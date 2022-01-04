Волшебные новогодние каникулы в снежной горной Адыгее. Новые впечатления и незабываемые экскурсии каждый день: пешие и автомобильные экскурсии по самым красивым достопримечательностям Адыгеи, купание в бассейнах с настоящей геотермальной водой среди снегов.

Впечатления от встречи Нового года останутся с нами на всю жизнь

Поднимемся почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз, с которого откроются красивейшие виды

Зарядимся положительными эмоциями, отступит усталость, а сон будет крепким и сладким!

Программа тура по дням

1 день Хаджохская теснина. Купание в термальных источниках

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара (трансфер заказывается заранее, сообщайте о нужности трансфера заранее). Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 11.00, от аэропорта не позже 12.00. 13:00 Заезд. 14:00 Обед, знакомство с инструктором. 15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги. Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким! Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!

2 день Скала Чертов палец

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований. Обед на маршруте. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

3 день Гуамское ущелье

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов». Обед-пикник на маршруте. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

4 день Седые вершины Кавказских гор

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Затем выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником. 17:30 Возвращение на базу. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

5 день Водопады Руфабго

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами. От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду. 14:00 – 15:00 Обед. 15:00 Поездка на геотермальные источники. 19:00 Ужин.

6 день Жемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИ

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами; Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения. Обед-пикник на маршруте. 20:00 Праздничный новогодний ужин. 23.55 Фейерверк.

7 день Столица Республики Адыгея

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики. 13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни. 14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво». Возвращение на базу; 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

8 день Отъезд