На Рождество – экскурсии в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Медвежьегорске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомство с Медвежьегорском
На машине
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 15 000 за всё до 5 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    2 августа 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Экскурсия просто на пять с плюсом. Очень жывописные места. Экскурсоводу пять баллов за подачу информации. Не просто рассказывал как занудный
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    преподаватель, а именно живо, интересно, как говорится с вишенкой на торте. Узнали несколько новых локаций, о которых не было рассказано в превью экскурсии.

  • Л
    Людмила
    24 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
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    показывал исторические фото, зачитывал заметки из старых газет и документов. Узнали, что и города-то по факту с таким названием нет, а есть МедвеЖЕгорск!!! В конце экскурсии порекомендовал Кафе для обеда. Мы всем довольны. Всём рекомендуем.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Нам понравилось, сами бы всё не обошли
    Нам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошли
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
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    Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На Рождество»

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  1. Знакомство с Медвежьегорском
  2. Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
  3. Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в сентябре 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.35 из 5
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