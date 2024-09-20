скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
12 окт в 08:00
13 окт в 08:30
30002 400₽ за всё до 45 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
12 окт в 16:00
13 окт в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
15 окт в 09:00
18 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 сентября 2024Замечательную экскурсию по Малоярославцу провела для нас Юлия! Познакомила нас с богатой историей этого города, показала все его красоты! Замечательный город и замечательный экскурсовод!
- ООльга16 сентября 2024Прекрасная экскурсия, узнали очень много интересного. Город богат своей историей. Юлия так живо и ярко ведет рассказ, что мы влюбились в город и хочется туда возвращаться опять! Огромное спасибо и до встреч!
- ААлександр13 сентября 2024Первый раз воспользовалось услугами Тррипстера. Получили только положительные эмоции от результата. Экскурсия проходила по городу Малоярославцу. Экскурсовод Юлия профессионально и
- ГГалина26 августа 2024Очень интересно было узнать о Малоярославце столько всего! Юлия прекрасный рассказчик, экскурсия оставила только положительные эмоции. Даже на работе потом всем рассказывала, какие интересные факты я узнала, как ребенок 😂 Спасибо!
- ННаталья8 августа 2024С Юлей второй раз и как всегда, прекрасная экскурсия! Рекомендую, не пожалеете!
- ЕЕлена3 июля 202429 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые
- ЕЕлена8 марта 2024Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
- ГГюзель2 марта 2024Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
- ЛЛариса8 января 2024Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «На Рождество»
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