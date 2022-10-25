1 день

Заезд. Термальные источники. Этнический вечер

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение на базе.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

Инструктаж.

15:00 Поездка на термальные источники.

3-х часовое купание в открытых бассейнах парка-отеля Псыгупс.

Лечебные минеральные и термальные воды, поднимаясь из земных глубин, приносят с собою минералы и микроэлементы, бережно хранимые природой в толщах земли миллионы лет.

Термальный источник «Псыгупс» берет свое начало на глубине 1800 м.

В бассейны вода поступает напрямую из скважины и имеет природный темный цвет и уникальный запах.

Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.

Вода используется в лечении опорно-двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, ревматологических, кожных заболеваний.

18:00 Ужин.

19:00 Этнический вечер-знакомство с историей, бытом и обычаями Адыгского народа.