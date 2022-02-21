Приезд в г. Пятигорск.
Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).
Размещение (раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров).
Рекомендация: заранее пообедать, так как начало экскурсии ориентировочно после 13:00.
Встреча с представителем компании в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13:00 часов.
Точное время встречи с группой будет указано в ваучере, высланной за 2–3 до начала тура на адрес электронной почты.
Выезд в город–курорт Железноводск. Экскурсия по Железноводску.
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.
Интересен город со всех сторон.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей, нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа –«Это же Петергоф!»
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
А еще Железноводск очень "умный город".
Обзорная экскурсия по городу–курорту Пятигорск.
Приглашаем в Пятигорск.
За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда–то прогуливался гений.
Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты –Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту – месту дуэли Поэта.
Завтрак (ланч бокс, если предусмотрен в выбранной гостинице по программе).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Посещение Поляны Нарзанов, где можно продегустировать знаменитые нарзаны.
Завтрак в отеле (если предусмотрен в выбранной гостинице по программе).
Экскурсия в Чегемское ущелье.
Путешествие в одно из ущелий республики, давно облюбованное туристами.
Въехав в Чегемское ущелье, осмотр начнём с так называемого Малого водопада.
Это правый боковой приток реки Чегем, речка с названием Адай–су (Круглая вода), но иногда почему–то говорят, что она похожа на девичью косу. Может быть, где–то там наверху на отроге лежит девушка, превращённая злой колдуньей за красоту в гору, коса её струится прохладными струями, образуя водопад в каменном скалистом мешке.
Ощутив прохладу каменного заточения воды, едем по ущелью вдоль реки Чегем для того, чтобы выполнить основную миссию этого дня – восхититься красотой теснины.
Венцом теснины являются водопады, которые носят разные названия.
Их называют Ваклюзы или капельные водопады, а ещё они носят имя Водяное горло (Су–Азу) и часто величают Каменными слезами.
Поднимет настроение огромный рынок шерстяных изделий, который будет окружать вас со всех сторон и, конечно же, удвоит удовольствие национальная кухня.
После прогулки по живописному ущелью мы отправляемся в "Гедуко".
Купание в термальных источниках "Гедуко".
Возвращение в отель.
Нас ждут два удивительных дня в Адыгее – водопады и ущелья, пещеры и вершины, горные реки и термальные источники!
Ранний выезд из Пятигорска.
Завтрак в кафе по дороге в Адыгее.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Мы совершим прогулку на маленьком паровозике, который движется над рекой Курджипс, прижимаясь к скалам и нависая над пропастью.
Нас ожидают лучшие природные фотозоны с водопадами и скалами.
Там, где соприкасаются Лагонакский и Гуамский хребты, пологие склоны превращаются в высокие отвесные скалы, смешанные леса сменяются зарослями самшита.
Внизу поет свою тихую мелодию горная река, а рядом с нами звенят тонкие струйки водопада.
Обед.
Выезд из поселка Гуамка.
Размещение в гостинице г. Майкоп.
Купание в термальных источниках.
После размещения в отеле и небольшого отдыха нас ждет релакс в одном из лучших термальных источников Адыгеи "Водная Ривьера".
Это девять термальных бассейнов под открытым небом (7 взрослых и 2 детских), раздевалки и оборудованный теплый зал для отдыха, кафе и стоянки.
Возвращение в гостиницу г. Майкопа.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд из гостиницы.
Мы едем в Хаджохскую теснину.
Бурная горная река Белая пропилила узкую теснину в районе поселка Каменномостского, получившую название Хаджохской.
Спуститься к реке, пройтись по мостику над пропастью, увидеть самое узкое место и услышать множество легенд можно именно прогулявшись по ней.
Небольшой переезд 15–20 минут.
Водопады Руфабго и Азишская пещера.
Хотите увидеть крылья Ангела, маленького Будду, царский венец, загадать желание у пальмы желаний и пройтись под дамокловым мечом?
Тогда держим путь в Азишскую пещеру, в которую без труда спустимся по оборудованным лестницам.
На протяжении 200 метров нас ждут многоярусные залы и галереи с полным набором скальных натёков, сталагмитов и прочей пещерной красоты.
Обед.
Смотровые площадки плато Лаго–Наки.
Завершим наше путешествие потрясающей панорамой знаменитого плато Лаго–Наки, которое точно запомнится вам надолго.
Вековые сосны приютились здесь на самом краю пропасти, с которой когда–то, по легенде, прыгнула влюбленная пара.
Их именами и названо плато.
Лучшие природные фотолокации находятся именно здесь!
Позднее возвращение в г. Пятигорск ориентировочно в 23:30.
Размещение в отеле.
Завтрак.
Свободное время.
Освобождение номеров (до 12:00).
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск (на выбор) и проживание в гостинице г. Майкоп.
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Искра, Машук, Интурист, Бештау, Зихия, Portal.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|стоимость
|Гостиница «Искра», 2-х местный СТАНДАРТ (без ремонта, без питания, доп. место)
|34 200
|Гостиница «Искра», 1-но местный СТАНДАРТ (без ремонта, без питания)
|40 900
|Гостиница «Искра», 2-х местный УЛУЧШЕННЫЙ (космет. ремонт, без питания)
|35 000
|Гостиница «Искра», 1-но местный УЛУЧШЕННЫЙ (космет. ремонт, без питания)
|42 200
|Гостиница «Искра», 2-х местный 1 категории (с ремонтом, без питания)
|37 400
|Гостиница «Искра», 1-но местный 1 категории (с ремонтом, без питания)
|45 500
|Гостиница "Машук", 2-х местный СТАНДАРТ (с завтраками)
|36 900
|Гостиница "Машук", 1-но местный СТАНДАРТ (с завтраками)
|45 800
Гостиница «Интурист», 2-х местный СТАНДАРТ
1 категории (с завтраками)
|37 100
Гостиница «Интурист», 1-но местный СТАНДАРТ
1 категории (с завтраками)
|46 200
|Гостиница «Интурист», 2-х местный Джуниор Сьют (доп. место, с завтраками)
|39 000
|Гостиница «Интурист», 1-но местный Джуниор Сьют (с завтраками)
|51 500
|Гостиница «Бештау», 2-х местный Стандарт
|35 900
|Гостиница «Бештау», 1-но местный СТАНДАРТ (с завтраками)
|52 000
|Гостиница «Бештау», 2-х местный Комфорт
|40 700
|Гостиница «Бештау», 1-но местный Комфорт
|54 400
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по г. Железноводску.
- мобильная сеть Теле2 на территории Кавказа не поддерживается.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12:30 до 13 часов.
Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.