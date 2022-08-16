Летний этно-тур по Адыгее

Каждый регион неотрывно связан с народом, история которого происходила на его территории

5
3 отзыва
Каждый регион неотрывно связан с народом, история которого происходила на его территории.

Именно здесь, в Адыгее, зарождались и до сих пор передаются красивейшие обычаи адыгов, национальный этикет, тонкости адыгской кухни и настоящая любовь к Родине.

Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения!
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Летний этно-тур по Адыгее
Ближайшие даты:
15
мая
22
мая
29
мая
5
июн
19
июн
26
июн
3
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Полезный отдых на термальных источниках
Полезный отдых на термальных источниках
Зарядимся положительными эмоциями, усталость отступит, а сон будет крепким и сладким!
Знаменитые водопады ущелья Руфабго
Знаменитые водопады ущелья Руфабго
Мы увидим самые красивые и живописные водопады: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
Тайны древних цивилизаций
Тайны древних цивилизаций
Увидим один из сохранившихся дольменов, по желанию сможем посетить интерактивный музей заповедника
Лакомый адыгейский сыр
Лакомый адыгейский сыр
Нас ждет мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией
Экскурсия в «Долину Яблок»
Экскурсия в «Долину Яблок»
Так переводится название города Майкоп, где нас ждет обзорная экскурсия, а по желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво»
Незабываемая поездка по Гуамскому ущелью
Незабываемая поездка по Гуамскому ущелью
Проедем на экскурсионном поезде по узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье

Программа тура по дням

1 день

Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»

14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (входные билеты оплачиваются отдельно).

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.

Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.

Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»
2 день

Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.

Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

15:00 Поездка на термальный источник.

18:00 Ужин.

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты оплачиваются отдельно) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
4 день

Экскурсия в город Майкоп, мастер-класс

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок»

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть (входные билеты оплачиваются отдельно).

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво» (входные билеты оплачиваются отдельно).

Возвращение на базу.

17:30 Мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.

Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.

18:00 Ужин.

Экскурсия в город Майкоп, мастер-классЭкскурсия в город Майкоп, мастер-классЭкскурсия в город Майкоп, мастер-класс
5 день

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.

Лагонакское нагорье красиво в любое время года.

С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.

13:00 Обед на маршруте.

14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты оплачиваются отдельно), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера
6 день

Экскурсия в Гуамское ущелье

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.

Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов» (входные билеты оплачиваются отдельно).

Обед на маршруте.

19:00 Праздничный ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.

Экскурсия в Гуамское ущельеЭкскурсия в Гуамское ущельеЭкскурсия в Гуамское ущельеЭкскурсия в Гуамское ущелье
7 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеГорная СлободаБаза отдыха «Активация»/ БО «Горная Слобода»/ТБ “Горная” заезды с 4.09
2-х, 3-хместное размещение30 00036 000
доплата за одноместное размещение12 00012 000

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

6 ночей

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»

Гостиница «Горная Слобода»

6 ночей

Новая гостиница "Горная Слобода" находится в самом сердце горной Адыгеи - в станице Даховской. Удобное расположение, большая зеленая территория и качественные номера. Также есть банька и кафе.

Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»Гостиница «Горная Слобода»

Турбаза «Горная»

6 ночей

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда и в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскийпещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийводопады Руфабго – 500 руб. взрослый 250 руб. детскийэкскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый 250 руб. детский
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
  • Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) по желанию – 1500 рублей
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: трекинговые ботинки;
  • спортивная одежда:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • головной убор;
    • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
    • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Рекомендуемое время обратного билета после 15.00.

Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара;

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Ставрополь.

Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта в 10.00.

Каждую субботу выезд в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18.00.

Трансфер в день заезда позже 10.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь (в одну сторону).

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Минеральные воды.

Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта в 10.00.

Каждую субботу выезд в 10:00.

Рекомендуемое время обратного билета после 18.00.

Трансфер в день заезда позже 10.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Дополнительные бесплатные трансферы из аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя:

Трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды:

Каждое воскресенье:

  • 10:00-12:00;
  • 15:00-16:00;

Каждая суббота (при размещении на Активации):

  • 15:00-16:00;

Трансфер из аэропорта г. Ставрополя:

Каждое воскресенье:

  • 14:00-15:30;
  • 16:00-17:30;

Каждая суббота (при размещении на Активации):

  • 14:00-15:30;
  • 16:00-17:30.
Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 авг 2022
Насыщенный и активный тур по очень красивым природным заповедным местам, прекрасным в любое время года. Мы попали в царство горных рек, водопадов, пещер и ущелий. Летом природа радует своими изумительно яркими красками и вкусными запахами разнотравья, цветущих растений.
Очень в тему был расслабляющий вечерний отдых на термальных источниках.
Л
11 июля 2022
Посетила Адыгею от "Большой Страны", тур назывался" Этнотур" с 3 по 9 июля. Впечатления отличные, организация тура продумана до мелочей. Спасибо организаторам за незабываемый отдых.
Л
5 июля 2022
Давно хотела побывать в Адыгее. Образовалось свободное "окошко". Выбрала "Этнотур" и купила путёвку. Почему именно этот тур - возраст 68 лет. Хотелось больше созерцать природу. Я в своей жизни побывала и в горах Кавказа (Домбай, Тиберда) и в Карпатах. Справлялась на лодках по горным рекам, и летала на пара плане. Поэтому больше хотелось созерцать. Жили на базе "Активация". Условия очень хорошие. Инструкторы подбирали для нас (нас было 3 человека, близких по возрасту) экскурсии. Несмотря на то, что нас было 3-е - проводили экскурсии для троих - посещение Логонакского ущелья, экскурсии по столице Адыгеи. Инструктора Александр и Артур - это путеводители - энциклопедисты по своему краю. Очень много и интересно рассказывали. Очень понравилось, как они говорили о своих бабушка, о памяти погибших воинов. В музее нам очень интересно рассказали про быт местных жителей. Посетили мечеть, где познакомились с очень интересной женщиной - экскурсоводом по мечети. В мечети очень светлая энергетика. Большое спасибо ребятам. Очень понравились термальные источники.

Похожие туры в Майкопе

Сказочный тур в горы Адыгеи «Дорогой Легенд»
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Adygeya
Adygeya
Нет отзывов
Сказочный тур в горы Адыгеи «Дорогой Легенд»
Что может быть лучше, чем отдых на Юге
Майкоп, ул. Российская
8 000 за всё до 3 чел.
Эко-Тур «Достучаться до небес»
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Adygeya
Adygeya
Нет отзывов
Эко-Тур «Достучаться до небес»
Приглашаем в эко-тур в Гуамское ущелье и Орлиная полка
Майкоп, ул. Российская, 100
6 000 за всё до 4 чел.
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
7 750 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
10 отзывов
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
2 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
ХОРОШО
🧭
ТАМ