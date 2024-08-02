2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
Управление электроквадроциклом в живописных окрестностях Медвежьегорска
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Пройдите инструктаж и отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2 августа 2024Экскурсия просто на пять с плюсом. Очень жывописные места. Экскурсоводу пять баллов за подачу информации. Не просто рассказывал как занудный
- ЛЛюдмила24 июня 2024Были в Медвежьегорске проездом. Александр быстро подтвердил экскурсию, обозначил место встречи. Перемешались по городу на его автомобиле. Рассказывал интересно, информационно,
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось, сами бы всё не обошли
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Все»
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