С Светлана Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Замечательную экскурсию по Малоярославцу провела для нас Юлия! Познакомила нас с богатой историей этого города, показала все его красоты! Замечательный город и замечательный экскурсовод!

О Ольга Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Прекрасная экскурсия, узнали очень много интересного. Город богат своей историей. Юлия так живо и ярко ведет рассказ, что мы влюбились в город и хочется туда возвращаться опять! Огромное спасибо и до встреч!

А Александр Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия читать дальше увлекательно рассказала о городе и его истории. Большое ей спасибо. Обязательно воспользуемся услугами Юлии в следующий раз, поскольку осталось много интересных мест по которым она большой специалист. Первый раз воспользовалось услугами Тррипстера. Получили только положительные эмоции от результата. Экскурсия проходила по городу Малоярославцу. Экскурсовод Юлия профессионально и

Г Галина Малоярославец: увидеть и полюбить Очень интересно было узнать о Малоярославце столько всего! Юлия прекрасный рассказчик, экскурсия оставила только положительные эмоции. Даже на работе потом всем рассказывала, какие интересные факты я узнала, как ребенок 😂 Спасибо!

Н Наталья Малоярославец: увидеть и полюбить С Юлей второй раз и как всегда, прекрасная экскурсия! Рекомендую, не пожалеете!

Е Елена Малоярославец: увидеть и полюбить читать дальше знаковые места Малоярославца. В который раз убеждаюсь, что "не нужен нам берег турецкий")))), т. к. рядом есть удивительные и интересные места. Рекомендую! 29 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые

Е Елена Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.

Г Гюзель Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) читать дальше городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно! Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим