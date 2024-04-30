7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
Управление электроквадроциклом в живописных окрестностях Медвежьегорска
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Пройдите инструктаж и отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Медвежьегорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Забронируйте экскурсию в Медвежьегорске на 2024 год по теме «За городом и природа», 1 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь