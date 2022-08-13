Золотая осень в Мезмае

Мезмай - это сказочная осень среди ярких красок шелестящей листвы

4.7
3 отзыва
Мезмай — это сказочная осень среди ярких красок шелестящей листвы.

Невысокие, но живописные горы и ласковое солнце так и притягивают с наслаждением провести здесь самые приятные осенние дни.

Мы приглашаем вас отправиться с нами в это путешествие, ведь в Мезмае есть куда сходить и что посмотреть — от каньонов и водопадов до согревающих термальных источников. А ещё вас ждёт тёплая компания, весёлый треск костра и самые вкусные пикники на природе!
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Золотая осень в Мезмае
Ближайшие даты:
17
окт

Программа тура по дням

1 день

Мезмай, Самшитовая роща и водопад Исиченко

Встреча туристов на ж/д вокзале г. Краснодар.

Переезд вМезмай.

Размещение на турбазе.

Обед.

Прогулка по живописным окрестностям.

Самшитовая роща, водопад Исиченко.

Ужин.

Вечер знакомств.

Костёр.

Шашлыки.

Мезмай, Самшитовая роща и водопад ИсиченкоМезмай, Самшитовая роща и водопад ИсиченкоМезмай, Самшитовая роща и водопад ИсиченкоМезмай, Самшитовая роща и водопад ИсиченкоМезмай, Самшитовая роща и водопад Исиченко
2 день

Гуамское ущелье

Завтрак.

Прогулка в Гуамское ущелье, в теплую погоду возможна экскурсия в Сухую балку.

Обед чай, бутерброды.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
3 день

Водопады Университетский и Чинарев

Завтрак.

Прогулка на водопады Университетский и Чинарев.

Обед чай, бутерброды.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Водопады Университетский и ЧинаревВодопады Университетский и ЧинаревВодопады Университетский и ЧинаревВодопады Университетский и Чинарев
4 день

Орлиные полки и прощальный ужин

Завтрак.

Прогулка на Орлиные полки.

Возвращение на турбазу.

Обед.

Свободное время.

Прощальный ужин.

Орлиные полки и прощальный ужинОрлиные полки и прощальный ужинОрлиные полки и прощальный ужинОрлиные полки и прощальный ужинОрлиные полки и прощальный ужин
5 день

Термальные источники и отъезд

Завтрак.

12:00 Освобождение номеров.

Выезд в Краснодар.

По пути посещение термальных источников.

Термальные источники и отъездТермальные источники и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в п. Мезмай.

Варианты проживания

Турбаза в п. Мезмай

4 ночи

Тур предусматривает проживание на турбазе в домиках со всеми удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды заказным автобусом по программе тура
  • Трёхразовое питание, шашлык
  • Проживание в домиках со всеми удобствами
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Посещение термальных источников
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом — кроссовки;
  • Тапочки для гостиницы, турбазы;
  • Удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • Непромокаемая куртка от дождя;
  • Свитер или кофта из флиса (полара);
  • Головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • Несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
  • Несколько пар носков;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат;
  • Небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • Фонарик;
  • Небольшая личная аптечка;
  • Крем от солнца;
  • Треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

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