15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата).
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу, ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
После завтрака автотранспортом нас доставят к КПП (20 км), откуда и начнется маршрут.
В этот день идем в поход по территории заповедника, зимой тут особенно красиво!
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор заснеженного плато Лаго-Наки, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и Главного Кавказского хребта.
Снежные бури, попадая в глубокие карстовые трещины и воронки, образуют застывшие снеговые цунами высотой до 10 метров.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг в снегоступах с горячим травяным чаем и глинтвейном!
После окончания маршрута едем кататься на санках!
Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго.
Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящее кавказское застолье – дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Всё это – отличное завершение дня.
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута.
Сегодня мы совершим прогулку по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
Далее мы совершим неспешную конную прогулку.
Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.
Вечером отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения (доп.плата).
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Тур предусматривает проживание на базе в горах «Формула активного отдыха».
База «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы)
При одноместном размещении предусмотрена доплата, стоимость под запрос.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер не входит в стоимость тура.
Объединенный трансфер: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара
Обратный трансфер – в 10 ч., отправление с базы размещения.
Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Есть возможность заказать индивидуальный трансфер.
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).