1 день

Приезд, Железноводск, Пятигорск

Приезд в г. Пятигорск.

Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение (раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров).

Рекомендация: заранее пообедать, так как начало экскурсии ориентировочно после 13:00.

Встреча с представителем компании в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов.

Точное время встречи с группой будет указано в ваучере, высланной за 2–3 до начала тура на адрес электронной почты.

Выезд в город–курорт Железноводск. Экскурсия по Железноводску.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей, нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа –«Это же Петергоф!»

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

А еще Железноводск очень "умный город".

Обзорная экскурсия по городу–курорту Пятигорск.

Приглашаем в Пятигорск.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда–то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты –Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту – месту дуэли Поэта.