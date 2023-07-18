Вас ожидает активный отдых в Адыгее, величие гор, незабвенная красота субальпийских лугов, а также восхождение на две легендарные вершины Фишт и Оштен, которые являются окаменелыми коралловыми рифами.
Зарядитесь энергией гор, почувствуйте ту самую эйфорию эмоций, которая возникает, когда ты стоишь на вершине горы. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с инструктором. Термальные источники
14:30 По прибытии на базу обед.
Размещение в номерах с удобствами.
15:00 Знакомство с инструктором.
Собираем рюкзаки, проводим инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Пеший маршрут к подножью горы Фишт
05:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
По приходу мы располагаемся на ночлег и готовим ужин.
Восхождение на вершину горы Оштен
Завтрак.
Выход на восхождение.
Сегодня мы отправляемся к вершине горы Оштен.
Подъем начинается от Фишт-Оштенского перевала, где обязательно посетим обелиск воинам, защищавшим наши земли от немецких оккупантов.
Отсюда по скалистому гребню подъем занимает около 2 часов.
Сделав перекус на высоте 2806 метров над уровнем моря и насладившись горными пейзажами, мы отправимся в обратный путь.
По приходу в лагерь мы совместно готовим ужин.
В этот день – ранний отбой. Наутро предстоит ранний подъем.
Восхождение на гору Фишт. Большой Фиштинский ледник
Подъем в 5:00 утра.
Готовим завтрак, после чего выходим на маршрут. Восхождение на гору Фишт займет около 5 часов, на спуск вниз уйдет 4 часа.
Как только мы начнем подъем, вы поймете, почему эту гору называют окаменелым коралловым рифом. Окаменевшие раковины различных форм и размеров вкраплены в известковую толщу горы.
Преодолев каменистый подъем, мы выходим на Большой Фиштинский ледник. Это около двух гектаров снега и льда, откуда берут свое начало две реки Пшеха и Пшехашха.
Преодолев ледник, еще немного усилий и мы выходим на предвершинный гребень, откуда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет и его отроги. Это незабываемое зрелище влечет нас к самой вершине для более полного обзора. Вершину венчает православный крест. Несколько минут на вершине дают ощущение, что находишься на краю мира.
Небольшой перекус придаст сил для спуска. Мы возвращаемся в лагерь.
Ужин, приготовленный совместно восполняет силы, затраченные в этот день. А посиделки у костра дают возможность упорядочить мысли, настроиться на позитивные эмоции.
Дневка, отдых в лагере
Завтрак готовим совместно.
В это день мы отдыхаем.
Запечатлеть прекрасные виды можно во время прогулки у реки.
Есть возможность релакса и расслабления в бане, оборудованной на поляне.
Переход до поляны Яворовой. Возвращение на турбазу
Подъем, совместное приготовление завтрака.
После сборов выход на маршрут от приюта «Фишт» до поляны Яворовой, откуда группа на автобусе возвращается на турбазу в пос. Каменномостский.
18:00 Вкусный и сытный ужин.
Сплав на рафтах. Поход в природный парк «Хаджохская теснина»
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая. Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды! На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж. На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы. Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина». Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Свирепство реки с одной стороны, и, с другой стороны, усмиренная водная гладь. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Следующий объект нашей программы – Красное озеро, в первый день впечатлит даже бывалого туриста. Оно расположено в скальном массиве и окружено гранитными бастионами.
19:00 Встречаемся, кушаем шурпу, шашлык, делимся впечатлениями, слушаем живую музыку.
Отъезд
09:00 Завтрак. Вручение подарка каждому гостю.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в комфортабельных номерах (3 ночи), ночевки в туристических палатках в турприюте «Фишт» на активной части маршрута (4 ночи).
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номера
|б/о «Активация»
|2-х, 3-х, 4-х местный стандарт
|47 300
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Указаны ориентировочные варианты размещения. Возможна замена проживания на турбазе аналогичного уровня.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расчетное время заселения – 14:30, выселения – 10:00.
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Туристический приют «Фишт»
Расположен на территории Кавказского природного биосферного заповедника, между перевалами Белореченский и Армянский, на живописной поляне, по которой протекает река Белая, а с северо-западной стороны стоят вершины Фишта и Оштена.
На приюте есть как домики для туристов, так и площадки для палаточных лагерей. Это единственное место, где на территории заповедника можно разбить палаточный лагерь. Под крышей турприюта селят за деньги, свою палатку можно поставить бесплатно, однако у туриста обязательно должен быть билет в заповедник.
Удобства на территории, душ от солнца (работает с июля до конца сезона), крытые костровые площадки и столовая. По предварительной заявке и за дополнительную плату сотрудники приюта могут подготовить баню.
Электричества на приюте нет, но вечером на непродолжительное время включают дизель-генератор. Сотовая связь не работает, доступна только спутниковая связь. Приют располагает рацией.
Для приготовления пищи отведено отдельное место, однако на приюте сложная ситуация с дровами, поэтому рекомендуется иметь с собой примусы или газовые горелки. Есть небольшой магазин.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Экскурсии, прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
- Пребывание в заповеднике
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты:Хаджохская теснина – 500 руб. /взрослый, 200 руб. /детскийВодопады Руфабго (по желанию) – 500 руб. /взрослый 200 руб. /детский
- Хаджохская теснина – 500 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Водопады Руфабго (по желанию) – 500 руб. /взрослый 200 руб. /детский
- Рафтинг – 1 500 руб.
- Аренда снаряжения:палатка – 300 руб. /суткиспальный мешок – 150 руб. /суткиковрик – 100 руб. /сутки.
- Палатка – 300 руб. /сутки
- Спальный мешок – 150 руб. /сутки
- Коврик – 100 руб. /сутки
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (которые принимаете Вы лично, обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- термобелье (комплект одежды для сна) и теплые носки;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя, штормовые брюки;
- палатка (можно взять в аренду)
- спальник (можно взять в аренду);
- коврик (можно взять в аренду);
- трекинговая обувь – туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве. Для туристов, которые в первый раз идут в горы, рекомендуем обувь с высоким голеностопом;
- легкая обувь (кеды или кроссовки, шлепки);
- налобный фонарик;
- очки солнцезащитные;
- рюкзак на 50-60 литров.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия!
- Включен ли трансфер в стоимость тура?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
- с 10:00 до 11:00;
2. Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
- с 10:00 до 12:00;
- с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота:
- с 15:00 до 16:00.
3. Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
- с 14:00 до 15:30;
- с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота:
- с 14:00 до 15:30;
- с 16:00 до 17:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу:
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 5000 руб.
- 6 пассажиров – 6 000 руб.
Минеральные Воды:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.
- 6 пассажиров – 8 500 руб.
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 7 000 руб.
- 6 пассажиров – 8 000 руб.
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 1 500 руб.
- 6 пассажиров – 2 000 руб.
- Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
В походной части программы питание походное, готовят участники совместно.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каких термальных источниках мы будем отдыхать?
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Все снаряжение нам выдали и утром мы отправились в поход. Поход в горы прошел лучше некуда, мы открыли сезон восхождений на гору Фишт, познакомились с множеством путешественников и завели друзей в лагере.