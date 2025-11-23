Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
67 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
72 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
89 000 ₽ за человека
