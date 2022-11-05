Встреча. Переезд в поселок Орлик

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов.
Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района.
Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.
Желающие смогут купить и отведать Байкальского омуля.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Далее, во время пути, справа из окна мы будем созерцать вершины гор.
Далее остановка на священных местах, где обязательно стоит попросить благополучия и удачи в нашем путешествии.
Взамен вы можете положить монетку или повязать ленточку.
Ночевка в селе Орлик.
Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура.
Докупка, если это необходимо.
Питание включено: не включено.
Протяженность маршрута авто 8-9 часов.
Завтрак.
Переезд на высоко проходимой машине 80 км.
Наш путь идет по единственной дороге, где ездят только высоко проходимые машины.
Величественные и остроконечные пики, яркие и насыщенные краски этих мест будут окружать нас во время переезда (транспорт оплачивается отдельно на 3 переезда).
Приезд под перевал к Чойгоновским источникам (уникальные нетронутые источники. Глазной стекает со скалы каплями и нужно лечь, чтоб капелька падала прямо в глаз. Радоновые ванны, источник молодости, и др.).
Обед варим на газе.
Переход на Источники.
Возможен перевоз груза на лошади (уточняйте при покупке тура).
Установка палаток.
Отдых, ужин у костра.
При позднем приезде, ночевка перед перевалом у горной реки.
Перевал достаточно несложный, в начале небольшой подъем, далее путь 2-3 км, по удивительному соцветию красок, что раскрасила природа окружающий пейзаж.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: авто 80 км, пешком 2-4 часа + 2-3 км подъем.
Завтрак.
Отдых на источниках, что расположены в лесу, как и многие источники тысячи лет назад.
Скорее всего, все мировые курорты, где есть источники, выглядели примерно так.
Осознание этого, делает это место еще более уникальным в историческом плане.
Экскурсии по окрестностям с принятием ванн и пробой воды с источников.
Обед.
Для желающих и подготовленных — двухдневный переход к подножью пика Топографов (3 100м).
Сам массив Пика очень сыпуч и отвесен.
Восхождение требует навыков скалолазания и альпинизма.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Принятие целебных ванн.
Обед.
Ужин.
Для тех, кто решил идти к Пику Топографов:
Изумрудные озера, поляны из жарков и других цветов, снег, ледники, спускающиеся с гор.
Отсутствие людей, абсолютная девственная природа.
Для тех, кто отдыхает в лагере — также можно совершить с группой переход до первого живописного озера.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Для тех, кто решил идти к Пику Топографов:
Та же самая тропа, но виды уже другие и природа показывает свою красоту с другой стороны.
Для группы на источниках — отдых в теплых ваннах.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Переход через перевал, где нас ждет машина.
Переезд на арендованной машине до местности Хойто-Гол.
Обед.
Ужин и ночевка на источниках.
На источниках есть бассейн, с теплой водой где можно сделать фотографии прямо на фоне заснеженных гор.
Но более приятна ванна из горячей воды, прямо возле горной реки, естественная с теплыми огромными камнями.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: авто 3-4 часа.
Завтрак.
Сегодня начинается наше путешествие в долину потухших вулканов.
Переход через перевал (2700 м.) с которого открывается живописный вид, и спуск до вулкана Кропоткина.
При спуске с перевала нашему взору откроется красивое озеро в котором плавают огромные льдины.
Обед в виде перекуса на озере.
Продолжение спуска по долине с полянами цветов и кристально чистым воздухом.
Преодоление переправы в брод.
Переход до вулкана.
Установка палаток возле вулкана.
Осмотр вулкана и лавовых полей.
Ужин и ночевка возле вулкана.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 7-8 часов.
Завтрак.
Экскурсия на вулкан Перетолчена через море застывшей лавы.
Подъем на вулкан и прогулка вокруг его кратера.
Красота пейзажа завораживает.
Невольно представляешь, то извержение, что когда то произошло здесь.
До сих пор долина покрыта лавой.
Под лавой слышен шум реки.
Рядом есть огромный водопад.
Когда идешь по лаве, местность кажется неземной, безжизненной, космической.
Обед.
Отдых.
Вечером ужин.
Вечером возможен подход под перевал.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 4-5 часов.
Завтрак.
Сборы в обратный путь.
Обед.
Переход через перевал очень живописен, с него открывается панорама на все пики и ледники.
Ужин.
Принятие ванн и купание в бассейне
Ночь в палатках или домиках (дополнительно оплачивается).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 7-9 часов.
Отдых на источниках.
Купаемся в бассейне.
Этот день станет запасным на случай непогоды.
Питание готовим сами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отъезд рано утром в Орлик (переезд займет весь день).
Обед-перекус.
Ужин по приезду в село.
Переезд скорее напоминает ралли по сибирской тайге.
Здесь часто поражаешься проходимости наших машин.
Питание готовим сами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Примечание: При разливе рек или если машина застрянет в болоте, существует вероятность приезда в Орлик поздно вечером или ночью.
Продолжительность маршрута: на авто — весь день.
Завтрак.
Переезд в Иркутск.
Обед в кафе, где Вы самостоятельно закажете то, что Вам понравилось.
Приезд вечером.
Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, просьба бронировать заранее).
Питание включено: завтрак,
Продолжительность маршрута: на авто — весь день.
Завтрак (самостоятельно).
Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе.
Дорога проходит вдоль Тажеранских степей.
Особенно это чувствуется с тем контрастом, откуда мы только что вернулись.
Бескрайние поля, жаркое солнце.
Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят).
Размещение на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир.
Баня по желанию.
Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.
Питание: не включено. Завтрак, обед и ужин самостоятельно.
Завтрак.
Обзорная поездка на автомобиле по Острову Ольхон.
Открывается удивительный по красоте вид на северную часть озеро Байкал.
Хобой — напоминающий облик гордой девушки, скала три брата….
Возвращение в поселок Хужир.
Размещение на турбазе.
Прогулки по берегу.
Питание включено: Завтрак, обед.
Продолжительность маршрута: пешком— 5-6 часов.
Завтрак.
Отдых на песчаном пляже или катание на горных велосипедах вдоль Байкала.
Обед (самостоятельно в кафе поселка).
Размещение на турбазе.
Экскурсии по желанию, самостоятельно — пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка и др..
Также за дополнительную оплату можно поучаствовать в экскурсии на вертолете или небольшом самолете (при возможности полета, запись заранее).
Осмотр с воздуха основных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священной гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море.
Время полета 20 минут.
Возможно проведение на рассвете, днем или вечером.
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Возвращение в город Иркутск и завершения программы в после 19-00 часов.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках 3-4 местное, все дни, кроме:
Доплата за 2-местный – 6 000 руб. /чел.
Доплата за 1-местный – 7 800 руб. /чел.
Частный дом или мини-гостиница в с. Орлик. Ночевка в спальниках.
3-4 местное размещение в палатках.
Оплачивается отдельно, не входит в стоимость тура. Размещение в гостинице эконом класса.
Летние домики, удобства на улице. 3-4 местное размещение.
Снаряжение и аксессуары:
Одежда, обувь и т. п:
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении. Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес продуктов на весь поход — около 12-15 кг на человека. Вес снаряжения еще 1-2 кг. Для того, чтобы поход не превратился из отдыха в перетаскивание неподъемных рюкзаков, мы предусмотрели несколько закладок с продуктами (часть еды раскладывается на маршруте заранее). Поэтому вам не придется носить на себе всю еду сразу.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно).
Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить вашему менеджеру не позднее, чем за 7 дней до начала маршрута.
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». За подробностями обращайтесь в службу поддержки.
Для прохождения данного маршрута нужна хорошая физическая форма, если вы никогда не были в пешем походе с восхождениями, рекомендуем выбрать более простой и менее продолжительный маршрут.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном наблюдении, участвовать в активных маршрутах запрещается.
Снаряжение:
Транспортное обслуживание по внутренним перевозкам маршрутов фирма организует используя общественный транспорт, транспортные компании и частных предпринимателей. Как правило:
Во время перевозок, в транспорте могут находиться участники с разных маршрутов.
Туристам, питающимся по-вегетариански, необходимо заблаговременно (не позднее за 15 -30 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечёт изменение в стоимости тура.
Изменение маршрута:
Перечень продуктов: крупы, суп пакетики, лук, сыр, тушенка, паштет мясной, паштет рыбный, консервы рыбные (сайра -70%), колбаса полукопченая, какао, мюсли или овощи (не для пеших маршрутов), сухофрукты, халва, кисель, шоколад, печенье, сушки, сухари, кофе, майонез, масло растительное, соль, сахар, чай, молоко сухое, молоко, сало, масло топленое, семечки, козинаки, орешки, приправы, хлеб или сухари, повидло, варенье в тетропакетах, чеснок, лимоны, приправы разные.
Овощи и фрукты берутся только там, где нет пешей части.
Продукты берутся по норме, основные продукты берутся с запасом на непредвиденные обстоятельства (примерно на 2-3 дня).
Продукты закупаются и доставляются к маршруту, так же, для того, чтобы облегчить рюкзаки и не нести сразу все продукты, по маршруту делается несколько закладок.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре или газе. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы. Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением пищи на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах и конечно же проявят ее сами.
Распределение гидов происходит за 3 дня до тура.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов