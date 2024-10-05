Отравляйтесь в путешествие по Чуйскому тракту — по одной из самых красивых дорог мира.
Опытный гид расскажет вам увлекательные истории, а также познакомит с тайнами и легендами этого уникального края.
Опытный гид расскажет вам увлекательные истории, а также познакомит с тайнами и легендами этого уникального края.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Природная красота и культурное наследие АлтаяПредлагаем вам уникальную возможность провести один незабываемый день, погрузившись в атмосферу величественной природы и богатого культурного наследия Горного Алтая. Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира. В течение этого увлекательного путешествия мы не только окунемся в неповторимую красоту пейзажей Алтая, но и познакомимся с историей и легендами этого загадочного края. Вы увидите величественные горные вершины, живописные озера и реки, обрамленные красотой сосновых лесов. Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор. Вы также посетите прилегающие достопримечательности, чтобы раскрыть всю многогранность и красоту этого уникального региона. Не упустите возможность встретиться с чудом природы и исследовать его вместе с нами. Что вы увидите:
- На нашем пути встретится Семинский перевал, высочайший среди всех наших остановок (1717 м)! Здесь мы погрузимся в мир Кедра и узнаем, как Горный Алтай стал частью современной России!
- Перевал Чике-Таман — одно из самых живописных мест Горного Алтая!
- Ининский мост поражает своими архитектурными решениями и историей начала 20-го века!
- Место, где реки Чуя и Катунь соединяются, является одним из самых посещаемых мест в регионе. Уникальный пейзаж и энергия этого места завораживают каждого!
- Петроглифы Калбак-Таш — загадочные послания, оставленные нам от 2 до 7 тысяч лет назад!
- Памятник шофёрам Чуйского тракта — их подвиги во времена Великой Отечественной войны остались в памяти многих поколений!
- Гейзерное озеро знаменито своей красотой на фотографиях, но увидеть его своими глазами — это что-то невероятное.
• Панорама Северо-Чуйского хребта — место, где обитает Снежный Барс, и где снег никогда не растает полностью. Важная инормация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Напитки и питание не входят в стоимость экскурсии.
В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Слияние рек Чуя и Катунь
Что включено
- Транспорт, входные билеты, работа гида
Что не входит в цену
- Питание, сувениры
Место начала и завершения?
Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айгуль
5 окт 2024
Не советую обращаться к Якову по поводу экскурсий! Он является организатором, по факту вместо экскурсовода вы получите просто водителя, который доставит вас от точки А до точки Б, при этом
А
Андрей
17 авг 2024
А
Аникст
25 июл 2024
Отлично прошла экскурсия, спасибо!
А
Анна
10 июл 2024
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