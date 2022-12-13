Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа

Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах

4.7
3 отзыва
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. И это все есть в нашем туре! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Рождественские приключения в Адыгее. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках

13:00 Прибытие в поселок Каменномостский. Размещение в номерах со всеми удобствами.

14:00 Обед. Знакомство группы с гидом-инструктором.

15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина».

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источникахЭкскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источникахЭкскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источникахЭкскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках
2 день

Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Посещение термальных источников (1 час).

Скала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палец
3 день

Столица Республики Адыгея

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Столица Республики АдыгеяСтолица Республики АдыгеяСтолица Республики Адыгея
4 день

Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Поездка на геотермальные источники.

Посещение термальных источников (3 часа).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам воды.

19:00 Ужин.

РуфабгоРуфабгоРуфабгоРуфабго
5 день

Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед-пикник на маршруте.

18:00 Ужин.

Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-НакиЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-НакиЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-НакиЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки
6 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

Вручение подарков.

10:00 Отъезд

Проживание

В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация» или аналогичных.

Доплата за одноместное размещение 30 000 рублей.

При размещении на турбазе “Активация” одноместное размещение не предусмотрено.

Варианты проживания

Туристическая база «Активация»

5 ночей

Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра. Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.

К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.

Туристическая база «Активация»Туристическая база «Активация»Туристическая база «Активация»Туристическая база «Активация»Туристическая база «Активация»Туристическая база «Активация»

Турбаза «Горная»

5 ночей

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

БО «Горная Слобода»

5 ночей

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трансферы в день заезда и в день выезда
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до Краснодара
  • Входные билеты на экскурсионные объекты:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскийПещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскийПосещение термальных источников сверх программы – 400 руб. /1 час. Трансфер к источникам и обратно бесплатный. Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийАренда санок(Лаго-Наки) - 300 руб
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)
  • Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 руб. /1 час. Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Аренда санок(Лаго-Наки) - 300 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие вещи необходимо взять с собой?

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
2. Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
3. Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
4. Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
5. Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
6. Рюкзак на 20-25 литров.

Какие документы нужно с собой взять для заселения в номер?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,

Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

1 Ж/Д вокзал в г. Краснодар:

— с 10:00 до 11:00;

2 Аэропорт в г. Минеральные воды:

— с 10:00 до 12:00;

3 Аэропорт в г. Ставрополь:

— с 10:00 до 12:00;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Есть ли скидки в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, Без претензий на услуги.
  • детям до 14 лет – 10%
  • пенсионерам – 10%
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
М
13 дек 2022
Здравствуйте. В Начале Декабря участвовал в активном туре в Адыгее. Все очень понравилось. Проживал на базе "Активация", база небольшая, номера комфортабельные, питание 3-х разовое, кухня домашняя, все очень вкусно и питательно. Персонал приветливый, инструктора - настоящие профессионалы своего дела, помимо альпинистского образования глубоко знают историю края. Рекомендую всем любителям активного отдыха, не пожалеете.
И
20 ноя 2022
Добрый день! Вернулась из замечательного отпуска из сказочной Адыгеи. Отдельно благодарю команду базы отдыха, ребята, как одна семья! От встречи и до аэропорта и даже по возвращению домой интересуются все ли хорошо. Хочу отметить профессиональных гидов, знают свое дело, да еще и была приятно удивлена, когда узнала, что некоторые спортсмены, тк сама занимаюсь профессионально бегом. Кухня на высшем уровне, накормят так, из-за стола не выйдете)). Безопасная езда на дороге! Очень уютно и тепло, как дома) однозначно рекомендую!
А
18 ноя 2022
Здравствуйте. Мы были в Адыгее. Это была хоть и маленькая, но очень интересная поездка. Конечно, на базе отдыха в эти дни шли активные ремонтные работы, но сотрудники базы компенсировать эти неудобства хорошими экскурсиями, интересными рассказами, мероприятиями, а если учесть,что все проходило в очень красивое осеннее время года, которое в Адыгее отличается очень ярким солнцем,голубым небом,насыщенным красками ….. в общем мы впитали в себя отличную погоду, фантастические виды, необыкновенно насыщенные, яркие, осенние краски. Приехали мы с отличным настроением и под впечатлениями от этого небольшого, но очень колоритного уголка нашей огромной страны. Спасибо вам!

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