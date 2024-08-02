Все – экскурсии в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Медвежьегорске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Медвежьегорском
На машине
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на электроквадроциклах
1 час
Индивидуальная
Управление электроквадроциклом в живописных окрестностях Медвежьегорска
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Пройдите инструктаж и отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    2 августа 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Экскурсия просто на пять с плюсом. Очень жывописные места. Экскурсоводу пять баллов за подачу информации. Не просто рассказывал как занудный
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    преподаватель, а именно живо, интересно, как говорится с вишенкой на торте. Узнали несколько новых локаций, о которых не было рассказано в превью экскурсии.

  • Л
    Людмила
    24 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
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    показывал исторические фото, зачитывал заметки из старых газет и документов. Узнали, что и города-то по факту с таким названием нет, а есть МедвеЖЕгорск!!! В конце экскурсии порекомендовал Кафе для обеда. Мы всем довольны. Всём рекомендуем.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Нам понравилось, сами бы всё не обошли
    Нам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошли

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Медвежьегорском
  2. Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
  3. Путешествие на электроквадроциклах
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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