Большое путешествие по горной Адыгее

Плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и пещера Большая Азишская на авто-пешеходной экскурсии

Адыгея — живописнейший регион, пока только набирающий популярность.

Поверьте, здесь есть на что посмотреть! Я покажу вам величественные горы, древние пещеры, бурные реки, цветущие долины и альпийские луга.

Раскрою древнюю историю республики, расскажу о ее современной жизни и поделюсь местными поверьями.
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее
Большое путешествие по горной Адыгее

Что вас ожидает

Плато Лаго-Наки и карстовая пещера

Самая знаменитая природная достопримечательность Адыгеи — плато Лаго-Наки. С него мы и начнем! Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами. А я расскажу, как развивается это место и как скоро здесь появится горнолыжный и рекреационный комплекс всероссийского масштаба. Кроме того, вы посетите пещеру Большая Азишская с эффектно подсвеченными сталагмитами и подниметесь на самые живописные смотровые площадки Кавказского биосферного заповедника.

Хаджохская теснина, дольмены и «аммониты»

Еще одно известное место Адыгеи — Хаджохская теснина. Это живописный и оборудованный для безопасного посещения участок реки Белая, протекающей в горном ущелье. Вы погуляете по специально проложенным дорожкам и полюбуетесь бурными водами. А любителям археологии запомнятся музей Камней, долина с древними окаменелостями «аммонитами» и таинственные дольмены — погребальные культовые сооружения причудливых форм.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Кавказский биосферный заповедник — 300 руб., Большая Азишская пещера — 500 руб., Хаджохская теснина — 500 руб., музей Камней — 100 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Олег, я живу в Адыгее и знаю каждый уголок родного края. Здесь есть всё: горы, реки, ущелья и водопады. Готов поделиться с вами знаниями и эмоциями от местных красот!
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