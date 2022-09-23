Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня

Осенние выходные в краю ущелий и водопадов станут незабываемым приключением для всей семьи

5
3 отзыва
Осенние выходные в краю ущелий и водопадов станут незабываемым приключением для всей семьи.

Познавательные экскурсии, природные достопримечательности и мягкое расслабляющее действие термальных источников Адыгеи.
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ущелья и водопады Адыгеи. Осенний тур выходного дня
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода сделает Вашу кожу нежной как у младенца
Освежающий трекинг к водопадам
Освежающий трекинг к водопадам
Бодрящая прогулка к знаменитым водопадам Руфабго
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
По желанию сможем посетить экстрим-парк "Мишоко"

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ознакомительная экскурсия. Термальные источники по желанию

12:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение.

Знакомство группы с гидом- инструктором.

13:30 Обед.

14:30 Ознакомительная экскурсия по окрестностям.

Экскурсионные объекты: Скала «Молоток», скала «Окно в Европу».

18:00 Ужин.

Свободное время.

19:00 Поездка на термальные источники (по желанию за доп. плату).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 40 С°.

Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях

Прибытие. Ознакомительная экскурсия. Термальные источники по желаниюПрибытие. Ознакомительная экскурсия. Термальные источники по желаниюПрибытие. Ознакомительная экскурсия. Термальные источники по желаниюПрибытие. Ознакомительная экскурсия. Термальные источники по желанию
2 день

Водопады Руфабго. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"

9:00 Завтрак.

10:00 Трекинг к водопадам Руфабго по лесной тропе, В полутора километрах южнее поселка Каменномостский в реку Белая впадает её левый приток – Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно).

Его название происходит от горы, называемой по-адыгейски “Сырыфыбг” – «Белая гора».

Реликтовое ущелье реки Руфабго с доступными водопадами представляет собой памятник природы регионального значения.

14:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев “Паноптикум” и “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).

«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Водопады Руфабго. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Водопады Руфабго. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Водопады Руфабго. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Водопады Руфабго. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"
3 день

Ущелье Мишоко. Отъезд

9:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Экскурсия в живописное ущелье Мишоко (входные билеты оплачиваются отдельно).

Это место пока не тронуто цивилизацией.

Красивейшие водопады, высокие скалы, уникальное красное озеро, завораживающие виды – все это навсегда останется в Вашей памяти.

Здесь же по желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко» (по желанию, оплата самостоятельно).

13:00 Обед.

14:00 Выезд.

Ущелье Мишоко. ОтъездУщелье Мишоко. ОтъездУщелье Мишоко. ОтъездУщелье Мишоко. ОтъездУщелье Мишоко. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе.

Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

2 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.

Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до базы (только заезд в воскресенье)
  • Трансфер в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Посещение геотермальных источников(по программе)
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы
  • Трансфер в день заезда (заезд среда и пятница)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Посещение геотермальных источников (сверх программы)
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивная одежда для холодной погоды, куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Адыгее?

Собираясь к нам в Адыгею имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Как организован трансфер?

Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!

Воскресенье в указанные ниже время, Вас встретят представители нашей базы:

  • Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
    • с 10:00 до 11:00;
  • Аэропорт в г. Минеральные воды:
    • с 10:00 до 12:00;
  • Аэропорт в г. Ставрополь:
    • с 10:00 до 12:00;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Трансфер при заезде в среду и пятницу не входит в стоимость и оплачивается отдельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
  • 6000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
  • 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.

Трансфер в день выезда предоставляется до:

  • Ж/Д вокзала г. Краснодар;
  • Аэропорт г. Мин. Воды;
  • Аэропорт г. Ставрополь.
Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% детям до 14 лет;

Дети до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;

10% – для пенсионеров.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
23 сен 2022
Очень вежливый и пунктуальный персонал! Отвечает на все возникающие вопросы, спасибо!!! Постоянно находится на связи, что очень приятно!
И
22 сен 2022
Организацией от Большой страны я осталась довольна. Ни каких проблем не возникло у меня. Единственное - неактуальные цены на входные билеты по туру. Кое где билеты были дороже на 100 - 200 рублей
А
21 сен 2022
Спасибо организаторам тура за прекрасно организованные активности и отдых. Отдохнули душой и телом. Ещё раз большое спасибо.

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