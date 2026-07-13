Описание тура
Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, отдыхом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Это оптимальный тур для первого знакомства с Алтаем или для перезагрузки и получения дозы новых ярких эмоций и впечатлений в большой и дружной компании После нашего тура вы вернетесь отдохнувшими и полными сил и энергии!
4 маршрута по Горному Алтаю!
Выбранный вами тур по Чемальскому району - это лишь один из 4-х наших маршрутов по Горному Алтаю на сезон 2026. Приглашаем вас ознакомиться с другими нашими маршрутами:
Релакс-тур: Чуйский тракт (ссылка
Релакс-тур: Телецкое озеро
К ледникам Актру по Чуйскому тракту (ссылка
Ознакомиться с данными маршрутами вы можете, перейдя в профиль организатора)
Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках на базе, туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Также к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.
Еще важный момент - мы стартуем из г. Омска. А, как правило, билеты до Омска значительно дешевле, чем билеты до Барнаула или Горно-Алтайска. Поэтому если вы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, вам будет гораздо выгодней присоединиться к нашему туру в Омске!;)
- Нас ждут 5 насыщенных дней. За это время мы посмотрим более 15 уникальных локаций в рамках нашей авторской программы, покорим несколько вершин, исследуем древние пещеры, встретим закат на горе, сплавимся по бурлящей Катуни, сделаем десятки восхитительных фото и многое другое!
- Проживать будем на туристической базе с бассейном и ночным клубом под открытым небом. Поэтому и днем и вечером вам не будет скучно!
- А еще у нас есть свободный день! Вы можете подобрать себе активность по душе. Можно отправить на квадроциклах или на джипах в горы, можно провести день в теплом бассейне, можно покататься на лошадях, можно полетать на параплане или на канатной дороге. Поверьте, в Горном Алтае можно найти то, что нравится именно вам! И мы вам в этом поможем.
Программа тура по дням
Заселение и отдых
С самого утра мы встречаем наших гостей в аэропорту Горно-Алтайска, или чуть раньше в Барнауле.
На этапе бронирования тура мы с вами подберем билеты из вашего города, согласуем все варианты встречи и время.
Все наши машины выезжают из Омска накануне каждой даты тура. Поэтому, если билеты на самолет из вашего города бьют по карману, вы можете прилететь в Омск (это не затратно) и поехать в тур на машине из Омска. Напишите нам и мы расскажем обо всех вариантах.
Как только все участники в сборе, выдвигаемся в дорогу!
До базы нам ехать всего час, и обязательно по пути заедем в магазин, чтобы купить всё необходимое на ближайшие пару дней.
14:30 - 16:00: Заселение на базу.
16:00 - 19:00: Cвободное время. Желающие могут несколько часов поспать и отдохнуть от ночной дороги. Остальные могут отправиться купаться и загорать в наш открытый бассейн на базе! А можно погулять по территории, посмотреть на Катунь и посидеть на живописном берегу.
19:00 - и до вечера:) Приветственное Гриль Party! Поэтому вечером будем вас угощать вкусным шашлыком и овощами, а с вас хорошее настроение, закусочки и питье. Совместное приготовление ужина приветствуется)
Будем общаться, кушать, слушать музыку и петь, а если совсем хорошо пойдет, потанцуем и поиграем в крокодила.
Самые стойкие могут продолжить веселье в ночном клубе под открытым небом, куда для всех участников нашего тура бесплатный вход!
СПЛАВ ПО КАТУНИ + БАНЯ
09:00-11:00: подъем, завтрак в кафе.
Да! Давайте сразу окунемся в самые настоящие Алтайские приключения!
Бояться нечего, мы сплавляемся в той части Катуни, где не нужно быть профессиональным гребцом, здесь на сплавы берут даже детей.
Это опциональное развлечение, которое не входит в стоимость наших туров, но мы очень рекомендуем вам записаться!
Сплав по горной реке это не только преодоление порогов, когда сердечко уходит в пятки, а ты синхронно гребешь веслом, с членами твоей команды, это еще и спокойные участки воды, откуда открываются совершенно другие виды на горы и природу Алтая.
Проплывая мимо деревушек мы будем махать отдыхающим, а они будут кричать в ответ "Сделайте Бабочку". Будем рассматривать горы на все 360 градусов, ловить волны и находиться в моменте здесь и сейчас. Если все наши туристы из группы поедут на сплав (а так всегда случается) то мы будем одни в рафте, нашей дружной и сплоченной компанией. Повеселимся и будем много-много хохотать, всё это под алтайские рассказы инструктора и вашего турлидера.
Все кто был хоть раз на сплаве получают восторг, добавь и ты больше впечатлений в свою жизнь, ведь быть на Алтае и не сплавиться-значит не быть на Алтае) Как одеться, что взять с собой, вам расскажет турлидер, а после сплава нас ждёт баня! Ну что? Уже захотелось попробовать и узнать что такое "Бабочка?"))
Едем на сплав в 15:00, до этого времени некоторые спят после ночи в клубе, остальные гуляют, можно покататься на лошадках, или загорать у бассейна, если позволяет погода.
После сплава вместе идем в баню! Даже те, кто в сплаве не участвовал или не любит баню. Потому что это просто совместное времяпрепровождение. Мы уютно устроимся за столом (он в беседке на улице) будем кушать, обсуждать сегодняшний день, а те кто хочет-будет париться! Веник мы вам тоже выдадим.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Сегодня у нас день для релакса и новых открытий. Накануне наш турлидер будет разговаривать с вами о ваших пожеланиях на этот день. Подскажет какое развлечение выбрать для себя, а вообще, у нас есть список рекомендуемых активностей, со всеми явками, паролями и контактами, к которому у вас будет доступ.
Можно покататься на лошадях, на квадроциклах или джипах, полетать на мотопараплане, поехать на Манжерок, покататься на подъёмниках и походить по эко тропам.
А можно ничего не делать и просто гулять, кушать и загорать.
Мы живем в непосредственной близости к горному озеру Ая, можно пройтись туда пешком или на такси. Летом озеро прогревается до комфортной температуры и можно купаться, взять в аренду сап, покушать кукурузку или расслабиться на лежаках.
ROAD TRIP ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУ
Сегодня нас ждет по-настоящему увлекательный и насыщенный день. Мы проедем более 100 км в одну сторону по Чемальскому тракту и увидим множество легендарных, но не менее прекрасных, локаций!
09:00: В это время встречаемся у нашего автобуса на парковке нашей базы и выезжаем в столовую на совместный завтрак (так будет быстрее, а вам нужно только поднять себя и вовремя прийти на сбор)
10:00 Выдвигаемся вниз по Чемальскому тракту, до нашей первой локации будет примерно полтора часа, успеем подремать, посмотреть в окошки и переварить завтрак. Первая наша остановка - это скалы Зубы Дракона, разрезающие красавицу Катунь пополам.
Про дракона и зубы мы конечно вам расскажем. А еще здесь можно быстренько покататься на моторной лодке)
По пути заедем в поселок Чемал и посмотрим самые популярные местные достопримечательности: Остров Патмос, Чемальскую ГЭС (вернее то, что от нее осталось), пройдемся по Козьей тропе.
Далее мы попадаем в долину Горных Духов (еще ее называют урочище Че-Чкыш. Там нас ждет водопад, под которым желающие смогут искупаться, а главное - умопомрачительная обзорная площадка, с которой открывается вид на Катунь.
Далее мы увидим антуражный пешеходный навесной мост и отдохнем на замечательном пляже с чистым и мягким песочком, где у желающих будет возможность покататься на моторной лодке и искупаться в Катуни.
21:00 и до ночи: ужин в кафе, свободное время. Гуляем по базе, сидим в беседках, ходим друг другу в гости, делимся эмоциями,"чилим" после активного дня.
ПЕЩЕРЫ И ПАСЕКА
Сегодня в 10:00, а может чуть позже, мы едем в Талдинские пещеры, это большой горный массив с пещерами в которых жили древние люди.
Здесь у нас будет часовая экскурсия с гидом, узнаем больше как образовались Алтайские горы, услышим несколько легенд и оставим приношение местному Божеству.
После прогуляемся в очень уютный парк Рериха. Николай Константинович Рерих — выдающийся деятель русской и мировой культуры. Художник, философ, писатель, ученый, общественный деятель и путешественник. После себя он оставил огромное творческое наследие — свыше семи тысяч картин, около тридцати томов литературных произведений.
Здесь красивые виды и мы снова сделаем много классных фоток.
Далее нас ждет пасека! Мы выбрали ее из многих. Самый настоящий мед и лучшая медовуха, без спирта, естественного брожения. Здесь мы узнаем всё о пчелиной семье, кто там главный, а кто не совсем) А еще здесь есть сон на пчелах и возможность погладить живую пчелу!
Обязательно скупим половину магазина и попьем медовуху в беседке у озера.
Далее остановимся на крутой обзорке!
Ближе к вечеру вернемся на базу, немного отдохнем и поедем на гору Чёртов палец, встречать закат и провожать наш тур.
Дорога домой
08:00-10:00: сегодня наша задача проснуться пораньше, собраться и выселиться из базы. Нас ждет дорога домой.
10:00: Закидываем вещи в микроавтобус, рассаживаемся по местам и отправляемся в аэропорт.
Прощаемся, обнимаемся, договариваемся писать друг другу!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 5 ночей проживания в домиках на туристической базе
- Все перемещения в рамках программы
- Входные билеты на все локации в рамках программы
- Гриль вечеринка в первый вечер
- 2 часа бани в день сплава
- Доступ к открытому бассейну на территории базы
- Безлимитное посещение клуба
- Яркая компания и новые друзья
- Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
- Питание в кафе и столовых
- Сплав (докупается по желанию в день старта)
- Дополнительные активности в последний день
- Расходы на сувениры, подарки, алкоголь, мед, медовуху и т. д
- Страховка (оформляется при желании самостоятельно)
- Другие личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Важный момент: тур состоится при наборе группы 10 и более человек!
Пожелания к путешественнику
Целевая аудитория нашего тура - люди от 18 до 55 лет.
Но в наших турах принимали участие люди и более старшего возраста) Поэтому если вам по душе наша программа и вы чувствуете что сможете ее перенести - будем рады вас видеть)