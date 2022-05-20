За время путешествия, Вы побываете в шести городах, окунетесь в их историю и насладитесь пейзажами.

Программа тура по дням

1 день Краснодар

08:30 – 09:00 Встреча туристов в аэропорту г. Краснодар. 09:00 Завтрак в кафе города самостоятельно. 10:00 Посещение гончарной мастерской ведущего керамиста Краснодарского края – Ивана Безбородова – экскурсия. По желанию мастер-класс за дополнительную плату. 13:00 Обед к корчме « Ридна хата» – бизнес-ланч оплата самостоятельно. Настоящая кубанская еда, атмосфера гостеприимного кубанского дома 14:00 Заселение в отель ГК «Екатерининский». 15:00 Обзорная экскурсия по Краснодару: «Знакомьтесь, город Краснодар» (3,5 часа). Расположенный на правом берегу р. Кубань, всего в 150 км от обоих морей — Черного и Азовского — Краснодар сейчас является столицей Кубани, крупным административным центром Юга России и по факту — «воротами Кавказа». Начало маршрута пешеходная часть – Войсковой собор во имя святого благоверного князя Александра Невского – Сквер «Екатерининский», памятник «Императрице Екатерине II» – площадь им. А. С. Пушкина – Художественный музей им. Ф. А. Коваленко – ул. Красная – угол ул. Красной и Мира – городская интерактивная скульптура «Собачкина столица» – конный памятник "Казакам – основателям земли Кубанской" – сквер им. Г.К. Жукова, Начало автобусной части экскурсии – ул. Красная, обелиск "200-летию Кубанского казачьего войска" – "Театральная площадь" – памятник "Святой великомученицы Екатерине" – «Триумфальная Александровская арка»; ул. Красная Кинотеатр "Аврора" – ул. Красная – ул. Северная – Кубанская Набережная – «Многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской в городе Краснодаре» Стадион ФК «Краснодар». Памятник Екатерине Второй. Памятник Екатерине Второй в Краснодаре – одна из «визиток» южного мегаполиса. Завершается экскурсия по Краснодару в городском парке «Краснодар» Городской парк «Краснодар» (парк Галицкого) прогулка по парку. Ужин самостоятельно.

2 день Адыгея

Завтрак в отеле. 09:00 Уезжаем в Адыгею (130 км, 2 часа). 11:00 Обзорная экскурсия по Майкопу (2 часа). 13:00 Обед в кафе Урарту – оплата самостоятельно. 14:00 Выезжаем в горы, в п.Каменомостский», 45 км 15:00 Заселение в гостевой дом «Руфабго». Свободное время, наслаждаемся горным воздухом и пейзажами со смотровой площадки туристического комплекса Ужин в кафе гостевого дома оплачивается самостоятельно

3 день Плато Лаго-Наки

09:00 Завтрак в в гостевом доме «Руфабго». 10:00 Экскурсионная программа Плато Лаго-Наки (4 часа). 14:00 Обед в горах – кафе Даур (оплачивается самостоятельно). 15:00 Продолжение экскурсии по плато Лаго Наки. 17:00 Выезд в г. Ставрополь -300 км – 4 часа. 21:00 заселение в гостиницу Континент 3* г. Ставрополь.

4 день Ставрополь

Завтрак в отеле. 10:00 Обзорная экскурсия по Ставрополю (2 часа). 12:00 Обед в Ставрополе в кафе «Ядрена Матрена», оплачивается самостоятельно. 13:00 Выезд в г. Элиста (260 км, 3 часа). 16:00 Заселение в отель (на выбор). 19:00 Ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1» , благопожелания от солистов фольклорного ансамбля « Зултурган» – входит в стоимость.

5 день Озеро Маныч-Гудило

Завтрак в отеле. 09:00 Выезд на озеро Маныч-Гудило заповедника «Черные Земли» (100 км, 1,5 часа). 10:30 Экскурсия "Птицы Маныча – Заповедник Черные Земли" (3 часа). 13:30 Обед в кафе с. Приютное, входит в стоимость. 14:00 Выезд на природный памятник «Одинокий Тополь» – Место Силы (80 км, 1 час). 15:00 Одинокий Тополь – победитель конкурса Дерево года России в 2019 г. 16:00 Выезд в Элисту. Свободный вечер Ужин – оплачивается самостоятельно.

6 день Элиста

09:00 Завтрак в отеле. 10:00 Экскурсионная программа по городу Элиста (4 часа). Элиста не оставит равнодушным ни одного любителя путешествий. Этот удивительный город совершенно не похож на другие российские города. Буддийская культура повлияла на национальный городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, многочисленные памятники, рассыпанные по всему городу. Во время обзорной экскурсии по Элисте мы посетим удивительно красивый буддистский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Элиста удивит Вас необычными скульптурами: Скульптура «Эхо», скульптура Цаган Аав (Белого старца), скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла», Аллея Героев с памятником Б.Б.Городовикову, фонтан “Мальчик и дракон". Недалеко от хурула находится центральная площадь Элисты. Попасть туда можно, пройдя через «Алтын Босх» – Золотые ворота. Если вы услышите звук колокольчика — вас ждет счастье! Здесь нас ждет статуя Будды, Пагода Семи Дней с огромным молитвенным барабаном и фонтан «Три лотоса». Молитвенный барабан нужно обязательно покрутить три раза! А на другой стороне улицы можно прогуляться по парку «Дружба». Не забудьте оставить подношение «Белому старцу»! 13:00 Обед в кафе «Татлерс» – оплачивается самостоятельно. 14:00 Хурул Сякюсн Сюме. Хурул Сякюсн Сюме – это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда. Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) – буддийский храм в Республике Калмыкия. Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России. 15:00 Выезд на Верблюжий остров (катание на верблюдах за доп. плату). 16:00 Экскурсия по городу продолжается (1 час). «Город шахмат» City Chess. Нас ждет единственный в мире Музей шахмат с уникальными экспонатами. Также мы увидим Ступу Просветления – обязательно загадайте желание и обойдите ее по кругу и скульптуру Остапа Бендера с его знаменитыми 12 стульями. В завершении обзорной экскурсии по Элисте нас ждет мемориал «Исход и возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа – приготовьтесь к сильным эмоциям. 19:00 Ужин в ресторане Гурман, дегустация стейка из верблюжатины, оплачивается самостоятельно. Ночевка в г. Элиста.

7 день Элиста

07:00 Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 07:30 Выезжаем в п. Адык (150 км, 2 часа). 09:30 Экскурсия по заповеднику Черные земли – маршрут Тропа Сайгака (3 часа, 12 км). 12:30 Маршрут "Страна Бумба" (3 часа). Экскурсия по Розовому озеру: маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств. Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно райти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука. Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой. 16:00 Обед в п. Адык. Прием в кибиточном стане, фотосессия в калмыцких костюмах, мастер-класс игры на домбре, калмыцкая головоломка «Няярин шинж». 18:00 Трансфер в г. Астрахань (200 км, 3 часа). 21:00 Позднее заселение в отель.

8 день Астрахань

09:00 Завтрак в отеле. 10:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа). 12:00 Обед в рыбном ресторане «Щука» (самостоятельная оплата). 13:00 Экспозиция "Золото Сарматов" (1 час, областной краеведческий музей), самая уникальная коллекция региона. 14:00 Дом-музей Велимира Хлебникова. Дом-музей поэта Велимира Хлебникова расположен в бывшей астраханской квартире его родителей на бывшей Большой Демидовской улице. 15:00 Астрахань купеческая, завершаем экскурсию в старинном купеческом доме Г.В. Тетюшинова -1 час. Свободный вечер, ужинаем самостоятельно.

9 день Астрахань

08:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами. 08:30 Выезд в Хошеутовский хурул с.Речное (87 км, 1,2 часа). Хошеутовский, или Большой Тюменевский, хурул – единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, частично сохранившийся до наших дней. Он является старейшим буддийским храмом в Европе. Буддийская святыня Хошеутовский хурул. Был построен в начале позапрошлого столетия в честь победоносного окончания Отечественной войны 1812 года и благополучного возвращения воинов-калмыков из заграничного похода в составе русской армии. Уникальный храм сочетал европейскую классику с традиционными формами буддийской архитектуры. На протяжении ХХ века здание использовалось не по назначению, и в итоге первоначальная постройка оказалась почти полностью разрушена. 10:00 Переезд в с. Селитерное, комплекс Сарай Бату, 38 км, 0,5 часа. 11:00 Культурно-исторический комплекс «Сарай-бату», «Дворец Богохранимый». 13:00 Обед в Сарай Бату входит в стоимость. (можно покататься на верблюдах, оплата на месте). 14:00 Выезжаем на гору Богдо (120 км, 1,5 часа). 15:30 Экскурсия по природному заповеднику «Богдинско-Баскунчакский» (2,5-3 часа). Гора Большое Богдо – самая высокая точка Прикаспийской низменности. Она появилась из-под земли, как будто бы из ниоткуда, и представляет собой огромный соляной купол, перекрытый древними глинами, песчаниками и известняками. Возраст некоторых отложений превышает 200 миллионов лет. 17:00 Озеро Баскунчак. Когда-то составляло часть огромного древнего моря, в которое входили Аральское, Черное, Азовское моря. Это древнее море заливало своими водами территорию современного Казахстана и Туркмении, доходило почти до Тянь-Шаньских гор, простиралось на запад до Средне-Дунайской низменности и на север до нынешней Саратовской области. Баскунчак – не озеро, а сплошной пласт соли, имеющий куполообразную форму и уходящий своим основанием в недра земли. Озеро же – всего лишь небольшая «ссадина» на вершине этой соляной горы. По желанию прием соляных грязей Баскунчака. 19:00 Выезд в г. Ахтубинск на ночевку – 52 км Заселение в отель Джулия. Ужин в кафе отеля «Джулия», оплата самостоятельно

10 день Волгоград, отъезд