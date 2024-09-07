Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Медвежьегорске, цены от 45 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Авторский тур 8 дней Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане Начало: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 13:50 «Но стоит понимать, что 6 полных дней мы проведём за рыбалкой» 45 600 ₽ за всё до 15 чел. Все туры Медвежьегорска

Хотите поехать половить рыбу в Медвежьегорске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024