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Описание тура

Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, отдыхом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Это оптимальный тур для первого знакомства с Алтаем или для перезагрузки и получения дозы новых ярких эмоций и впечатлений в большой и дружной компании После нашего тура вы вернетесь отдохнувшими и полными сил и энергии!

4 маршрута по Горному Алтаю!

Выбранный вами тур по Чемальскому району - это лишь один из 4-х наших маршрутов по Горному Алтаю на сезон 2026. Приглашаем вас ознакомиться с другими нашими маршрутами:

Релакс-тур: Чуйский тракт (ссылка

Релакс-тур: Телецкое озеро

К ледникам Актру по Чуйскому тракту (ссылка

Ознакомиться с данными маршрутами вы можете, перейдя в профиль организатора)

Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках на базе, туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Также к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.

Еще важный момент - мы стартуем из г. Омска. А, как правило, билеты до Омска значительно дешевле, чем билеты до Барнаула или Горно-Алтайска. Поэтому если вы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, вам будет гораздо выгодней присоединиться к нашему туру в Омске!;)