Что вас ожидает

Плато Лаго-Наки и карстовая пещера

Самая знаменитая природная достопримечательность Адыгеи — плато Лаго-Наки. С него мы и начнем! Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами. А я расскажу, как развивается это место и как скоро здесь появится горнолыжный и рекреационный комплекс всероссийского масштаба. Кроме того, вы посетите пещеру Большая Азишская с эффектно подсвеченными сталагмитами и подниметесь на самые живописные смотровые площадки Кавказского биосферного заповедника.

Хаджохская теснина, дольмены и «аммониты»

Еще одно известное место Адыгеи — Хаджохская теснина. Это живописный и оборудованный для безопасного посещения участок реки Белая, протекающей в горном ущелье. Вы погуляете по специально проложенным дорожкам и полюбуетесь бурными водами. А любителям археологии запомнятся музей Камней, долина с древними окаменелостями «аммонитами» и таинственные дольмены — погребальные культовые сооружения причудливых форм.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Кавказский биосферный заповедник — 300 руб., Большая Азишская пещера — 500 руб., Хаджохская теснина — 500 руб., музей Камней — 100 руб.