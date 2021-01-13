Рождество в Адыгее

Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну

5
3 отзыва
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. И это все есть в нашем туре!
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Ближайшие даты:
04
янв

Что вас ожидает 🤩

Геотермальные источники
Геотермальные источники
Вечерний релакс – мягкое и расслабляющее действие воды термального источника
Лучшие места Адыгеи
Лучшие места Адыгеи
Посетим Гранитный каньон и увидим самый большой в Адыгее дольмен
Веселая прогулка на снегоступах
Веселая прогулка на снегоступах
Прогуляемся по плато Лаго-Наки в снегоступах
Сочная кавказская кухня
Сочная кавказская кухня
Натуральная, разнообразная, приготовленная от души
Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Совершим неспешную конную прогулку с потрясающими видами

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Знакомство с инструктором

15.00 – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара (доп.плата).

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Встреча группы. Знакомство с инструкторомВстреча группы. Знакомство с инструкторомВстреча группы. Знакомство с инструкторомВстреча группы. Знакомство с инструктором
2 день
Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических  и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. 

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Возвращение на базу, ужин.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольменГранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольменГранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольменГранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен
3 день
Маршрут по плато Лаго-Наки, катаемся на санках

После завтрака автотранспортом нас доставят к КПП (20 км), откуда и начнется маршрут.

В этот день идем в поход по территории заповедника, зимой тут особенно красиво!

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор заснеженного плато Лаго-Наки, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и Главного Кавказского хребта.

Снежные бури, попадая в глубокие карстовые трещины и воронки, образуют застывшие снеговые цунами высотой до 10 метров.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг в снегоступах с горячим травяным чаем и глинтвейном! 

После окончания маршрута едем кататься на санках!

Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

Маршрут по плато Лаго-Наки, катаемся на санкахМаршрут по плато Лаго-Наки, катаемся на санкахМаршрут по плато Лаго-Наки, катаемся на санкахМаршрут по плато Лаго-Наки, катаемся на санках
4 день
Маршрут по ущелью р. Руфабго, праздничный ужин

После завтрака выезжаем к началу маршрута.

Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго.

Невероятно живописное место!

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.

Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящее кавказское застолье – дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

Всё это – отличное завершение дня.

Маршрут по ущелью р. Руфабго, праздничный ужинМаршрут по ущелью р. Руфабго, праздничный ужинМаршрут по ущелью р. Руфабго, праздничный ужинМаршрут по ущелью р. Руфабго, праздничный ужин
5 день
Маршрут в ущелье р. Мешоко, конная прогулка и отдых на термальных источниках

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута.

Сегодня мы совершим прогулку по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

Далее мы совершим неспешную конную прогулку.

Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.

Вечером отправляемся на горячие источники.

Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

Маршрут в ущелье р. Мешоко, конная прогулка и отдых на термальных источникахМаршрут в ущелье р. Мешоко, конная прогулка и отдых на термальных источникахМаршрут в ущелье р. Мешоко, конная прогулка и отдых на термальных источникахМаршрут в ущелье р. Мешоко, конная прогулка и отдых на термальных источниках
6 день
Завершение программы

Завтрак, сборы, отъезд.

Обратный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения (доп.плата).

Обратный билет брать не раньше 15:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе в горах «Формула активного отдыха».

База «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы)

При одноместном размещении предусмотрена доплата, стоимость под запрос.

Условия размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-5-й дни – трехразовое комплексное, 6-й день – завтрак)
  • Активная программа, входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов, внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар:
  • Стоимость объединенного трансфера – 4 000 руб. /чел в обе стороны
  • Стоимость индивидуального трансфера – 4 000 руб. за машину
  • Страховка
  • Баня
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).

6. Средства личной гигиены.

7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура.

Объединенный трансфер: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара

Обратный трансфер – в 10 ч., отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Есть возможность заказать индивидуальный трансфер.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Маршруты сложные?

Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.

Сколько человек в группе?

Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
13 янв 2021
Очень интересный тур
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🐴Конные турыГоры🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Майкопе

Восхождение на гору Монах
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Восхождение на гору Монах
Гора Монах - это несложная для первого восхождения гора. Она располагается на северной окраине деревни Хамышки. Высота
от 8 800 за всё до 4 чел.
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на территории
7 750 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
3 отзыва
Часто заказывают
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ