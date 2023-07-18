4 день

Восхождение на гору Фишт. Большой Фиштинский ледник

Подъем в 5:00 утра.

Готовим завтрак, после чего выходим на маршрут. Восхождение на гору Фишт займет около 5 часов, на спуск вниз уйдет 4 часа.

Как только мы начнем подъем, вы поймете, почему эту гору называют окаменелым коралловым рифом. Окаменевшие раковины различных форм и размеров вкраплены в известковую толщу горы.

Преодолев каменистый подъем, мы выходим на Большой Фиштинский ледник. Это около двух гектаров снега и льда, откуда берут свое начало две реки Пшеха и Пшехашха.

Преодолев ледник, еще немного усилий и мы выходим на предвершинный гребень, откуда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет и его отроги. Это незабываемое зрелище влечет нас к самой вершине для более полного обзора. Вершину венчает православный крест. Несколько минут на вершине дают ощущение, что находишься на краю мира.

Небольшой перекус придаст сил для спуска. Мы возвращаемся в лагерь.

Ужин, приготовленный совместно восполняет силы, затраченные в этот день. А посиделки у костра дают возможность упорядочить мысли, настроиться на позитивные эмоции.