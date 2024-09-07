Авторский тур
8 дней
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане
Начало: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 13:50
«Но стоит понимать, что 6 полных дней мы проведём за рыбалкой»
7 сен в 08:00
14 сен в 09:00
45 600₽ за всё до 15 чел.
Хотите поехать половить рыбу в Медвежьегорске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024