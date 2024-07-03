Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Малоярославеце, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
3 000 за всё до 45 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
15 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 000 за всё до 40 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
4 350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    29 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые
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    знаковые места Малоярославца. В который раз убеждаюсь, что "не нужен нам берег турецкий")))), т. к. рядом есть удивительные и интересные места. Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Юля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказ понравился всем, сын 11 лет сказал, что было очень здорово! Однозначно рекомендую!!!
    Юля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказЮля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказЮля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказ
  • М
    Марина
    24 июня 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Здравствуйте! Экскурсия великолепная, Малоярославец открылся как город со своей историей!!! Экскурсовод Юлия всё подробно рассказала и показала, ответила на все
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    наши вопросы. Мы чуть дольше положенного задержались в монастыре, тем самым задержали экскурсию, Юлия терпеливо нас ожидала. Однозначно рекомендуем экскурсовода, без экскурсии вообще не вижу смысла ехать в Малоярославец.

  • А
    Андрей
    13 июня 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Впечатления самые положительные. Юлия прекрасно знает город, регион, его историю и настоящее. Рассказывает интересно, живым языком, прекрасно ориентируется в теме и отвечает на вопросы. Однозначно лайк и рекомендую знакомым👍
  • l
    lukolya57@mail.ru
    26 мая 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!
  • К
    Катерина
    22 мая 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки
  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке
  • Г
    Гюзель
    2 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
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    городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно!

    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек
  • Л
    Лариса
    8 января 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
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    исторических мест. Очень понравилось путешествие из Боровска в Малоярославец по следам Наполеоновской армии. Содержательный рассказ про разные исторические фигуры, и еще Ирина отвечала на все вопросы по теме. Спасибо ей огромное, что показала и рассказала про богатства Калужской земли, осветила ее роль в становлении Московского государства и спасении России в войне 1812 года.

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  3. Малоярославец: увидеть и полюбить
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Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в августе 2024
Сейчас в Малоярославеце в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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