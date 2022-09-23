12:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
13:30 Обед.
14:30 Конная прогулка по хребту Уна-Коз.
Экскурсия – скала «Копилка» и уникальное «Красное» озеро.
По желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко».
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в поселок Мезмай.
Поселок расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай.
С адыгейского название переводится как лес диких яблонь.
В окрестностях поселка множество природных достопримечательностей: водопады, пещеры и каньоны.
Выезжаем на одну из красивейших высокогорных панорамных смотровых площадок – “Орлиная полка”.
Здесь вы увидите водопады “Исиченко”, “Чинарский» водопад”.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Выезд в пос. Гузерипль.
Рафтинг – это настоящая находка для проверки команды!
Сплав начинается в районе Гранитного каньона.
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
13:00 Обед.
14:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Собираясь к нам в Адыгею имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!
Воскресенье в указанные ниже время, Вас встретят представители нашей базы:
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Трансфер при заезде в среду и пятницу не входит в стоимость и оплачивается отдельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Трансфер в день выезда предоставляется до:
Предоставляется скидка 10% детям до 14 лет;
Дети до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;
10% – для пенсионеров.
Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.