Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.