем моря, с которых открывается захватывающая обзорная панорама на пос. Мезмай, часть Лагонакского хребта с его вершинами и на Верхне-Курджипское ущелье р. Курджипс.

17:00 Ужин.

Скальные полки. Смотровые площадки МезмаяСкальные полки. Смотровые площадки МезмаяСкальные полки. Смотровые площадки Мезмая
4 день
Университетский водопад. Экскурсия в этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд на экскурсию.

Сначала мы поедем в Этнографический музей и послушаем лекцию знатного казака Михаила Ивановича Скворцова.

Далее пешая экскурсия на Университетский водопад, займёт около 2-х часов.

17:00 Ужин на базе отдыха Турист.

Университетский водопад. Экскурсия в этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»Университетский водопад. Экскурсия в этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»Университетский водопад. Экскурсия в этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»
5 день
Поездка на смотровые площадки Гуамки

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня мы поднимемся в горы на обзорные панорамные площадки, чтобы увидеть горы с высоты птичьего полёта.

Это поездка на отечественной машине повышенной проходимости УАЗ.

Во время экскурсии вы увидите красоты Гуамки и её окрестностей с высоты около 900 метров над уровнем моря.

На первой смотровой площадке «Коврик» мы увидим посёлок Гуамка свысока.

На Сосновой смотровой нам откроют своё величие гора Житная и её приятели гора Буква и гора Разрытая.

Также в наших глазах отразятся брызги Монахового водопада, который проделал долгий свой путь из пещеры в реку Курджипс.

Присев среди огромных сосен и их друзей Кавказских Пихт можно долго-долго наслаждаться безмолвием Лаго-Накского хребта, напоминающего спящего дракона.

Далее мы следуем на две смотровых площадки, которые находятся в одном месте, здесь мы познакомимся с хребтом Гуама и нам покажет своё начало таинственный каньон Матузка.

14:00 Обед в гостинице.

В 14:00 поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа).

17:00 Ужин.

Поездка на смотровые площадки ГуамкиПоездка на смотровые площадки ГуамкиПоездка на смотровые площадки Гуамки
6 день
Окончание программы

9:00 Завтрак.

Далее собираемся к отъезду и в 10:00 на заказанном автотранспорте едем в аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодара.

Проживание

Тур предусматривает проживаниев в комфортабельных номерах (на территории базы есть WiFi, в пос. Гуамка нормально работают сотовые операторы МТС (интернет 4G) и Мегафон (интернет EDGE)).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодар – пос. Гуамка
  • Проживание в комфортабельных номерах (на территории базы есть WiFi, в пос. Гуамка нормально работают сотовые операторы МТС (интернет 4G) и Мегафон (интернет EDGE))
  • Питание 3-х разовое (в некоторые дни экскурсионная программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, для этого выдаётся ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает в себя, в том числе, первое блюдо)
  • Работа инструкторов-проводников по программе
  • Все трансферы по программе
  • Посещение геотермальных источников (2-а раза)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер пос. Гуамка – аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодар – 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в кузнечный музей Мезмая: взрослый – 200 руб. /чел. детский – 100 руб. /чел.
  • Взрослый – 200 руб. /чел.
  • Детский – 100 руб. /чел.
  • Проезд по Гуамскому ущелью на железнодорожном тепловозе: взрослый – 600 руб. /чел. детский до 13 лет – 300 руб. /чел.
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Детский до 13 лет – 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • теплую куртку;
  • свитера, шерстяные носки;
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • фонарик налобный;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер из г. Краснодара в 11:00.

Транспорт забирает гостей в аэропорту г. Краснодара. Туристам следует прибыть в аэропорт г. Краснодара до 11.00. Машина выезжает из г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 11:00. Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 11:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно. Просим не опаздывать! Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Обратный трансфер в последний день тура платный. Транспорт из пос. Гуамка в аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодара отправляется в последний день тура в 10:00. Стоимость 500 руб. с человека.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 янв 2021
Огромное спасибо принимающей стороне: принимали, как родных!
Интересные места и маршруты, потрясающей красоты пейзажи и виды - ни самостоятельно, ни по народным картам таких не найти. Программа составлена интересно и душевно - только увлечённые краеведы так умеют;)) Спасибо!!
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.

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