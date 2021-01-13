Преимущества этого путешествия:
Встреча гостей до 11:00 утра в аэропорту г. Краснодар.
13:30 Заезд, размещение, ознакомления с условиями проживания.
14:00 Обед.
15:00 Поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа).
В вашем распоряжении будет 2-а бассейна с водой из геотермального источника (вода горячая), один с мелководьем для детей в начале и поглубже для взрослых в конце бассейна, также есть ещё бассейн с прохладной родниковой водой.
Рядом с бассейнами раздевалка – отдельно стоящее закрытое помещение зимнего варианта.
18:00 Ужин.
11:00 Завтрак.
13:00 Экскурсия в Гуамское ущелье на паровозике.
Хорошо выспавшись среди чистого горного воздуха и вкусно позавтракав, отправляемся на экскурсию.
Сегодня мы посетим Гуамское ущелье.
Ландшафтный памятник природы находится в северной части Лагонакского нагорья, на участке долины р. Курджипс, врезанной между хребтами Лагонакским и Гуамским.
Ущелье выработано в мощной толще известняков и доломитов верхней юры и нижнего мела.
Неповторимость Гуамского ущелья заключается в разнообразии окраски горных пластов, это, в основном, доломитизированные известняки разных оттенков, образующих живописные скалы на склонах теснины возраста 130 миллионов лет.
18:00 Ужин.
10:00 Завтрак.
11:00 Сегодня мы поедем в пос. Мезмай (с адыгского "Лес Яблок").
Посёлок уютно расположен в арене цирка, образованного тремя горными хребтами в долине разрезанной рекой Курджипс.
По пути к скальным «полкам» мы заедем на смотровые площадки, где открывается великолепный вид на Лаго-Накский хребет.
Пешая экскурсия займёт 2-3 часа.
Скальные "полки" являются обзорными точками высотой около 1000 м над уровнем моря, с которых открывается захватывающая обзорная панорама на пос. Мезмай, часть Лагонакского хребта с его вершинами и на Верхне-Курджипское ущелье р. Курджипс.
17:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд на экскурсию.
Сначала мы поедем в Этнографический музей и послушаем лекцию знатного казака Михаила Ивановича Скворцова.
Далее пешая экскурсия на Университетский водопад, займёт около 2-х часов.
17:00 Ужин на базе отдыха Турист.
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня мы поднимемся в горы на обзорные панорамные площадки, чтобы увидеть горы с высоты птичьего полёта.
Это поездка на отечественной машине повышенной проходимости УАЗ.
Во время экскурсии вы увидите красоты Гуамки и её окрестностей с высоты около 900 метров над уровнем моря.
На первой смотровой площадке «Коврик» мы увидим посёлок Гуамка свысока.
На Сосновой смотровой нам откроют своё величие гора Житная и её приятели гора Буква и гора Разрытая.
Также в наших глазах отразятся брызги Монахового водопада, который проделал долгий свой путь из пещеры в реку Курджипс.
Присев среди огромных сосен и их друзей Кавказских Пихт можно долго-долго наслаждаться безмолвием Лаго-Накского хребта, напоминающего спящего дракона.
Далее мы следуем на две смотровых площадки, которые находятся в одном месте, здесь мы познакомимся с хребтом Гуама и нам покажет своё начало таинственный каньон Матузка.
14:00 Обед в гостинице.
В 14:00 поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа).
17:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
Далее собираемся к отъезду и в 10:00 на заказанном автотранспорте едем в аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодара.
Тур предусматривает проживаниев в комфортабельных номерах (на территории базы есть WiFi, в пос. Гуамка нормально работают сотовые операторы МТС (интернет 4G) и Мегафон (интернет EDGE)).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из г. Краснодара в 11:00.
Транспорт забирает гостей в аэропорту г. Краснодара. Туристам следует прибыть в аэропорт г. Краснодара до 11.00. Машина выезжает из г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 11:00. Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 11:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно. Просим не опаздывать! Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Обратный трансфер в последний день тура платный. Транспорт из пос. Гуамка в аэропорт, ж/д вокзал г. Краснодара отправляется в последний день тура в 10:00. Стоимость 500 руб. с человека.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.