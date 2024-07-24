10 часов

Индивидуальная до 10 чел.

Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум» Исследуйте величественный Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане. Прогулка на катере по жемчужной воде и посещение мест съемок «Белого солнца пустыни» Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00