В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата).

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Возвращение на базу, ужин.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.