На Рождество – экскурсии в Малоярославеце

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Малоярославеце, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пешая
скидка
20%
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
12 окт в 08:00
13 окт в 08:30
30002 400 за всё до 45 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
12 окт в 16:00
13 окт в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
15 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
15 окт в 09:00
18 окт в 09:00
5 000 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 сентября 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Замечательную экскурсию по Малоярославцу провела для нас Юлия! Познакомила нас с богатой историей этого города, показала все его красоты! Замечательный город и замечательный экскурсовод!
  • О
    Ольга
    16 сентября 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия, узнали очень много интересного. Город богат своей историей. Юлия так живо и ярко ведет рассказ, что мы влюбились в город и хочется туда возвращаться опять! Огромное спасибо и до встреч!
  • А
    Александр
    13 сентября 2024
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Первый раз воспользовалось услугами Тррипстера. Получили только положительные эмоции от результата. Экскурсия проходила по городу Малоярославцу. Экскурсовод Юлия профессионально и
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    увлекательно рассказала о городе и его истории. Большое ей спасибо. Обязательно воспользуемся услугами Юлии в следующий раз, поскольку осталось много интересных мест по которым она большой специалист.

  • Г
    Галина
    26 августа 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Очень интересно было узнать о Малоярославце столько всего! Юлия прекрасный рассказчик, экскурсия оставила только положительные эмоции. Даже на работе потом всем рассказывала, какие интересные факты я узнала, как ребенок 😂 Спасибо!
    Очень интересно было узнать о Малоярославце столько всего!Очень интересно было узнать о Малоярославце столько всего!
  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    С Юлей второй раз и как всегда, прекрасная экскурсия! Рекомендую, не пожалеете!
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    29 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые
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    знаковые места Малоярославца. В который раз убеждаюсь, что "не нужен нам берег турецкий")))), т. к. рядом есть удивительные и интересные места. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке
  • Г
    Гюзель
    2 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
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    городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно!

    Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человекВыражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек
  • Л
    Лариса
    8 января 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
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    исторических мест. Очень понравилось путешествие из Боровска в Малоярославец по следам Наполеоновской армии. Содержательный рассказ про разные исторические фигуры, и еще Ирина отвечала на все вопросы по теме. Спасибо ей огромное, что показала и рассказала про богатства Калужской земли, осветила ее роль в становлении Московского государства и спасении России в войне 1812 года.

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «На Рождество»

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  3. Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
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Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в октябре 2024
Сейчас в Малоярославеце в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 5 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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