Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец - город с уникальной историей. Погрузитесь в прошлое, прогуливаясь по его улицам и открывая для себя скрытые сокровища
Начало: В районе ЗАГСа
Завтра в 14:30
14 сен в 08:30
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Начало: У Сквера 1812 года
14 сен в 10:00
15 сен в 11:30
4200 ₽ за всё до 10 чел.
15%
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
15 сен в 08:30
16 сен в 08:30
3400 ₽
4000 ₽ за всё до 45 чел.
