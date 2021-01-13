Этот тур для тех, кто хочет посмотреть горы Кавказа налегке. Радиальные пешие выходы и автоэкскурсии к водопадам, пещерам, смотровым площадкам и вершинам. Проведите новогодние каникулы в удивительной Гуамке – живописные горы, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

Программа тура по дням

1 день Заселение в гостиницу. Поездка на геотермальный источник

Встреча гостей до 11:00 утра в аэропорту г. Краснодар. 13:30 Заезд, размещение, ознакомления с условиями проживания. 14:00 Обед. 15:00 Поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа). В вашем распоряжении будет 2-а бассейна с водой из геотермального источника (вода горячая), один с мелководьем для детей в начале и поглубже для взрослых в конце бассейна, также есть ещё бассейн с прохладной родниковой водой. Рядом с бассейнами раздевалка – отдельно стоящее закрытое помещение зимнего варианта. 18:00 Ужин.

2 день Прогулка на паровозике по Гуамскому ущелью. Геотермальный источник на р. Кубе

11:00 Завтрак. 13:00 Экскурсия в Гуамское ущелье на паровозике. Хорошо выспавшись среди чистого горного воздуха и вкусно позавтракав, отправляемся на экскурсию. Сегодня мы посетим Гуамское ущелье. Ландшафтный памятник природы находится в северной части Лагонакского нагорья, на участке долины р. Курджипс, врезанной между хребтами Лагонакским и Гуамским. Ущелье выработано в мощной толще известняков и доломитов верхней юры и нижнего мела. Неповторимость Гуамского ущелья заключается в разнообразии окраски горных пластов, это, в основном, доломитизированные известняки разных оттенков, образующих живописные скалы на склонах теснины возраста 130 миллионов лет. 18:00 Ужин.

3 день Скальные полки. Смотровые площадки Мезмая

10:00 Завтрак. 11:00 Сегодня мы поедем в пос. Мезмай (с адыгского "Лес Яблок"). Посёлок уютно расположен в арене цирка, образованного тремя горными хребтами в долине разрезанной рекой Курджипс. По пути к скальным «полкам» мы заедем на смотровые площадки, где открывается великолепный вид на Лаго-Накский хребет. Пешая экскурсия займёт 2-3 часа. Скальные "полки" являются обзорными точками высотой около 1000 м над уровнем моря, с которых открывается захватывающая обзорная панорама на пос. Мезмай, часть Лагонакского хребта с его вершинами и на Верхне-Курджипское ущелье р. Курджипс. 17:00 Ужин.

4 день Университетский водопад. Экскурсия в этнографический музей «Народные ремёсла Кубани»

9:00 Завтрак. 10:00 Отъезд на экскурсию. Сначала мы поедем в Этнографический музей и послушаем лекцию знатного казака Михаила Ивановича Скворцова. Далее пешая экскурсия на Университетский водопад, займёт около 2-х часов. 17:00 Ужин на базе отдыха Турист.

5 день Поездка на смотровые площадки Гуамки

9:00 Завтрак. 10:00 Сегодня мы поднимемся в горы на обзорные панорамные площадки, чтобы увидеть горы с высоты птичьего полёта. Это поездка на отечественной машине повышенной проходимости УАЗ. Во время экскурсии вы увидите красоты Гуамки и её окрестностей с высоты около 900 метров над уровнем моря. На первой смотровой площадке «Коврик» мы увидим посёлок Гуамка свысока. На Сосновой смотровой нам откроют своё величие гора Житная и её приятели гора Буква и гора Разрытая. Также в наших глазах отразятся брызги Монахового водопада, который проделал долгий свой путь из пещеры в реку Курджипс. Присев среди огромных сосен и их друзей Кавказских Пихт можно долго-долго наслаждаться безмолвием Лаго-Накского хребта, напоминающего спящего дракона. Далее мы следуем на две смотровых площадки, которые находятся в одном месте, здесь мы познакомимся с хребтом Гуама и нам покажет своё начало таинственный каньон Матузка. 14:00 Обед в гостинице. В 14:00 поездка на геотермальный источник на реке Куба (купание 2 часа). 17:00 Ужин.

6 день Окончание программы