Мы открыли, что чай и путешествия это прекрасное сочетание.

Тем более, когда это очень качественный китайский чай и когда это Мезмай - удивительный, таинственный и даже волшебный уголок Кавказа в Краснодарском крае.

Мы ходим по горам без суеты, созерцаем и пьем чай, который успокаивает, проясняет и открывает...

Мы совершаем по одному чайному походу в день. На ваш выбор самые красивые 🤩 места Мезмая, такие как: Орлиная полка, Гуамское ущелье, Курджипское ущелье, Университетский и Чинарёв водопады, Лунный водопад, смотровая Мезмай-камень, Пятигорские поляны.

На Орлиной полке вы окажетесь на высоте полета орлов и увидите дальние горы ⛰️ плато Лаго-Наки, в Гуамском ущелье пройдете по узкому каньону с бурной речкой внизу, а в Курджипском ущелье посетите пещеру, из которой вытекает река и поздороваетесь с мшистыми деревьями и камнями, обвитыми лианами... А так же водопады - большие и маленькие.

По пути мы расскажем вам про местную флору и фауну, а по желанию и про историю 📖 поселка Мезмай, про то, как живется в горах в дали от цивилизации. При желании вы сможете приобрести работы из дерева и керамики местных мастеров, а также одежду ручной работы.

Посреди маршрута, в самой красивой его части вас ждет чайная церемония. Мы попьем методом проливов китайский чай, расскажем вам про него, про технологию производства и особенности эффекта. И просто помолчим, созерцая окружающую красоту...

Так же в стоимость входит небольшой вегетарианский перекус.

Мы вас ждем!