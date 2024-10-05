Изюминка Алтая - Чуйский тракт

Отравляйтесь в путешествие по Чуйскому тракту — по одной из самых красивых дорог мира.

Опытный гид расскажет вам увлекательные истории, а также познакомит с тайнами и легендами этого уникального края.
4.25
4 отзыва
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Природная красота и культурное наследие Алтая

Предлагаем вам уникальную возможность провести один незабываемый день, погрузившись в атмосферу величественной природы и богатого культурного наследия Горного Алтая. Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира. В течение этого увлекательного путешествия мы не только окунемся в неповторимую красоту пейзажей Алтая, но и познакомимся с историей и легендами этого загадочного края. Вы увидите величественные горные вершины, живописные озера и реки, обрамленные красотой сосновых лесов. Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор. Вы также посетите прилегающие достопримечательности, чтобы раскрыть всю многогранность и красоту этого уникального региона. Не упустите возможность встретиться с чудом природы и исследовать его вместе с нами. Что вы увидите:
  • На нашем пути встретится Семинский перевал, высочайший среди всех наших остановок (1717 м)! Здесь мы погрузимся в мир Кедра и узнаем, как Горный Алтай стал частью современной России!
  • Перевал Чике-Таман — одно из самых живописных мест Горного Алтая!
  • Ининский мост поражает своими архитектурными решениями и историей начала 20-го века!
  • Место, где реки Чуя и Катунь соединяются, является одним из самых посещаемых мест в регионе. Уникальный пейзаж и энергия этого места завораживают каждого!
  • Петроглифы Калбак-Таш — загадочные послания, оставленные нам от 2 до 7 тысяч лет назад!
  • Памятник шофёрам Чуйского тракта — их подвиги во времена Великой Отечественной войны остались в памяти многих поколений!
  • Гейзерное озеро знаменито своей красотой на фотографиях, но увидеть его своими глазами — это что-то невероятное.

• Панорама Северо-Чуйского хребта — место, где обитает Снежный Барс, и где снег никогда не растает полностью. Важная инормация:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Напитки и питание не входят в стоимость экскурсии.

В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Слияние рек Чуя и Катунь
Что включено
  • Транспорт, входные билеты, работа гида
Что не входит в цену
  • Питание, сувениры
Место начала и завершения?
Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
А
5 окт 2024
Не советую обращаться к Якову по поводу экскурсий! Он является организатором, по факту вместо экскурсовода вы получите просто водителя, который доставит вас от точки А до точки Б, при этом
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никакой информации о местах, где вы будете останавливаться не получите! По сути, это не экскурсия, а просто трансфер! Всю информацию мы гуглили и читали, когда была связь! И нужно отметить, что водитель приехал за нами опоздав на 45 минут, оправдав себя тем, что ему не передали информацию, вот вам и организация экскурсии!

А
17 авг 2024
А
25 июл 2024
Отлично прошла экскурсия, спасибо!
А
10 июл 2024

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