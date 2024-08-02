2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2 августа 2024Экскурсия просто на пять с плюсом. Очень жывописные места. Экскурсоводу пять баллов за подачу информации. Не просто рассказывал как занудный
- ЛЛюдмила24 июня 2024Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось, сами бы всё не обошли
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в сентябре 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.35 из 5
Забронируйте экскурсию в Медвежьегорске на 2024 год на рождество, 17 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь