Термальные источники в Адыгее
Что Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд и купание в геотермальных источниках
17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники главного кавказского хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха «Активация». Размещение до 01.06
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|Заезды: с 28.04.24 по 11.05.24
|2-, 3-местное размещение
|43 500
|43 500
|+15 000
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
|15 000
|15 000
Скидки на “Активация”:
- для детей до 3х лет – бесплатно, Без претензий на услуги.
- для детей до 14-ти лет – 10%
- пенсионерам 5%
Скидки на «Горная Слобода»:
- для детей до 14-ти лет – 10%;
- пенсионерам скидки нет.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Турбаза Активация»
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван (стоимость уточняйте у менеджера).
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер до базы в день заезда
- Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
- Купание в бассейне на территории размещения
- Посещение геотермальных источников (сверх программы)
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: монастырь (подземный храм) - 100 руб. /взрослый, 50 руб. /детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскиймузей "Паноптикум" - 150 руб. музей "Сад камней" - 100 руб
- Монастырь (подземный храм) - 100 руб. /взрослый, 50 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., 500 руб. /детский (от 7 до 14 лет), до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Музей «Паноптикум» - 150 руб
- Музей «Сад камней» - 100 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь!);
- рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину до 4х человек, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000 руб.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 00 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Каждую субботу выезд в 10:00.
- Рекомендуемое время обратного билета после 15:00 (ж/д вокзал Краснодар).
- Рекомендуемое время обратного билета после 18:00 (Ставрополь).
- Рекомендуемое время обратного билета после 18;00 (Минеральные Воды).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.