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Тур в Горный Алтай: Чемальский тракт

Друзья, мы постарались создать многогранный тур
Тур в Горный Алтай: Чемальский трактФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Горный Алтай: Чемальский трактФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Горный Алтай: Чемальский трактФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, отдыхом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Это оптимальный тур для первого знакомства с Алтаем или для перезагрузки и получения дозы новых ярких эмоций и впечатлений в большой и дружной компании После нашего тура вы вернетесь отдохнувшими и полными сил и энергии!

4 маршрута по Горному Алтаю!

Выбранный вами тур по Чемальскому району - это лишь один из 4-х наших маршрутов по Горному Алтаю на сезон 2026. Приглашаем вас ознакомиться с другими нашими маршрутами:

  • Релакс-тур: Чуйский тракт (ссылка

  • Релакс-тур: Телецкое озеро

  • К ледникам Актру по Чуйскому тракту (ссылка

Ознакомиться с данными маршрутами вы можете, перейдя в профиль организатора)

Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках на базе, туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Также к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.

Еще важный момент - мы стартуем из г. Омска. А, как правило, билеты до Омска значительно дешевле, чем билеты до Барнаула или Горно-Алтайска. Поэтому если вы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, вам будет гораздо выгодней присоединиться к нашему туру в Омске!;)

  • Нас ждут 5 насыщенных дней. За это время мы посмотрим более 15 уникальных локаций в рамках нашей авторской программы, покорим несколько вершин, исследуем древние пещеры, встретим закат на горе, сплавимся по бурлящей Катуни, сделаем десятки восхитительных фото и многое другое!
  • Проживать будем на туристической базе с бассейном и ночным клубом под открытым небом. Поэтому и днем и вечером вам не будет скучно!
  • А еще у нас есть свободный день! Вы можете подобрать себе активность по душе. Можно отправить на квадроциклах или на джипах в горы, можно провести день в теплом бассейне, можно покататься на лошадях, можно полетать на параплане или на канатной дороге. Поверьте, в Горном Алтае можно найти то, что нравится именно вам! И мы вам в этом поможем.

Программа тура по дням

1 день

Заселение и отдых

С самого утра мы встречаем наших гостей в аэропорту Горно-Алтайска, или чуть раньше в Барнауле.

На этапе бронирования тура мы с вами подберем билеты из вашего города, согласуем все варианты встречи и время.

Все наши машины выезжают из Омска накануне каждой даты тура. Поэтому, если билеты на самолет из вашего города бьют по карману, вы можете прилететь в Омск (это не затратно) и поехать в тур на машине из Омска. Напишите нам и мы расскажем обо всех вариантах.

Как только все участники в сборе, выдвигаемся в дорогу!

До базы нам ехать всего час, и обязательно по пути заедем в магазин, чтобы купить всё необходимое на ближайшие пару дней.

14:30 - 16:00: Заселение на базу.

16:00 - 19:00: Cвободное время. Желающие могут несколько часов поспать и отдохнуть от ночной дороги. Остальные могут отправиться купаться и загорать в наш открытый бассейн на базе! А можно погулять по территории, посмотреть на Катунь и посидеть на живописном берегу.

19:00 - и до вечера:) Приветственное Гриль Party! Поэтому вечером будем вас угощать вкусным шашлыком и овощами, а с вас хорошее настроение, закусочки и питье. Совместное приготовление ужина приветствуется)

Будем общаться, кушать, слушать музыку и петь, а если совсем хорошо пойдет, потанцуем и поиграем в крокодила.

Самые стойкие могут продолжить веселье в ночном клубе под открытым небом, куда для всех участников нашего тура бесплатный вход!

Заселение и отдыхЗаселение и отдыхЗаселение и отдых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

СПЛАВ ПО КАТУНИ + БАНЯ

09:00-11:00: подъем, завтрак в кафе.

Да! Давайте сразу окунемся в самые настоящие Алтайские приключения!

Бояться нечего, мы сплавляемся в той части Катуни, где не нужно быть профессиональным гребцом, здесь на сплавы берут даже детей.

Это опциональное развлечение, которое не входит в стоимость наших туров, но мы очень рекомендуем вам записаться!

Сплав по горной реке это не только преодоление порогов, когда сердечко уходит в пятки, а ты синхронно гребешь веслом, с членами твоей команды, это еще и спокойные участки воды, откуда открываются совершенно другие виды на горы и природу Алтая.

Проплывая мимо деревушек мы будем махать отдыхающим, а они будут кричать в ответ "Сделайте Бабочку". Будем рассматривать горы на все 360 градусов, ловить волны и находиться в моменте здесь и сейчас. Если все наши туристы из группы поедут на сплав (а так всегда случается) то мы будем одни в рафте, нашей дружной и сплоченной компанией. Повеселимся и будем много-много хохотать, всё это под алтайские рассказы инструктора и вашего турлидера.

Все кто был хоть раз на сплаве получают восторг, добавь и ты больше впечатлений в свою жизнь, ведь быть на Алтае и не сплавиться-значит не быть на Алтае) Как одеться, что взять с собой, вам расскажет турлидер, а после сплава нас ждёт баня! Ну что? Уже захотелось попробовать и узнать что такое "Бабочка?"))

Едем на сплав в 15:00, до этого времени некоторые спят после ночи в клубе, остальные гуляют, можно покататься на лошадках, или загорать у бассейна, если позволяет погода.

После сплава вместе идем в баню! Даже те, кто в сплаве не участвовал или не любит баню. Потому что это просто совместное времяпрепровождение. Мы уютно устроимся за столом (он в беседке на улице) будем кушать, обсуждать сегодняшний день, а те кто хочет-будет париться! Веник мы вам тоже выдадим.

СПЛАВ ПО КАТУНИ + БАНЯСПЛАВ ПО КАТУНИ + БАНЯСПЛАВ ПО КАТУНИ + БАНЯ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Сегодня у нас день для релакса и новых открытий. Накануне наш турлидер будет разговаривать с вами о ваших пожеланиях на этот день. Подскажет какое развлечение выбрать для себя, а вообще, у нас есть список рекомендуемых активностей, со всеми явками, паролями и контактами, к которому у вас будет доступ.

Можно покататься на лошадях, на квадроциклах или джипах, полетать на мотопараплане, поехать на Манжерок, покататься на подъёмниках и походить по эко тропам.

А можно ничего не делать и просто гулять, кушать и загорать.

Мы живем в непосредственной близости к горному озеру Ая, можно пройтись туда пешком или на такси. Летом озеро прогревается до комфортной температуры и можно купаться, взять в аренду сап, покушать кукурузку или расслабиться на лежаках.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬСВОБОДНЫЙ ДЕНЬСВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

ROAD TRIP ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУ

Сегодня нас ждет по-настоящему увлекательный и насыщенный день. Мы проедем более 100 км в одну сторону по Чемальскому тракту и увидим множество легендарных, но не менее прекрасных, локаций!

09:00: В это время встречаемся у нашего автобуса на парковке нашей базы и выезжаем в столовую на совместный завтрак (так будет быстрее, а вам нужно только поднять себя и вовремя прийти на сбор)

10:00 Выдвигаемся вниз по Чемальскому тракту, до нашей первой локации будет примерно полтора часа, успеем подремать, посмотреть в окошки и переварить завтрак. Первая наша остановка - это скалы Зубы Дракона, разрезающие красавицу Катунь пополам.

Про дракона и зубы мы конечно вам расскажем. А еще здесь можно быстренько покататься на моторной лодке)

По пути заедем в поселок Чемал и посмотрим самые популярные местные достопримечательности: Остров Патмос, Чемальскую ГЭС (вернее то, что от нее осталось), пройдемся по Козьей тропе.

Далее мы попадаем в долину Горных Духов (еще ее называют урочище Че-Чкыш. Там нас ждет водопад, под которым желающие смогут искупаться, а главное - умопомрачительная обзорная площадка, с которой открывается вид на Катунь.

Далее мы увидим антуражный пешеходный навесной мост и отдохнем на замечательном пляже с чистым и мягким песочком, где у желающих будет возможность покататься на моторной лодке и искупаться в Катуни.

21:00 и до ночи: ужин в кафе, свободное время. Гуляем по базе, сидим в беседках, ходим друг другу в гости, делимся эмоциями,"чилим" после активного дня.

ROAD TRIP ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУROAD TRIP ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУROAD TRIP ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

ПЕЩЕРЫ И ПАСЕКА

Сегодня в 10:00, а может чуть позже, мы едем в Талдинские пещеры, это большой горный массив с пещерами в которых жили древние люди.

Здесь у нас будет часовая экскурсия с гидом, узнаем больше как образовались Алтайские горы, услышим несколько легенд и оставим приношение местному Божеству.

После прогуляемся в очень уютный парк Рериха. Николай Константинович Рерих — выдающийся деятель русской и мировой культуры. Художник, философ, писатель, ученый, общественный деятель и путешественник. После себя он оставил огромное творческое наследие — свыше семи тысяч картин, около тридцати томов литературных произведений.

Здесь красивые виды и мы снова сделаем много классных фоток.

Далее нас ждет пасека! Мы выбрали ее из многих. Самый настоящий мед и лучшая медовуха, без спирта, естественного брожения. Здесь мы узнаем всё о пчелиной семье, кто там главный, а кто не совсем) А еще здесь есть сон на пчелах и возможность погладить живую пчелу!

Обязательно скупим половину магазина и попьем медовуху в беседке у озера.

Далее остановимся на крутой обзорке!

Ближе к вечеру вернемся на базу, немного отдохнем и поедем на гору Чёртов палец, встречать закат и провожать наш тур.

ПЕЩЕРЫ И ПАСЕКАПЕЩЕРЫ И ПАСЕКАПЕЩЕРЫ И ПАСЕКА
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Дорога домой

08:00-10:00: сегодня наша задача проснуться пораньше, собраться и выселиться из базы. Нас ждет дорога домой.

10:00: Закидываем вещи в микроавтобус, рассаживаемся по местам и отправляемся в аэропорт.

Прощаемся, обнимаемся, договариваемся писать друг другу!

Дорога домойДорога домойДорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • 5 ночей проживания в домиках на туристической базе
  • Все перемещения в рамках программы
  • Входные билеты на все локации в рамках программы
  • Гриль вечеринка в первый вечер
  • 2 часа бани в день сплава
  • Доступ к открытому бассейну на территории базы
  • Безлимитное посещение клуба
  • Яркая компания и новые друзья
  • Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
  • Питание в кафе и столовых
  • Сплав (докупается по желанию в день старта)
  • Дополнительные активности в последний день
  • Расходы на сувениры, подарки, алкоголь, мед, медовуху и т. д
  • Страховка (оформляется при желании самостоятельно)
  • Другие личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Важный момент: тур состоится при наборе группы 10 и более человек!

Пожелания к путешественнику

Целевая аудитория нашего тура - люди от 18 до 55 лет.

Но в наших турах принимали участие люди и более старшего возраста) Поэтому если вам по душе наша программа и вы чувствуете что сможете ее перенести - будем рады вас видеть)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Впервые отправился в путешествие в 21 год автостопом из Сибири на Черное море. С тех пор за плечами половина экватора. После этого по земле проехал Индию и Тайланд. Видел бескрайние степи Казахстана и
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подводный мир Красного моря. Огромное количество раз был на Алтае. В путешествии всегда лучше узнаешь себя, понимаешь свои сильные и слабые стороны, находишь новых друзей, новую энергию и открываешь вокруг себя новый мир. Мои туры - это возможность поделиться моим миром с вами!

Тур входит в следующие категории Манжерока

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