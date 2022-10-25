Осенняя сказка в Адыгее

Всего за 3 дня Вас ждет полная перезагрузка в прекрасной Адыгее

5
3 отзыва
Всего за 3 дня Вас ждет полная перезагрузка в прекрасной Адыгее.

Расслабление в термальных источниках, природные достопримечательности, знакомство с бытом и колоритной историей местного народа, познавательная экскурсия в столице республики и вкуснейшая дегустация знаменитого Адыгейского сыра!
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Осенняя сказка в Адыгее
Ближайшие даты:
11
ноя
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ноя
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20
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Что вас ожидает 🤩

Оригинальный вкус Адыгейского сыра
Оригинальный вкус Адыгейского сыра
Попробуем несколько разновидностей Адыгейского сыра и приобретем в подарок друзьям
Лечебные термальные воды
Лечебные термальные воды
Особые свойства термальных вод подарят нам красоту и здоровье
Столица Адыгеи – Майкоп
Столица Адыгеи – Майкоп
Посетим один из самых красивых городов Северного Кавказа!

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Термальные источники. Этнический вечер

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение на базе.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

Инструктаж.

15:00 Поездка на термальные источники.

3-х часовое купание в открытых бассейнах парка-отеля Псыгупс.

Лечебные минеральные и термальные воды, поднимаясь из земных глубин, приносят с собою минералы и микроэлементы, бережно хранимые природой в толщах земли миллионы лет.

Термальный источник «Псыгупс» берет свое начало на глубине 1800 м.

В бассейны вода поступает напрямую из скважины и имеет природный темный цвет и уникальный запах.

Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.

Вода используется в лечении опорно-двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, ревматологических, кожных заболеваний.

18:00 Ужин.

19:00 Этнический вечер-знакомство с историей, бытом и обычаями Адыгского народа.

Заезд. Термальные источники. Этнический вечерЗаезд. Термальные источники. Этнический вечерЗаезд. Термальные источники. Этнический вечерЗаезд. Термальные источники. Этнический вечер
2 день

Хаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыра

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину (входные билеты оплачиваются отдельно).

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Протяженность маршрута 4 км.

14:00 Обед.

15:00 Поездка на термальные источники.

3-х часовое купание в открытых бассейнах парка-отеля Псыгупс.

18:00 Ужин.

19:00 Дегустация сыра.

Адыгейский сыр приготовленный по разной технологии обладает прекрасным оригинальным вкусом.

На дегустации Вам будет предоставлена возможность попробовать несколько разновидностей Адыгейского сыра и приобрести в подарок друзьям и близким.

Хаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыраХаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыраХаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыраХаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыраХаджохская теснина. Термальные источники. Дегустация сыра
3 день

Майкоп. Отъезд

09:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых городов Северного Кавказа!

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

14:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!

Майкоп. ОтъездМайкоп. ОтъездМайкоп. ОтъездМайкоп. ОтъездМайкоп. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха “Активация”/ турбаза “Горная”/"Горная СлободаТуркомплекс “Белая река”
2-х, 3-хместное размещение18 00030 000
доплата за одноместное размещение12 000-

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

2 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

Турбаза «Горная»

2 ночи

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

Туркомплекс «Белая река Даховская»

2 ночи

Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".

  • 2 односпальные кровати или 1 большая;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.
Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»Туркомплекс «Белая река Даховская»

БО «Горная Слобода»

2 ночи

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах.
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-хразовое питание.
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе или баня (по записи)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар/г. Минеральных Вод/г. Майкопа и обратно
  • Трансфер в день заезда и в день выезда
  • Входные билеты на экскурсиях:Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детскийэкскурсия по Национальному музею: 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детский
  • Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский
  • Экскурсия по Национальному музею: 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детский
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Трансфер до базы не входит в стоимость тура.

Тур заканчивается в Майкопе после экскурсии.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел (в одну сторону):

— 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

— 7 500 руб. из аэропорта г. Минеральные Воды.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Какие документы необходимы для заселения на базу?

Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 окт 2022
В моем случае все было отлично! На все вопросы ответили, всю информацию предоставили, я очень довольна, планирую ещё не раз с вами отправиться в путешествие по просторам нашей уникальной страны!
Е
20 окт 2022
Тур заказывал в первый раз через туроператора Большая Страна. Но все прошло хорошо! Предоставили всю информацию по туру. На вопросы отвечали, хоть и бывали задержки в ответах.
А
19 окт 2022
Спасибо за вашу работу, очень быстро всё оформили, помогли с выбором, поездка в Адыгею была потрясающей, обязательно обращусь повторно!

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные туры

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