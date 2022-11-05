1 день

Встреча. Переезд в поселок Орлик

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов.

Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района.

Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.

Желающие смогут купить и отведать Байкальского омуля.

Обед в пути (оплачивается самостоятельно).

Далее, во время пути, справа из окна мы будем созерцать вершины гор.

Далее остановка на священных местах, где обязательно стоит попросить благополучия и удачи в нашем путешествии.

Взамен вы можете положить монетку или повязать ленточку.

Ночевка в селе Орлик.

Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура.

Докупка, если это необходимо.

Питание включено: не включено.

Протяженность маршрута авто 8-9 часов.