Заезд, геотермальные источники

Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной. В Адыгее большое количество уникальных природных объектов, в том числе живописных водопадов, разнообразных пещер, скальных ущелий, грандиозных каньонов, лесных озер. Природная красота этих мест помогает достичь духовной гармонии, здесь организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.
Заезд в коттеджи или гостиницу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
Поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
15:00 Обед.
После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект:«Хаджохскую теснину».
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
Возможно купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.
18.00 Праздничный ужин с шашлыком.
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией – водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Купание в водопадах.
Треккинг к скале «Парус».
Скала Парус – это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед– пикник.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
Размещение от 4-х человек в номере:
Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Трансфер осуществляется в день заезда. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14.00. часов
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.
Трансфер в день заезда позже 14 оплачивается отдыхающими самостоятельно. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Обратный трансфер Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначада едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.
Стоимость трансфера 700 руб. с человека.
Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 руб. за машину;
Трансфер Белореченск - пос. Каменномостский –-1200 руб. за машину;
г. Майкоп – пос. Каменномостский – 1000 руб. за машину;
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел:+7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97);
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4«Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.