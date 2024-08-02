читать дальше преподаватель, а именно живо, интересно, как говорится с вишенкой на торте. Узнали несколько новых локаций, о которых не было рассказано в превью экскурсии.

Экскурсия просто на пять с плюсом. Очень жывописные места. Экскурсоводу пять баллов за подачу информации. Не просто рассказывал как занудный