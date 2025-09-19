Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Медвежьегорск - город с богатой историей. Вас ждут легенды, укрепрайоны и места съёмок культового фильма. Откройте для себя его тайны
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
