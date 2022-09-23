Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!

Воскресенье в указанные ниже время, Вас встретят представители нашей базы:

Ж/Д вокзал в г. Краснодар: с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды: с 10:00 до 12:00;

Аэропорт в г. Ставрополь: с 10:00 до 12:00;



Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Трансфер при заезде в среду и пятницу не входит в стоимость и оплачивается отдельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;

4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;

1500 руб. с/до вокзала Майкопа;

6000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;

7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.

Трансфер в день выезда предоставляется до: