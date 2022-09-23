12:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение.
Знакомство группы с гидом- инструктором.
13:30 Обед.
14:30 Ознакомительная экскурсия по окрестностям.
Экскурсионные объекты: Скала «Молоток», скала «Окно в Европу».
18:00 Ужин.
Свободное время.
19:00 Поездка на термальные источники (по желанию за доп. плату).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях
9:00 Завтрак.
10:00 Трекинг к водопадам Руфабго по лесной тропе, В полутора километрах южнее поселка Каменномостский в реку Белая впадает её левый приток – Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно).
Его название происходит от горы, называемой по-адыгейски “Сырыфыбг” – «Белая гора».
Реликтовое ущелье реки Руфабго с доступными водопадами представляет собой памятник природы регионального значения.
14:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев “Паноптикум” и “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).
«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Экскурсия в живописное ущелье Мишоко (входные билеты оплачиваются отдельно).
Это место пока не тронуто цивилизацией.
Красивейшие водопады, высокие скалы, уникальное красное озеро, завораживающие виды – все это навсегда останется в Вашей памяти.
Здесь же по желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко» (по желанию, оплата самостоятельно).
13:00 Обед.
14:00 Выезд.
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Собираясь к нам в Адыгею имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!
Воскресенье в указанные ниже время, Вас встретят представители нашей базы:
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Трансфер при заезде в среду и пятницу не входит в стоимость и оплачивается отдельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Трансфер в день выезда предоставляется до:
Предоставляется скидка 10% детям до 14 лет;
Дети до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;
10% – для пенсионеров.
Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.