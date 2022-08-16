14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (входные билеты оплачиваются отдельно).
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.
Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.
Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.
Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.
Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Поездка на термальный источник.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты оплачиваются отдельно) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок»
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть (входные билеты оплачиваются отдельно).
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Возвращение на базу.
17:30 Мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.
Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.
Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.
Лагонакское нагорье красиво в любое время года.
С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты оплачиваются отдельно), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Обед на маршруте.
19:00 Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Горная Слобода
|База отдыха «Активация»/ БО «Горная Слобода»/ТБ “Горная” заезды с 4.09
|2-х, 3-хместное размещение
|30 000
|36 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|12 000
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Новая гостиница "Горная Слобода" находится в самом сердце горной Адыгеи - в станице Даховской. Удобное расположение, большая зеленая территория и качественные номера. Также есть банька и кафе.
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Рекомендуемое время обратного билета после 15.00.
Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара;
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Ставрополь.
Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта в 10.00.
Каждую субботу выезд в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18.00.
Трансфер в день заезда позже 10.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь (в одну сторону).
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Минеральные воды.
Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта в 10.00.
Каждую субботу выезд в 10:00.
Рекомендуемое время обратного билета после 18.00.
Трансфер в день заезда позже 10.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Дополнительные бесплатные трансферы из аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя:
Трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды:
Каждое воскресенье:
Каждая суббота (при размещении на Активации):
Трансфер из аэропорта г. Ставрополя:
Каждое воскресенье:
Каждая суббота (при размещении на Активации):
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».