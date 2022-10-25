14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение на базе.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
Инструктаж.
15:00 Поездка на термальные источники.
3-х часовое купание в открытых бассейнах парка-отеля Псыгупс.
Лечебные минеральные и термальные воды, поднимаясь из земных глубин, приносят с собою минералы и микроэлементы, бережно хранимые природой в толщах земли миллионы лет.
Термальный источник «Псыгупс» берет свое начало на глубине 1800 м.
В бассейны вода поступает напрямую из скважины и имеет природный темный цвет и уникальный запах.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении опорно-двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, ревматологических, кожных заболеваний.
18:00 Ужин.
19:00 Этнический вечер-знакомство с историей, бытом и обычаями Адыгского народа.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину (входные билеты оплачиваются отдельно).
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Протяженность маршрута 4 км.
14:00 Обед.
15:00 Поездка на термальные источники.
3-х часовое купание в открытых бассейнах парка-отеля Псыгупс.
18:00 Ужин.
19:00 Дегустация сыра.
Адыгейский сыр приготовленный по разной технологии обладает прекрасным оригинальным вкусом.
На дегустации Вам будет предоставлена возможность попробовать несколько разновидностей Адыгейского сыра и приобрести в подарок друзьям и близким.
09:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых городов Северного Кавказа!
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
14:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/ турбаза “Горная”/"Горная Слобода
|Туркомплекс “Белая река”
|2-х, 3-хместное размещение
|18 000
|30 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|-
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Трансфер до базы не входит в стоимость тура.
Тур заканчивается в Майкопе после экскурсии.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел (в одну сторону):
— 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
— 7 500 руб. из аэропорта г. Минеральные Воды.
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.