Е Елена Малоярославец: увидеть и полюбить читать дальше знаковые места Малоярославца. В который раз убеждаюсь, что "не нужен нам берег турецкий")))), т. к. рядом есть удивительные и интересные места. Рекомендую! 29 июля гуляли по маленькому, но уютному городу в компании замечательного экскурсовода Юлии, благодаря которой захотелось ещё раз посетить некоторые

А Анастасия Малоярославец: увидеть и полюбить Юля - чудесный собеседник. Не ожидала, что можно так интересно рассказать о маленьком городке. Интересный рассказ понравился всем, сын 11 лет сказал, что было очень здорово! Однозначно рекомендую!!!

М Марина Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия читать дальше наши вопросы. Мы чуть дольше положенного задержались в монастыре, тем самым задержали экскурсию, Юлия терпеливо нас ожидала. Однозначно рекомендуем экскурсовода, без экскурсии вообще не вижу смысла ехать в Малоярославец. Здравствуйте! Экскурсия великолепная, Малоярославец открылся как город со своей историей!!! Экскурсовод Юлия всё подробно рассказала и показала, ответила на все

А Андрей Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Впечатления самые положительные. Юлия прекрасно знает город, регион, его историю и настоящее. Рассказывает интересно, живым языком, прекрасно ориентируется в теме и отвечает на вопросы. Однозначно лайк и рекомендую знакомым👍

l lukolya57@mail.ru Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!

К Катерина Малоярославец: увидеть и полюбить Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки

Е Елена Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.

Г Гюзель Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) читать дальше городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно! Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим